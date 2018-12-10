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  5. Первая лига
2018-2019
Стадион:
Университатя Крайова
3:1
Конец матча
Волунтари
0'
7' Желтая карточка
Ледуни Аисса
0:1
11' Гол
Гадзе Ричард
1:1
25' Гол
Elvir Koljic
33' Желтая карточка
Рэуцэ Александру
40' Желтая карточка
Митрицэ Александру
2:1
45' Пенальти
Митрицэ Александру
81' Желтая карточка
Янку Габриэль
89' Вторая желтая карточка
Ледуни Аисса
3:1
90' Гол
Роша Нуну
90'+4
Второй тайм
94'
Митрицэ Александру из команды Университатя Крайова сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
94'
Университатя Крайова заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Балаур Ионуц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Митрицэ Александру из команды Университатя Крайова делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
94'
Митрицэ Александру из команды Университатя Крайова идет с мячом вперед на обострение...
93'
Университатя Крайова имеет хороший шанс забить.
93'
Университатя Крайова контролирует мяч.
92'
Выглядело как неплохой момент. Gabriel Deac из команды Волунтари закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
92'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
Описание гола
91'
Г О О О О Л - Роша Нуну первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
91'
Отличные скиллы показывает Роша Нуну, обводя своих соперников
90'
Митрицэ Александру из команды Университатя Крайова делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
90'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
89'
Ледуни Аисса получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Ледуни Аисса из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Бэрбуц Кристиан
89'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Хорошую попытку сделал Кабаселе Натан. Удар в створ, но вратарь начеку
88'
Богдан Николае Букурика из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
87'
Митрицэ Александру из команды Университатя Крайова сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Феделе Маттео мяча так и не получил
87'
Университатя Крайова имеет хороший шанс забить.
87'
Ватка Космин взял и забрал мяч на выходе
87'
Роша Нуну из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
87'
Университатя Крайова начинает контратаку
86'
Волунтари контролирует мяч.
86'
Удар от ворот произведет Волунтари
86'
Шанс! Феррейра Тьягу из команды Университатя Крайова пробил головой, но мимо
86'
Кикэлдэу Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Богдан Николае Букурика из команды Волунтари опасно и грубо сыграл. Банку Никусор пострадал.
85'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
85'
Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе
84'
Влад Александру из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
84'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
84'
Тактическая замена. Меса Сезар уходит с поля и его заменяет Бэрбуц Кристиан
83'
Gabriel Deac из команды Волунтари делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
82'
Волунтари контролирует мяч.
82'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
82'
Ion Gheorghe из команды Волунтари плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
82'
Влад Александру из команды Волунтари делает пас партнеру.
81'
Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Феделе Маттео из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
81'
Университатя Крайова имеет хороший шанс забить.
Желтая карточка
81'
Янку Габриэль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
81'
Янку Габриэль из команды Волунтари играет слишком грубо. Меса Сезар оказался на газоне.
81'
Феррейра Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Ледуни Аисса из команды Волунтари делает навес прямо в штрафную.
80'
Феррейра Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Ion Gheorghe навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
80'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова опасно и грубо сыграл. Gabriel Deac пострадал.
80'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
79'
Роша Нуну имел все шансы забить, но Ватка Космин сделал отличный сейв!
79'
Меса Сезар из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
79'
Плохо сыграл Армаш Игорь - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
79'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
79'
Матею Александру нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Кикэлдэу Александру нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
78'
Янку Габриэль из команды Волунтари опасно и грубо сыграл. Матею Александру пострадал.
78'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
78'
ШАНС! Кабаселе Натан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
78'
Янку Габриэль из команды Волунтари подал угловой справа.
78'
Роша Нуну предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
77'
Янку Габриэль из команды Волунтари подал угловой справа.
77'
Митрицэ Александру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Волунтари имеет хороший шанс забить.
77'
Тактическая замена. Гадзе Ричард уходит с поля и его заменяет Янку Габриэль
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Митрицэ Александру из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Ледуни Аисса
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Роша Нуну из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Ледуни Аисса
76'
Университатя Крайова имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Рэуцэ Александру из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Митрицэ Александру
75'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
75'
Как он промахнулся? Кабаселе Натан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
75'
ШАНС! Ion Gheorghe вышел один-на-один с голкипером...
75'
Кабаселе Натан из команды Волунтари идет с мячом вперед на обострение...
75'
Донкор Исаак ошибается в защите.
75'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
74'
Университатя Крайова контролирует мяч.
74'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
74'
Тактическая замена. Valentin Mihaila уходит с поля и его заменяет Феделе Маттео
73'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Ватка Космин взял и забрал мяч на выходе
72'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
72'
Университатя Крайова имеет хороший шанс забить.
72'
Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе
72'
Кабаселе Натан из команды Волунтари плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
72'
Влад Александру из команды Волунтари делает отличный кросс...
71'
Донкор Исаак из команды Университатя Крайова хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
71'
Ледуни Аисса из команды Волунтари сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
71'
Университатя Крайова контролирует мяч.
71'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
70'
Тактическая замена. Mihai Capatana уходит с поля и его заменяет Gabriel Deac
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Матею Александру из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Гадзе Ричард
69'
Донкор Исаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Mihai Capatana из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
69'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
68'
Удар от ворот произведет Волунтари
68'
Valentin Mihaila не смог попасть в створ ударом издали
68'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
68'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Университатя Крайова имеет хороший шанс забить.
Угловой
68'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова разыграл угловой с правого угла.
67'
Должен был быть гол! Банку Никусор имел отличный шанс, но Ватка Космин не дал голу состоятся!
67'
Меса Сезар из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Богдан Николае Букурика из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Банку Никусор
66'
Университатя Крайова имеет хороший шанс забить.
66'
Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
66'
Университатя Крайова имеет хороший шанс забить.
66'
Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Донкор Исаак из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Фол, нарушение
65'
Mihai Capatana из команды Волунтари толкнул локтем оппонента. Это Valentin Mihaila заработал фол
65'
Феррейра Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Армаш Игорь из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
64'
Роша Нуну из команды Университатя Крайова опасно и грубо сыграл. Mihai Capatana пострадал.
64'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Волунтари имеет хороший шанс забить.
63'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
62'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова опасно и грубо сыграл. Богдан Николае Букурика пострадал.
62'
Университатя Крайова контролирует мяч.
Фол, нарушение
62'
Рэуцэ Александру из команды Волунтари толкнул локтем оппонента. Это Роша Нуну заработал фол
61'
Донкор Исаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Богдан Николае Букурика из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
61'
Волунтари имеет хороший шанс забить.
61'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
61'
Шанс! Балаур Ионуц из команды Волунтари пробил головой, но мимо
60'
Влад Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Фол, нарушение
59'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова играет слишком грубо. Mihai Capatana оказался на газоне.
59'
Волунтари имеет хороший шанс забить.
58'
Волунтари контролирует мяч.
58'
Митрицэ Александру имел все шансы забить, но Ватка Космин сделал отличный сейв!
58'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
57'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Удар от ворот произведет Волунтари
57'
Шанс! Донкор Исаак из команды Университатя Крайова пробил головой, но мимо
57'
Меса Сезар из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
Угловой
57'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова разыграл угловой с левого угла.
56'
Балаур Ионуц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Отличные скиллы показывает Valentin Mihaila, обводя своих соперников
56'
Меса Сезар из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
56'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Меса Сезар из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Рэуцэ Александру
55'
Меса Сезар из команды Университатя Крайова делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Университатя Крайова имеет хороший шанс забить.
55'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
55'
Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе
55'
Ion Gheorghe из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
55'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Тактическая замена. Тудорие Александру уходит с поля и его заменяет Кабаселе Натан
54'
Волунтари имеет хороший шанс забить.
53'
Волунтари контролирует мяч.
53'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Удар от ворот произведет Волунтари
53'
Митрицэ Александру не смог попасть в створ ударом издали
52'
Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
Угловой
52'
Меса Сезар из команды Университатя Крайова разыграл угловой с правого угла.
52'
Армаш Игорь предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Университатя Крайова контролирует мяч.
51'
О, нет. Из многообещающей позиции Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
51'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
51'
Университатя Крайова имеет хороший шанс забить.
51'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
51'
ШАНС! Mihai Capatana нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Ледуни Аисса из команды Волунтари делает пас партнеру.
Угловой
51'
Ion Gheorghe из команды Волунтари подал угловой справа.
50'
Матею Александру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Гадзе Ричард из команды Волунтари делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
Mihai Capatana из команды Волунтари делает пас партнеру.
50'
Волунтари имеет хороший шанс забить.
50'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
Фол, нарушение
50'
Матею Александру задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Тудорие Александру из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Феррейра Тьягу
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Ледуни Аисса из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Меса Сезар
Офсайд
48'
Армаш Игорь из команды Волунтари в офсайде
48'
Ion Gheorghe навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Донкор Исаак из команды Университатя Крайова опасно и грубо сыграл. Mihai Capatana пострадал.
47'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Удар от ворот произведет Волунтари
47'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
46'
Митрицэ Александру из команды Университатя Крайова сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Университатя Крайова контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Mihai Capatana из команды Волунтари навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
48'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
47'
Elvir Koljic получил травму и заменен. Роша Нуну выходит на поле.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Митрицэ Александру из команды Университатя Крайова забивает с точки!
Фол, нарушение
46'
ПЕНАЛЬТИ - Богдан Николае Букурика из команды Волунтари привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Банку Никусор.
46'
Отличные скиллы показывает Банку Никусор, обводя своих соперников
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Университатя Крайова имеет хороший шанс забить.
45'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
45'
Ватка Космин взял и забрал мяч на выходе
45'
Отличные скиллы показывает Valentin Mihaila, обводя своих соперников
45'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
44'
Университатя Крайова контролирует мяч.
44'
Удар от ворот произведет Волунтари
44'
Митрицэ Александру из команды Университатя Крайова сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
43'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
43'
Elvir Koljic на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова делает навес прямо в штрафную.
42'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
41'
Ватка Космин не дал случится голу! Митрицэ Александру должен был забивать, но Ватка Космин сделал отличный сейв
41'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
41'
Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе
41'
Mihai Capatana навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Желтая карточка
40'
Митрицэ Александру получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
40'
Судья свистит. Митрицэ Александру атаковал сзади соперника. Это Гадзе Ричард заработал своей команде штрафной
39'
Ватка Космин не дал случится голу! Valentin Mihaila должен был забивать, но Ватка Космин сделал отличный сейв
39'
Донкор Исаак имел все шансы забить, но Ватка Космин сделал отличный сейв!
Угловой
38'
Меса Сезар из команды Университатя Крайова подал угловой справа.
38'
Влад Александру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
О, нет. Из многообещающей позиции Elvir Koljic из команды Университатя Крайова наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
38'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
37'
Университатя Крайова контролирует мяч.
37'
Университатя Крайова имеет хороший шанс забить.
37'
Университатя Крайова контролирует мяч.
37'
Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Митрицэ Александру из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
37'
Рэуцэ Александру из команды Волунтари опасно и грубо сыграл. Меса Сезар пострадал.
36'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Университатя Крайова имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
35'
Матею Александру задерживает мяч рукой
35'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
35'
Волунтари имеет хороший шанс забить.
34'
Матею Александру из команды Университатя Крайова направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Желтая карточка
33'
Рэуцэ Александру получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Рэуцэ Александру из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Меса Сезар
33'
Mihai Capatana из команды Волунтари делает неудачный навес.
33'
Волунтари имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
32'
Феррейра Тьягу из команды Университатя Крайова опасно и грубо сыграл. Гадзе Ричард пострадал.
32'
Балаур Ионуц из команды Волунтари хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
32'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
32'
Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
31'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
30'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
30'
Ватка Космин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Фол, нарушение
30'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова опасно и грубо сыграл. Богдан Николае Букурика пострадал.
29'
Митрицэ Александру из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Университатя Крайова имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
29'
Армаш Игорь наказан за толчок Elvir Koljic
29'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Богдан Николае Букурика из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Митрицэ Александру
27'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
25'
Меса Сезар сделал результативную передачу.
Описание гола
25'
ГОООООЛ - Elvir Koljic Университатя Крайова забивает ударом головой
Угловой
25'
Меса Сезар из команды Университатя Крайова подал угловой справа.
25'
Армаш Игорь предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Митрицэ Александру из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
25'
Университатя Крайова имеет хороший шанс забить.
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
24'
Пильячелли Мирко не дал случится голу! Тудорие Александру должен был забивать, но Пильячелли Мирко сделал отличный сейв
24'
Тудорие Александру из команды Волунтари идет с мячом вперед на обострение...
24'
Феррейра Тьягу ошибается в защите.
24'
Удар от ворот произведет Волунтари
23'
Как он промахнулся? Мартич Иван имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
23'
Плохо сыграл Балаур Ионуц - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
23'
Университатя Крайова имеет хороший шанс забить.
23'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Университатя Крайова имеет хороший шанс забить.
21'
Ion Gheorghe пробует нанести удар издали, но Пильячелли Мирко держит все под контролем
21'
Ледуни Аисса из команды Волунтари делает пас партнеру.
21'
Волунтари имеет хороший шанс забить.
21'
Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой справа.
21'
Должен был быть гол! Valentin Mihaila имел отличный шанс, но Ватка Космин не дал голу состоятся!
20'
Банку Никусор имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
20'
Отличные скиллы показывает Банку Никусор, обводя своих соперников
20'
Митрицэ Александру из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
20'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
19'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Valentin Mihaila нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Митрицэ Александру из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
17'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Меса Сезар из команды Университатя Крайова сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Elvir Koljic не смог удачно сыграть.
16'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
16'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
16'
Гадзе Ричард не смог попасть в створ ударом издали
16'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
15'
Донкор Исаак из команды Университатя Крайова толкнул локтем оппонента. Это Тудорие Александру заработал фол
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Меса Сезар из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Ледуни Аисса
15'
Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой справа.
14'
Соперник делает почти голевой пас, но Ватка Космин из команды Волунтари начеку и спасает ситуацию.
14'
Плохо сыграл Тудорие Александру - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
14'
Кикэлдэу Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Балаур Ионуц из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Кикэлдэу Александру
13'
Феррейра Тьягу из команды Университатя Крайова делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
12'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова опасно и грубо сыграл. Гадзе Ричард пострадал.
12'
Университатя Крайова имеет хороший шанс забить.
11'
Богдан Николае Букурика сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Гадзе Ричард классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
11'
Богдан Николае Букурика из команды Волунтари делает отличный кросс...
10'
Волунтари имеет хороший шанс забить.
10'
Университатя Крайова контролирует мяч.
10'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Фол, нарушение
9'
Меса Сезар из команды Университатя Крайова опасно и грубо сыграл. Рэуцэ Александру пострадал.
9'
Университатя Крайова имеет хороший шанс забить.
9'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Пильячелли Мирко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Ion Gheorghe из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
8'
Волунтари имеет хороший шанс забить.
7'
Удар от ворот произведет Волунтари
7'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
7'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Меса Сезар из команды Университатя Крайова делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Университатя Крайова имеет хороший шанс забить.
Желтая карточка
7'
Ледуни Аисса получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
7'
Ледуни Аисса из команды Волунтари опасно и грубо сыграл. Митрицэ Александру пострадал.
6'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Матч возобновлен
5'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
Травма, повреждение
4'
Elvir Koljic на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Волунтари имеет хороший шанс забить.
3'
Университатя Крайова имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Ion Gheorghe
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Волунтари начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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