Стадион: Транс-Силь
1:1
Второй тайм: 85'
0:1
9' ГолХанка Серджу
1:1
32' ГолPetrisor Petrescu
63' Желтая карточкаDaniel Popa III
Второй тайм
85'
84'
Тактическая замена. Монтини Маттиа уходит с поля и его заменяет Аксенте Мирча
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
83'
83'
Компани Биэль из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
83'
Монтини Маттиа пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем
82'
81'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
81'
81'
80'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
80'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
80'
Тактическая замена. Ханка Серджу уходит с поля и его заменяет Mihai Neicutescu
79'
Lucian Dumitriu из команды Херманштадт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Razvan Dalbea выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
78'
Удар от ворот произведет Херманштадт
78'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
77'
77'
Lucian Dumitriu из команды Херманштадт отдал передачу, которая была заблокирована.
76'
76'
Херманштадт контролирует мяч.
76'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
75'
75'
Тактическая замена. Petrisor Petrescu уходит с поля и его заменяет Н'Кололо Жордан
74'
Удар от ворот произведет Херманштадт
74'
74'
73'
73'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Ionut Stoica выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Ханка Серджу из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
73'
73'
Ханка Серджу из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
73'
Ханка Серджу из команды Динамо Бухарест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
72'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
71'
71'
71'
Sergiu Popovici из команды Динамо Бухарест навешивает в штрафную с рикошетом.
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
70'
Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе
69'
69'
69'
68'
Claudiu Pamfile из команды Херманштадт в офсайде
66'
Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест в офсайде
66'
66'
Ionut Stoica выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
65'
Sergiu Popovici выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Игрок из команды Херманштадт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
64'
64'
63'
Тактическая замена. Stefan Blanaru уходит с поля и его заменяет Антонов Илья
63'
Daniel Popa получил желтую карточку от судьи
63'
Безумный фол. Daniel Popa грубо играет против соперника. Пострадал Ionut Stoica
63'
62'
62'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Stefan Blanaru нанес удар в каркас ворот!
62'
Daniel Tatar из команды Херманштадт подал угловой слева.
62'
Юхвель Тсуму мяч отрикошетил от ворот
61'
Stefan Blanaru из команды Херманштадт делает пас партнеру.
61'
Удар от ворот произведет Херманштадт
61'
Как он промахнулся? Daniel Popa имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
60'
Sergiu Popovici из команды Динамо Бухарест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
60'
Daniel Tatar выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
59'
59'
Удар от ворот произведет Херманштадт
58'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
58'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Sergiu Popovici из команды Динамо Бухарест делает пас партнеру.
58'
Херманштадт контролирует мяч.
58'
57'
Судья сигнализирует, что Sergiu Popovici из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Lucian Dumitriu
57'
Ionut Stoica выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Ханка Серджу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Судья сигнализирует, что Юхвель Тсуму из команды Херманштадт поставил подножку. Пострадал Ханка Серджу
56'
56'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
56'
Тактическая замена. Зенке Симон уходит с поля и его заменяет Daniel Popa
55'
Vlad Mutiu взял и забрал мяч на выходе
55'
Daniel Tatar из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
55'
Судья сигнализирует, что Купер Армандо из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Razvan Dalbea
55'
Ionut Stoica выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
54'
54'
Daniel Tatar нанес удар, но промахнулся очень сильно.
54'
Deian Sorescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Миюшкович Неманья из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
53'
Юхвель Тсуму из команды Херманштадт отдал передачу, которая была заблокирована.
52'
52'
Херманштадт контролирует мяч.
51'
Айт-Атмане Рашид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Daniel Tatar из команды Херманштадт подал угловой слева.
51'
Саломау Диогу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Игрок из команды Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
50'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
50'
50'
Удар от ворот произведет Херманштадт
50'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
48'
Херманштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Удар от ворот произведет Херманштадт
48'
Судья сигнализирует, что Юхвель Тсуму из команды Херманштадт поставил подножку. Пострадал Ханка Серджу
47'
Удар от ворот произведет Херманштадт
47'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
47'
46'
Херманштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
47'
Юхвель Тсуму из команды Херманштадт в офсайде
47'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест опасно и грубо сыграл. Claudiu Pamfile пострадал.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Stefan Blanaru из команды Херманштадт в офсайде
45'
Удар от ворот произведет Херманштадт
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
45'
Lucian Dumitriu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
44'
44'
Херманштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Херманштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Компани Биэль наказан за толчок Ханка Серджу
42'
Компани Биэль из команды Херманштадт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Удар от ворот произведет Херманштадт
41'
Айт-Атмане Рашид нанес удар, но промахнулся очень сильно.
41'
Ionut Stoica выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
40'
Razvan Dalbea нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
40'
40'
Судья сигнализирует, что Купер Армандо из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Claudiu Pamfile
39'
Купер Армандо из команды Динамо Бухарест отдал передачу, которая была заблокирована.
38'
Хорошую попытку сделал Razvan Dalbea. Удар в створ, но вратарь начеку
38'
Petrisor Petrescu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Судья сигнализирует, что Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Petrisor Petrescu
37'
36'
Razvan Dalbea не смог попасть в створ ударом издали
36'
Компани Биэль из команды Херманштадт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Айт-Атмане Рашид нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
36'
Компани Биэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
34'
Lucian Dumitriu из команды Херманштадт хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
34'
34'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
33'
Удар от ворот произведет Херманштадт
32'
Claudiu Pamfile сделал результативную передачу.
32'
Г О О О О Л - Petrisor Petrescu изменил счет на табло!
32'
Claudiu Pamfile из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
32'
Claudiu Pamfile из команды Херманштадт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
30'
30'
Claudiu Pamfile из команды Херманштадт подал угловой справа.
29'
Ricardo Grigore предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
29'
28'
28'
Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе
26'
26'
26'
25'
Юхвель Тсуму из команды Херманштадт сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
25'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
24'
23'
Зенке Симон наказан за толчок Миюшкович Неманья
23'
Херманштадт контролирует мяч.
22'
22'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
22'
Ionut Stoica наказан за толчок Монтини Маттиа
21'
Sergiu Popovici выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Игрок из команды Херманштадт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
21'
20'
20'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
20'
20'
Матч возобновлен
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Lucian Dumitriu из команды Херманштадт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
18'
Судья сигнализирует, что Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Claudiu Pamfile
18'
Компани Биэль нанес удар издали, а Vlad Mutiu отбил его обратно в игру!
18'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт делает пас партнеру.
18'
Плохо сыграл Mihai Popescu - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
18'
Игрок из команды Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
17'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Mihai Popescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Daniel Tatar из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
17'
17'
Игрок из команды Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
17'
Lucian Dumitriu нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
16'
Catalin Parvulescu получил травму и заменен. Claudiu Pamfile выходит на поле.
16'
Компани Биэль не смог попасть в створ ударом издали
16'
16'
Razvan Dalbea нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Херманштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Матч возобновлен
15'
Ох, нехорошо это выглядит. Catalin Parvulescu получил травму и медбригада забирает его с поля.
15'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
15'
Catalin Parvulescu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Catalin Parvulescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест подал угловой справа.
13'
13'
13'
13'
12'
Mihai Popescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Игрок из команды Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
12'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Херманштадт контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
9'
Г О О О О Л Ханка Серджу закручивает штрафной в сетку! Великолепно
9'
Ханка Серджу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Catalin Parvulescu из команды Херманштадт опасно и грубо сыграл. Монтини Маттиа пострадал.
9'
Ханка Серджу возвращается на поле.
8'
Матч возобновлен
8'
Ох, нехорошо это выглядит. Ханка Серджу получил травму и медбригада забирает его с поля.
8'
Ханка Серджу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Catalin Parvulescu не пострадал и надо продолжать игру!
6'
6'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
4'
Lucian Dumitriu наказан за толчок Купер Армандо
4'
Судья сигнализирует, что Petrisor Petrescu из команды Херманштадт поставил подножку. Пострадал Саломау Диогу
4'
Айт-Атмане Рашид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Игрок из команды Херманштадт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
3'
2'
Шанс! Razvan Dalbea из команды Херманштадт пробил головой, но мимо
2'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт подал угловой справа.
2'
Ricardo Grigore предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Херманштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Sergiu Popovici из команды Динамо Бухарест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Игроки играют на очень грязном поле, не располагает играть в пас.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Динамо Бухарест начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Trans-Sil. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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