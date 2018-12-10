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  4. Румыния
  5. Первая лига
2018-2019
Стадион:
Сепси
0:1
Конец матча
Ботошани
0'
0:1
33' Гол
Головфка Кэтэлин
54' Желтая карточка
Lorand Levente Fulop
65' Желтая карточка
Тандия Ибраима
70' Желтая карточка
Martin Fraisl
74' Желтая карточка
Мирон Джордже
79' Желтая карточка
Bryan Nouvier
90' Желтая карточка
Соиледис Арис
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
94'
Удар от ворот произведет Ботошани
94'
Joseph Mensah из команды Сепси навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
93'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
93'
Симоновски Марко наказан за толчок Martin Fraisl
93'
Велев Стефан из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
Офсайд
92'
Тандия Ибраима из команды Сепси в офсайде
Желтая карточка
92'
Судье надоело, что Соиледис Арис тянет время и он наказал его горчичником
91'
Удар от ворот произведет Ботошани
91'
Какой промах! Тандия Ибраима имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
91'
Joseph Mensah из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Головфка Кэтэлин из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Gabriel Moura
90'
Соиледис Арис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
89'
Joseph Mensah пробует нанести удар издали, но Martin Fraisl держит все под контролем
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Тандия Ибраима из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Патаке Андрей
88'
Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Тандия Ибраима из команды Сепси подал угловой слева.
88'
Joseph Mensah мяч отрикошетил от ворот
Офсайд
87'
Yasin Hamed из команды Сепси в офсайде
Фол, нарушение
87'
Карабуэ Лоссеми задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
86'
Игорь Йованович наказан за толчок Andrei Burca
86'
Gabriel Moura навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Роман Михай V задерживает мяч рукой
86'
Andrei Burca выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Gabriel Moura из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Enriko Papa из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Велев Стефан
85'
Удар от ворот произведет Ботошани
85'
Игорь Йованович из команды Сепси навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
84'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
84'
Удар от ворот произведет Ботошани
84'
Florin Stefan из команды Сепси навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
83'
Andrei Burca выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Игрок из команды Сепси вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Sebastian Chitosca из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Yasin Hamed
82'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
82'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Тактическая замена. Онгенда Эрвин уходит с поля и его заменяет Sebastian Chitosca
81'
Тактическая замена. Bryan Nouvier уходит с поля и его заменяет Yasin Hamed
81'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Соиледис Арис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Тандия Ибраима из команды Сепси подал угловой справа.
80'
Martin Fraisl отбил мяч на угловой после удара Florin Stefan из штрафной площади.
80'
Joseph Mensah из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Желтая карточка
79'
Bryan Nouvier совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
79'
Bryan Nouvier из команды Сепси опасно и грубо сыграл. Патаке Андрей пострадал.
78'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
77'
Enriko Papa возвращается на поле.
77'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
76'
Ох, нехорошо это выглядит. Enriko Papa получил травму и медбригада забирает его с поля.
76'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
76'
Enriko Papa на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
75'
Симоновски Марко наказан за толчок Enriko Papa
75'
Тандия Ибраима навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
74'
Мирон Джордже получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Патаке Андрей из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Симоновски Марко
73'
Удар от ворот произведет Ботошани
73'
Шанс! Симоновски Марко из команды Сепси пробил головой, но мимо
Угловой
73'
Тандия Ибраима из команды Сепси подал угловой справа.
73'
Тактическая замена. Труич Никола уходит с поля и его заменяет Роман Михай V
72'
Соиледис Арис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Florin Stefan из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
72'
Тандия Ибраима из команды Сепси плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
72'
Gabriel Moura из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
71'
Судья свистит. Труич Никола атаковал сзади соперника. Это Игорь Йованович заработал своей команде штрафной
71'
Csongor Fejer взял и забрал мяч на выходе
71'
Онгенда Эрвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
70'
Joseph Mensah из команды Сепси толкнул локтем оппонента. Это Головфка Кэтэлин заработал фол
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
70'
Удар от ворот произведет Ботошани
Желтая карточка
70'
Судье надоело, что Martin Fraisl тянет время и он наказал его горчичником
69'
Шанс! Bryan Nouvier из команды Сепси пробил головой, но мимо
Угловой
69'
Тандия Ибраима из команды Сепси подал угловой слева.
69'
Andrei Burca предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
69'
Тандия Ибраима из команды Сепси подал угловой слева.
69'
Florin Stefan имел все шансы забить, но Martin Fraisl сделал отличный сейв!
68'
Bryan Nouvier из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
68'
Удар от ворот произведет Ботошани
67'
Велев Стефан из команды Сепси навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Соиледис Арис из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Joseph Mensah
67'
Joseph Mensah выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Онгенда Эрвин из команды Ботошани подал угловой справа.
67'
Васвари Габриэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Онгенда Эрвин из команды Ботошани делает пас партнеру.
66'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
65'
Тандия Ибраима совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
65'
Безумный фол. Тандия Ибраима грубо играет против соперника. Пострадал Enriko Papa
64'
Симоновски Марко из команды Сепси делает пас партнеру.
64'
Тандия Ибраима из команды Сепси делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
64'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Васвари Габриэл нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Andrei Burca выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Тандия Ибраима из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
63'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
Ботошани контролирует мяч.
62'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Удар от ворот произведет Ботошани
61'
Тактическая замена. Сато Дайсуке уходит с поля и его заменяет Joseph Mensah
61'
Шанс! Симоновски Марко из команды Сепси пробил головой, но мимо
61'
Gabriel Moura из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
61'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
60'
Тактическая замена. Фаббрини Диего уходит с поля и его заменяет Enriko Papa
59'
Удар от ворот произведет Ботошани
59'
Тандия Ибраима не смог попасть в створ ударом издали
59'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
59'
Florin Stefan наказан за толчок Патаке Андрей
58'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Карабуэ Лоссеми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Тандия Ибраима из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
58'
Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Gabriel Moura из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
57'
Сепси контролирует мяч.
56'
Головфка Кэтэлин из команды Ботошани делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Велев Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Удар от ворот произведет Ботошани
55'
Васвари Габриэл не смог попасть в створ ударом издали
55'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Желтая карточка
54'
Lorand Levente Fulop - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
54'
Lorand Levente Fulop из команды Ботошани играет слишком грубо. Florin Stefan оказался на газоне.
54'
Игорь Йованович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Головфка Кэтэлин из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
53'
Тандия Ибраима из команды Сепси направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
52'
Сепси контролирует мяч.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Симоновски Марко из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Фаббрини Диего
51'
Васвари Габриэл пробует нанести удар издали, но Martin Fraisl держит все под контролем
51'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
50'
Тандия Ибраима нанес удар издали, а Martin Fraisl отбил его обратно в игру!
50'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Ботошани контролирует мяч.
48'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
48'
Карабуэ Лоссеми наказан за толчок Сато Дайсуке
47'
Удар от ворот произведет Ботошани
47'
ШАНС! Симоновски Марко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Bryan Nouvier из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
46'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Adrian Rus уходит с поля и его заменяет Симоновски Марко
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
44'
Martin Fraisl взял и забрал мяч на выходе
44'
Florin Stefan из команды Сепси сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
Ботошани контролирует мяч.
43'
Удар от ворот произведет Ботошани
43'
Как он промахнулся? Florin Stefan имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
43'
Gabriel Moura из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
42'
Ботошани контролирует мяч.
41'
Ботошани контролирует мяч.
41'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Удар от ворот произведет Ботошани
40'
Тандия Ибраима из команды Сепси плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
40'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
40'
Хорошую попытку сделал Тандия Ибраима. Удар в створ, но вратарь начеку
40'
Карабуэ Лоссеми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Bryan Nouvier из команды Сепси подал угловой справа.
39'
Соиледис Арис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Bryan Nouvier из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
39'
Хорошую попытку сделал Фаббрини Диего. Удар в створ, но вратарь начеку
39'
Gabriel Moura выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Игорь Йованович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Онгенда Эрвин из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
38'
Фаббрини Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Lorand Levente Fulop из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Сато Дайсуке
36'
Martin Fraisl взял и забрал мяч на выходе
36'
Велев Стефан из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
36'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Удар от ворот произведет Сепси
35'
Lorand Levente Fulop нанес удар чуть мимо. Близко!
35'
Труич Никола из команды Ботошани сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
35'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Ботошани контролирует мяч.
33'
Карабуэ Лоссеми сделал результативную передачу.
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Головфка Кэтэлин изменил счет на табло!
33'
Карабуэ Лоссеми из команды Ботошани сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Игорь Йованович из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Труич Никола
31'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Игорь Йованович из команды Сепси.
31'
Головфка Кэтэлин из команды Ботошани идет с мячом вперед на обострение...
31'
Патаке Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Bryan Nouvier из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
31'
Bryan Nouvier из команды Сепси сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Ботошани контролирует мяч.
30'
Сепси контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
29'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Труич Никола нанес удар головой, но Csongor Fejer спокойно отбил мяч.
29'
Патаке Андрей из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
28'
Игорь Йованович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Труич Никола из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Bryan Nouvier из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Карабуэ Лоссеми
28'
Martin Fraisl взял и забрал мяч на выходе
28'
Florin Stefan из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
27'
Удар от ворот произведет Ботошани
27'
Сепси имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Труич Никола из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Виера Усман
26'
Удар от ворот произведет Ботошани
25'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
25'
Головфка Кэтэлин нанес удар головой, но Csongor Fejer спокойно отбил мяч.
25'
Соиледис Арис из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
24'
Соиледис Арис из команды Ботошани делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
24'
Соиледис Арис из команды Ботошани делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
23'
Удар от ворот произведет Ботошани
23'
ШАНС! Тандия Ибраима нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Васвари Габриэл из команды Сепси делает пас партнеру.
23'
Тандия Ибраима нанес удар, мяч был парирован, но Martin Fraisl не удержал его в руках.
22'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
22'
Патаке Андрей наказан за толчок Сато Дайсуке
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Велев Стефан из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Фаббрини Диего
21'
Удар от ворот произведет Ботошани
20'
ШАНС! Васвари Габриэл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
20'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Труич Никола из команды Ботошани делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Сепси контролирует мяч.
18'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Мирон Джордже из команды Ботошани.
17'
Сепси начинает контратаку
Фол, нарушение
17'
Игорь Йованович наказан за толчок Карабуэ Лоссеми
16'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
16'
Тандия Ибраима задерживает мяч рукой
15'
Сепси контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
14'
Тандия Ибраима из команды Сепси направляет мяч в штрафную площадку, но Martin Fraisl выбегает и ловит мяч
14'
Васвари Габриэл из команды Сепси делает пас партнеру.
Фол, нарушение
14'
Судья свистит. Труич Никола атаковал сзади соперника. Это Gabriel Moura заработал своей команде штрафной
13'
Труич Никола из команды Ботошани идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Карабуэ Лоссеми из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Bryan Nouvier
12'
Карабуэ Лоссеми из команды Ботошани делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
10'
Удар от ворот произведет Сепси
9'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Сепси контролирует мяч.
8'
Сепси контролирует мяч.
Фол, нарушение
7'
Карабуэ Лоссеми задерживает мяч рукой
Офсайд
7'
Тандия Ибраима из команды Сепси в офсайде
6'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Csongor Fejer взял и забрал мяч на выходе
6'
Головфка Кэтэлин из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
5'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Gabriel Moura из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Труич Никола
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
4'
Удар от ворот произведет Сепси
4'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
3'
Васвари Габриэл из команды Сепси играет слишком грубо. Карабуэ Лоссеми оказался на газоне.
3'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Florin Stefan из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Adrian Rus из команды Сепси делает пас партнеру.
2'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Ботошани начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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