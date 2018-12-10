Стадион: Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe
0:1
33' ГолГоловфка Кэтэлин
54' Желтая карточкаLorand Levente Fulop
65' Желтая карточкаТандия Ибраима
70' Желтая карточкаMartin Fraisl
74' Желтая карточкаМирон Джордже
79' Желтая карточкаBryan Nouvier
90' Желтая карточкаСоиледис Арис
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
94'
94'
Joseph Mensah из команды Сепси навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
93'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
93'
Симоновски Марко наказан за толчок Martin Fraisl
93'
Велев Стефан из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
92'
Тандия Ибраима из команды Сепси в офсайде
92'
Судье надоело, что Соиледис Арис тянет время и он наказал его горчичником
91'
91'
Какой промах! Тандия Ибраима имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
91'
Joseph Mensah из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Судья сигнализирует, что Головфка Кэтэлин из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Gabriel Moura
90'
Соиледис Арис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
89'
Joseph Mensah пробует нанести удар издали, но Martin Fraisl держит все под контролем
89'
Судья сигнализирует, что Тандия Ибраима из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Патаке Андрей
88'
Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
88'
Joseph Mensah мяч отрикошетил от ворот
87'
Yasin Hamed из команды Сепси в офсайде
87'
Карабуэ Лоссеми задерживает мяч рукой
86'
Игорь Йованович наказан за толчок Andrei Burca
86'
Gabriel Moura навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Роман Михай V задерживает мяч рукой
86'
85'
85'
Судья сигнализирует, что Enriko Papa из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Велев Стефан
85'
85'
Игорь Йованович из команды Сепси навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
84'
84'
84'
Florin Stefan из команды Сепси навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
83'
83'
Игрок из команды Сепси вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
83'
Судья сигнализирует, что Sebastian Chitosca из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Yasin Hamed
82'
82'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Тактическая замена. Онгенда Эрвин уходит с поля и его заменяет Sebastian Chitosca
81'
Тактическая замена. Bryan Nouvier уходит с поля и его заменяет Yasin Hamed
81'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Соиледис Арис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Тандия Ибраима из команды Сепси подал угловой справа.
80'
Martin Fraisl отбил мяч на угловой после удара Florin Stefan из штрафной площади.
80'
Joseph Mensah из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
79'
Bryan Nouvier совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
79'
Bryan Nouvier из команды Сепси опасно и грубо сыграл. Патаке Андрей пострадал.
78'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
77'
77'
Enriko Papa возвращается на поле.
77'
76'
Ох, нехорошо это выглядит. Enriko Papa получил травму и медбригада забирает его с поля.
76'
Матч возобновлен
76'
Enriko Papa на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
75'
Симоновски Марко наказан за толчок Enriko Papa
75'
Тандия Ибраима навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Мирон Джордже получает желтую карточку за неспортивное поведение
74'
Судья сигнализирует, что Патаке Андрей из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Симоновски Марко
73'
73'
Шанс! Симоновски Марко из команды Сепси пробил головой, но мимо
73'
Тандия Ибраима из команды Сепси подал угловой справа.
73'
Тактическая замена. Труич Никола уходит с поля и его заменяет Роман Михай V
72'
Соиледис Арис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Florin Stefan из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
72'
Тандия Ибраима из команды Сепси плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
72'
71'
Судья свистит. Труич Никола атаковал сзади соперника. Это Игорь Йованович заработал своей команде штрафной
71'
Csongor Fejer взял и забрал мяч на выходе
71'
Онгенда Эрвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Joseph Mensah из команды Сепси толкнул локтем оппонента. Это Головфка Кэтэлин заработал фол
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
70'
70'
Судье надоело, что Martin Fraisl тянет время и он наказал его горчичником
69'
Шанс! Bryan Nouvier из команды Сепси пробил головой, но мимо
69'
69'
Andrei Burca предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
69'
Florin Stefan имел все шансы забить, но Martin Fraisl сделал отличный сейв!
68'
68'
67'
Велев Стефан из команды Сепси навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
67'
Судья сигнализирует, что Соиледис Арис из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Joseph Mensah
67'
Joseph Mensah выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Онгенда Эрвин из команды Ботошани подал угловой справа.
67'
Васвари Габриэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Онгенда Эрвин из команды Ботошани делает пас партнеру.
66'
65'
Тандия Ибраима совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
65'
Безумный фол. Тандия Ибраима грубо играет против соперника. Пострадал Enriko Papa
64'
Симоновски Марко из команды Сепси делает пас партнеру.
64'
Тандия Ибраима из команды Сепси делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
64'
64'
Васвари Габриэл нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
63'
Тандия Ибраима из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
63'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
62'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
61'
Тактическая замена. Сато Дайсуке уходит с поля и его заменяет Joseph Mensah
61'
Шанс! Симоновски Марко из команды Сепси пробил головой, но мимо
61'
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
60'
Тактическая замена. Фаббрини Диего уходит с поля и его заменяет Enriko Papa
59'
59'
Тандия Ибраима не смог попасть в створ ударом издали
59'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Florin Stefan наказан за толчок Патаке Андрей
58'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Карабуэ Лоссеми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Тандия Ибраима из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
58'
Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
57'
Сепси контролирует мяч.
56'
Головфка Кэтэлин из команды Ботошани делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Велев Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
55'
Васвари Габриэл не смог попасть в створ ударом издали
55'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
54'
Lorand Levente Fulop - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
54'
Lorand Levente Fulop из команды Ботошани играет слишком грубо. Florin Stefan оказался на газоне.
54'
53'
Головфка Кэтэлин из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
53'
Тандия Ибраима из команды Сепси направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
52'
Сепси контролирует мяч.
52'
Судья сигнализирует, что Симоновски Марко из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Фаббрини Диего
51'
Васвари Габриэл пробует нанести удар издали, но Martin Fraisl держит все под контролем
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
50'
Тандия Ибраима нанес удар издали, а Martin Fraisl отбил его обратно в игру!
50'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
49'
48'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Карабуэ Лоссеми наказан за толчок Сато Дайсуке
47'
47'
ШАНС! Симоновски Марко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
46'
46'
46'
Тактическая замена. Adrian Rus уходит с поля и его заменяет Симоновски Марко
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
44'
44'
Florin Stefan из команды Сепси сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
43'
43'
Как он промахнулся? Florin Stefan имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
43'
42'
41'
41'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
40'
Тандия Ибраима из команды Сепси плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
40'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
40'
Хорошую попытку сделал Тандия Ибраима. Удар в створ, но вратарь начеку
40'
Карабуэ Лоссеми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Bryan Nouvier из команды Сепси подал угловой справа.
39'
Соиледис Арис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
39'
Хорошую попытку сделал Фаббрини Диего. Удар в створ, но вратарь начеку
39'
Gabriel Moura выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
38'
Онгенда Эрвин из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
38'
Фаббрини Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Судья сигнализирует, что Lorand Levente Fulop из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Сато Дайсуке
36'
36'
Велев Стефан из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
36'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Удар от ворот произведет Сепси
35'
Lorand Levente Fulop нанес удар чуть мимо. Близко!
35'
Труич Никола из команды Ботошани сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
35'
34'
33'
Карабуэ Лоссеми сделал результативную передачу.
33'
Г О О О О Л - Головфка Кэтэлин изменил счет на табло!
33'
Карабуэ Лоссеми из команды Ботошани сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
Судья сигнализирует, что Игорь Йованович из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Труич Никола
31'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Игорь Йованович из команды Сепси.
31'
Головфка Кэтэлин из команды Ботошани идет с мячом вперед на обострение...
31'
Патаке Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
Bryan Nouvier из команды Сепси сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
30'
Сепси контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
29'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Труич Никола нанес удар головой, но Csongor Fejer спокойно отбил мяч.
29'
Патаке Андрей из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
28'
28'
Труич Никола из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
28'
Судья сигнализирует, что Bryan Nouvier из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Карабуэ Лоссеми
28'
28'
Florin Stefan из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
27'
27'
Сепси имеет хороший шанс забить.
26'
Судья сигнализирует, что Труич Никола из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Виера Усман
26'
25'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
25'
Головфка Кэтэлин нанес удар головой, но Csongor Fejer спокойно отбил мяч.
25'
Соиледис Арис из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
24'
Соиледис Арис из команды Ботошани делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
24'
Соиледис Арис из команды Ботошани делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
24'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
23'
23'
ШАНС! Тандия Ибраима нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Васвари Габриэл из команды Сепси делает пас партнеру.
23'
Тандия Ибраима нанес удар, мяч был парирован, но Martin Fraisl не удержал его в руках.
22'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Патаке Андрей наказан за толчок Сато Дайсуке
21'
Судья сигнализирует, что Велев Стефан из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Фаббрини Диего
21'
20'
ШАНС! Васвари Габриэл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
20'
19'
Труич Никола из команды Ботошани делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
18'
Сепси контролирует мяч.
18'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Мирон Джордже из команды Ботошани.
17'
Сепси начинает контратаку
17'
Игорь Йованович наказан за толчок Карабуэ Лоссеми
16'
16'
Тандия Ибраима задерживает мяч рукой
15'
Сепси контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
14'
Тандия Ибраима из команды Сепси направляет мяч в штрафную площадку, но Martin Fraisl выбегает и ловит мяч
14'
Васвари Габриэл из команды Сепси делает пас партнеру.
14'
Судья свистит. Труич Никола атаковал сзади соперника. Это Gabriel Moura заработал своей команде штрафной
13'
Труич Никола из команды Ботошани идет с мячом вперед на обострение...
12'
Судья сигнализирует, что Карабуэ Лоссеми из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Bryan Nouvier
12'
Карабуэ Лоссеми из команды Ботошани делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
10'
Удар от ворот произведет Сепси
9'
9'
Сепси контролирует мяч.
8'
Сепси контролирует мяч.
7'
Карабуэ Лоссеми задерживает мяч рукой
7'
Тандия Ибраима из команды Сепси в офсайде
6'
6'
Csongor Fejer взял и забрал мяч на выходе
6'
Головфка Кэтэлин из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
5'
5'
5'
Судья сигнализирует, что Gabriel Moura из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Труич Никола
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
4'
Удар от ворот произведет Сепси
4'
3'
Васвари Габриэл из команды Сепси играет слишком грубо. Карабуэ Лоссеми оказался на газоне.
3'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
2'
Florin Stefan из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Adrian Rus из команды Сепси делает пас партнеру.
2'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Ботошани начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Испания: Примера
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль А Зона 1
Аргентина: Федераль А Зона 3
Болгария: Первая профессиональная лига
Боливия: Примера: Клаусура
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Голландия: Первый дивизион
Греция: Суперлига
Дания: Суперлига Дании
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал
Израиль: Первая лига Израиля
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Кипр: Первый дивизион
Мексика: Лига MX Апертура (1/2 финала)
Польша: Экстракласса
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Первая лига
Турция: Первая лига Турции
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить