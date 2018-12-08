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2018-2019
Winline
Стадион:
Германнштадт
1:1
Второй тайм: 85'
Динамо Бухарест
0'
0:1
9' Гол
Ханка Серджу
1:1
32' Гол
Petrisor Petrescu
63' Желтая карточка
Daniel Popa III
85'
Второй тайм
85'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
84'
Тактическая замена. Монтини Маттиа уходит с поля и его заменяет Аксенте Мирча
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Ricardo Grigore выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Компани Биэль из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
83'
Монтини Маттиа пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем
82'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
81'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
81'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
81'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
80'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
80'
Тактическая замена. Ханка Серджу уходит с поля и его заменяет Mihai Neicutescu
79'
Lucian Dumitriu из команды Херманштадт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Razvan Dalbea выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Sergiu Popovici из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
78'
Удар от ворот произведет Херманштадт
78'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
77'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Lucian Dumitriu из команды Херманштадт отдал передачу, которая была заблокирована.
76'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
76'
Херманштадт контролирует мяч.
76'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
75'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Тактическая замена. Petrisor Petrescu уходит с поля и его заменяет Н'Кололо Жордан
74'
Удар от ворот произведет Херманштадт
74'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Ionut Stoica выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Ханка Серджу из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
73'
Миюшкович Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Ханка Серджу из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
73'
Ханка Серджу из команды Динамо Бухарест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
71'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Миюшкович Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Sergiu Popovici из команды Динамо Бухарест навешивает в штрафную с рикошетом.
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
70'
Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе
69'
Sergiu Popovici из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
69'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
Офсайд
68'
Claudiu Pamfile из команды Херманштадт в офсайде
Офсайд
66'
Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест в офсайде
66'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Ionut Stoica выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
65'
Sergiu Popovici выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Игрок из команды Херманштадт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
64'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
64'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Тактическая замена. Stefan Blanaru уходит с поля и его заменяет Антонов Илья
Желтая карточка
63'
Daniel Popa получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
63'
Безумный фол. Daniel Popa грубо играет против соперника. Пострадал Ionut Stoica
63'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
Ricardo Grigore выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Stefan Blanaru нанес удар в каркас ворот!
Угловой
62'
Daniel Tatar из команды Херманштадт подал угловой слева.
62'
Юхвель Тсуму мяч отрикошетил от ворот
61'
Stefan Blanaru из команды Херманштадт делает пас партнеру.
61'
Удар от ворот произведет Херманштадт
61'
Как он промахнулся? Daniel Popa имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
60'
Sergiu Popovici из команды Динамо Бухарест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
60'
Daniel Tatar выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
59'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
Удар от ворот произведет Херманштадт
58'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
58'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Sergiu Popovici из команды Динамо Бухарест делает пас партнеру.
58'
Херманштадт контролирует мяч.
58'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Sergiu Popovici из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Lucian Dumitriu
57'
Ionut Stoica выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Ханка Серджу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Юхвель Тсуму из команды Херманштадт поставил подножку. Пострадал Ханка Серджу
56'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
56'
Тактическая замена. Зенке Симон уходит с поля и его заменяет Daniel Popa
55'
Vlad Mutiu взял и забрал мяч на выходе
55'
Daniel Tatar из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Купер Армандо из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Razvan Dalbea
55'
Ionut Stoica выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
54'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
54'
Daniel Tatar нанес удар, но промахнулся очень сильно.
54'
Deian Sorescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Миюшкович Неманья из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
53'
Юхвель Тсуму из команды Херманштадт отдал передачу, которая была заблокирована.
52'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Херманштадт контролирует мяч.
51'
Айт-Атмане Рашид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Daniel Tatar из команды Херманштадт подал угловой слева.
51'
Саломау Диогу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Игрок из команды Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
50'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
50'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Удар от ворот произведет Херманштадт
50'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Херманштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Удар от ворот произведет Херманштадт
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Юхвель Тсуму из команды Херманштадт поставил подножку. Пострадал Ханка Серджу
47'
Удар от ворот произведет Херманштадт
47'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
47'
Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
46'
Херманштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
48'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
47'
Юхвель Тсуму из команды Херманштадт в офсайде
47'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
46'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест опасно и грубо сыграл. Claudiu Pamfile пострадал.
46'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Офсайд
45'
Stefan Blanaru из команды Херманштадт в офсайде
45'
Удар от ворот произведет Херманштадт
45'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
45'
Lucian Dumitriu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Sergiu Popovici из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
45'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Херманштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Херманштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
43'
Компани Биэль наказан за толчок Ханка Серджу
42'
Компани Биэль из команды Херманштадт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Удар от ворот произведет Херманштадт
41'
Айт-Атмане Рашид нанес удар, но промахнулся очень сильно.
41'
Ionut Stoica выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
40'
Razvan Dalbea нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Юхвель Тсуму из команды Херманштадт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Купер Армандо из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Claudiu Pamfile
39'
Купер Армандо из команды Динамо Бухарест отдал передачу, которая была заблокирована.
38'
Хорошую попытку сделал Razvan Dalbea. Удар в створ, но вратарь начеку
38'
Petrisor Petrescu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Petrisor Petrescu
37'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
36'
Razvan Dalbea не смог попасть в створ ударом издали
36'
Компани Биэль из команды Херманштадт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Айт-Атмане Рашид нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
36'
Компани Биэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
34'
Lucian Dumitriu из команды Херманштадт хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
34'
Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
34'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Удар от ворот произведет Херманштадт
32'
Claudiu Pamfile сделал результативную передачу.
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Petrisor Petrescu изменил счет на табло!
32'
Claudiu Pamfile из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
32'
Claudiu Pamfile из команды Херманштадт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
30'
Юхвель Тсуму из команды Херманштадт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
30'
Claudiu Pamfile из команды Херманштадт подал угловой справа.
29'
Ricardo Grigore предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
29'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе
26'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Юхвель Тсуму из команды Херманштадт сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
25'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
24'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
23'
Зенке Симон наказан за толчок Миюшкович Неманья
23'
Херманштадт контролирует мяч.
22'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Фол, нарушение
22'
Ionut Stoica наказан за толчок Монтини Маттиа
21'
Sergiu Popovici выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Игрок из команды Херманштадт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
21'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
20'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
20'
Матч возобновлен
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Lucian Dumitriu из команды Херманштадт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Claudiu Pamfile
18'
Компани Биэль нанес удар издали, а Vlad Mutiu отбил его обратно в игру!
18'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт делает пас партнеру.
18'
Плохо сыграл Mihai Popescu - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
18'
Игрок из команды Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
17'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Mihai Popescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Daniel Tatar из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
17'
Ricardo Grigore выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Игрок из команды Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
17'
Lucian Dumitriu нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
16'
Catalin Parvulescu получил травму и заменен. Claudiu Pamfile выходит на поле.
16'
Компани Биэль не смог попасть в створ ударом издали
16'
Юхвель Тсуму из команды Херманштадт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Razvan Dalbea нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Херманштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
15'
Ох, нехорошо это выглядит. Catalin Parvulescu получил травму и медбригада забирает его с поля.
15'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Травма, повреждение
15'
Catalin Parvulescu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Catalin Parvulescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест подал угловой справа.
13'
Миюшкович Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Sergiu Popovici из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
13'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
12'
Mihai Popescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Игрок из команды Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
12'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Херманштадт контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Описание гола
9'
Г О О О О Л Ханка Серджу закручивает штрафной в сетку! Великолепно
9'
Ханка Серджу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Catalin Parvulescu из команды Херманштадт опасно и грубо сыграл. Монтини Маттиа пострадал.
Травма, повреждение
9'
Ханка Серджу возвращается на поле.
8'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
8'
Ох, нехорошо это выглядит. Ханка Серджу получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
8'
Ханка Серджу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
7'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Catalin Parvulescu не пострадал и надо продолжать игру!
6'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
6'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
4'
Lucian Dumitriu наказан за толчок Купер Армандо
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Petrisor Petrescu из команды Херманштадт поставил подножку. Пострадал Саломау Диогу
4'
Айт-Атмане Рашид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Игрок из команды Херманштадт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
3'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
2'
Шанс! Razvan Dalbea из команды Херманштадт пробил головой, но мимо
Угловой
2'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт подал угловой справа.
2'
Ricardo Grigore предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Херманштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Sergiu Popovici из команды Динамо Бухарест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Игроки играют на очень грязном поле, не располагает играть в пас.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Динамо Бухарест начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Trans-Sil. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Греция: Суперлига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Суперлига Дании
Израиль: Лигат ха'Ал
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Кипр: Первый дивизион
Марокко: Ботола
Португалия: Португальская вторая лига
Румыния: Первая лига
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Словения: Первая лига
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Швейцария: Челлендж Лига
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига

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