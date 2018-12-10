Стадион: Ион Облеменко
3:1
Конец матча
7' Желтая карточкаЛедуни Аисса
0:1
11' ГолГадзе Ричард
1:1
25' ГолElvir Koljic
33' Желтая карточкаРэуцэ Александру
40' Желтая карточкаМитрицэ Александру
2:1
45' ПенальтиМитрицэ Александру
81' Желтая карточкаЯнку Габриэль
89' Вторая желтая карточкаЛедуни Аисса
3:1
90' ГолРоша Нуну
Второй тайм
94'
Митрицэ Александру из команды Университатя Крайова сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
94'
Университатя Крайова заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Балаур Ионуц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Митрицэ Александру из команды Университатя Крайова делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
94'
Митрицэ Александру из команды Университатя Крайова идет с мячом вперед на обострение...
93'
93'
92'
Выглядело как неплохой момент. Gabriel Deac из команды Волунтари закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
92'
91'
Г О О О О Л - Роша Нуну первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
91'
Отличные скиллы показывает Роша Нуну, обводя своих соперников
90'
Митрицэ Александру из команды Университатя Крайова делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
90'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
89'
Ледуни Аисса получает вторую желтую карточку. Удаление.
89'
Судья сигнализирует, что Ледуни Аисса из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Бэрбуц Кристиан
89'
88'
Хорошую попытку сделал Кабаселе Натан. Удар в створ, но вратарь начеку
88'
Богдан Николае Букурика из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
87'
Митрицэ Александру из команды Университатя Крайова сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Феделе Маттео мяча так и не получил
87'
87'
87'
Роша Нуну из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
87'
Университатя Крайова начинает контратаку
86'
Волунтари контролирует мяч.
86'
Удар от ворот произведет Волунтари
86'
Шанс! Феррейра Тьягу из команды Университатя Крайова пробил головой, но мимо
86'
Кикэлдэу Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Богдан Николае Букурика из команды Волунтари опасно и грубо сыграл. Банку Никусор пострадал.
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
85'
84'
Влад Александру из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
84'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
84'
Тактическая замена. Меса Сезар уходит с поля и его заменяет Бэрбуц Кристиан
83'
Gabriel Deac из команды Волунтари делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
82'
Волунтари контролирует мяч.
82'
82'
Ion Gheorghe из команды Волунтари плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
82'
Влад Александру из команды Волунтари делает пас партнеру.
81'
81'
Феделе Маттео из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
81'
81'
Янку Габриэль получил желтую карточку от судьи
81'
Янку Габриэль из команды Волунтари играет слишком грубо. Меса Сезар оказался на газоне.
81'
81'
Ледуни Аисса из команды Волунтари делает навес прямо в штрафную.
80'
80'
Ion Gheorghe навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова опасно и грубо сыграл. Gabriel Deac пострадал.
80'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
79'
Роша Нуну имел все шансы забить, но Ватка Космин сделал отличный сейв!
79'
Меса Сезар из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
79'
Плохо сыграл Армаш Игорь - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
79'
79'
Матею Александру нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Кикэлдэу Александру нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Янку Габриэль из команды Волунтари опасно и грубо сыграл. Матею Александру пострадал.
78'
78'
ШАНС! Кабаселе Натан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
78'
Янку Габриэль из команды Волунтари подал угловой справа.
78'
Роша Нуну предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Янку Габриэль из команды Волунтари подал угловой справа.
77'
Митрицэ Александру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Волунтари имеет хороший шанс забить.
77'
Тактическая замена. Гадзе Ричард уходит с поля и его заменяет Янку Габриэль
76'
Судья сигнализирует, что Митрицэ Александру из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Ледуни Аисса
76'
Судья сигнализирует, что Роша Нуну из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Ледуни Аисса
76'
76'
Судья сигнализирует, что Рэуцэ Александру из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Митрицэ Александру
75'
75'
Как он промахнулся? Кабаселе Натан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
75'
ШАНС! Ion Gheorghe вышел один-на-один с голкипером...
75'
Кабаселе Натан из команды Волунтари идет с мячом вперед на обострение...
75'
Донкор Исаак ошибается в защите.
75'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
74'
74'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
74'
Тактическая замена. Valentin Mihaila уходит с поля и его заменяет Феделе Маттео
73'
72'
72'
72'
72'
72'
Кабаселе Натан из команды Волунтари плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
72'
Влад Александру из команды Волунтари делает отличный кросс...
71'
Донкор Исаак из команды Университатя Крайова хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
71'
Ледуни Аисса из команды Волунтари сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
71'
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
70'
Тактическая замена. Mihai Capatana уходит с поля и его заменяет Gabriel Deac
70'
Судья сигнализирует, что Матею Александру из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Гадзе Ричард
69'
Донкор Исаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Mihai Capatana из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
69'
Митрицэ Александру из команды Университатя Крайова в офсайде
69'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
68'
Удар от ворот произведет Волунтари
68'
Valentin Mihaila не смог попасть в створ ударом издали
68'
68'
68'
68'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова разыграл угловой с правого угла.
67'
Должен был быть гол! Банку Никусор имел отличный шанс, но Ватка Космин не дал голу состоятся!
67'
Меса Сезар из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
66'
Судья сигнализирует, что Богдан Николае Букурика из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Банку Никусор
66'
66'
Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
66'
66'
66'
Донкор Исаак из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
65'
Mihai Capatana из команды Волунтари толкнул локтем оппонента. Это Valentin Mihaila заработал фол
65'
65'
Армаш Игорь из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
64'
Роша Нуну из команды Университатя Крайова опасно и грубо сыграл. Mihai Capatana пострадал.
64'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
63'
Волунтари имеет хороший шанс забить.
63'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова опасно и грубо сыграл. Богдан Николае Букурика пострадал.
62'
62'
Рэуцэ Александру из команды Волунтари толкнул локтем оппонента. Это Роша Нуну заработал фол
61'
Донкор Исаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Богдан Николае Букурика из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
61'
Волунтари имеет хороший шанс забить.
61'
61'
Шанс! Балаур Ионуц из команды Волунтари пробил головой, но мимо
60'
Влад Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
59'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова играет слишком грубо. Mihai Capatana оказался на газоне.
59'
Волунтари имеет хороший шанс забить.
58'
Волунтари контролирует мяч.
58'
Митрицэ Александру имел все шансы забить, но Ватка Космин сделал отличный сейв!
58'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
57'
57'
Удар от ворот произведет Волунтари
57'
Шанс! Донкор Исаак из команды Университатя Крайова пробил головой, но мимо
57'
Меса Сезар из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
57'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова разыграл угловой с левого угла.
56'
Балаур Ионуц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Отличные скиллы показывает Valentin Mihaila, обводя своих соперников
56'
Меса Сезар из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
56'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Судья сигнализирует, что Меса Сезар из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Рэуцэ Александру
55'
Меса Сезар из команды Университатя Крайова делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
55'
55'
Ion Gheorghe из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
55'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Тактическая замена. Тудорие Александру уходит с поля и его заменяет Кабаселе Натан
54'
Волунтари имеет хороший шанс забить.
53'
Волунтари контролирует мяч.
53'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Удар от ворот произведет Волунтари
53'
Митрицэ Александру не смог попасть в створ ударом издали
52'
52'
52'
Меса Сезар из команды Университатя Крайова разыграл угловой с правого угла.
52'
Армаш Игорь предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
51'
О, нет. Из многообещающей позиции Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
51'
51'
51'
51'
ШАНС! Mihai Capatana нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Ледуни Аисса из команды Волунтари делает пас партнеру.
51'
Ion Gheorghe из команды Волунтари подал угловой справа.
50'
Матею Александру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Гадзе Ричард из команды Волунтари делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
Mihai Capatana из команды Волунтари делает пас партнеру.
50'
Волунтари имеет хороший шанс забить.
50'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
50'
Матею Александру задерживает мяч рукой
50'
Судья сигнализирует, что Тудорие Александру из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Феррейра Тьягу
49'
Судья сигнализирует, что Ледуни Аисса из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Меса Сезар
48'
Митрицэ Александру наказан за толчок Богдан Николае Букурика
48'
Армаш Игорь из команды Волунтари в офсайде
48'
Ion Gheorghe навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Донкор Исаак из команды Университатя Крайова опасно и грубо сыграл. Mihai Capatana пострадал.
47'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Удар от ворот произведет Волунтари
47'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
46'
Митрицэ Александру из команды Университатя Крайова сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Mihai Capatana из команды Волунтари навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
48'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
47'
Elvir Koljic получил травму и заменен. Роша Нуну выходит на поле.
47'
Г О О О О Л - Митрицэ Александру из команды Университатя Крайова забивает с точки!
46'
ПЕНАЛЬТИ - Богдан Николае Букурика из команды Волунтари привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Банку Никусор.
46'
Отличные скиллы показывает Банку Никусор, обводя своих соперников
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
45'
45'
Отличные скиллы показывает Valentin Mihaila, обводя своих соперников
45'
44'
44'
Удар от ворот произведет Волунтари
44'
Митрицэ Александру из команды Университатя Крайова сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
43'
43'
Матч возобновлен
43'
Elvir Koljic на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
42'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова делает навес прямо в штрафную.
42'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
41'
Ватка Космин не дал случится голу! Митрицэ Александру должен был забивать, но Ватка Космин сделал отличный сейв
41'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
41'
41'
Mihai Capatana навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
40'
Митрицэ Александру получил желтую карточку от судьи
40'
Судья свистит. Митрицэ Александру атаковал сзади соперника. Это Гадзе Ричард заработал своей команде штрафной
39'
Ватка Космин не дал случится голу! Valentin Mihaila должен был забивать, но Ватка Космин сделал отличный сейв
39'
Донкор Исаак имел все шансы забить, но Ватка Космин сделал отличный сейв!
38'
Меса Сезар из команды Университатя Крайова подал угловой справа.
38'
Влад Александру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
О, нет. Из многообещающей позиции Elvir Koljic из команды Университатя Крайова наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
38'
37'
37'
37'
37'
Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Митрицэ Александру из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
37'
Рэуцэ Александру из команды Волунтари опасно и грубо сыграл. Меса Сезар пострадал.
36'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
35'
Матею Александру задерживает мяч рукой
35'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
35'
Волунтари имеет хороший шанс забить.
34'
Матею Александру из команды Университатя Крайова направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
33'
Рэуцэ Александру получил желтую карточку от судьи
33'
Судья сигнализирует, что Рэуцэ Александру из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Меса Сезар
33'
Mihai Capatana из команды Волунтари делает неудачный навес.
33'
Волунтари имеет хороший шанс забить.
32'
Феррейра Тьягу из команды Университатя Крайова опасно и грубо сыграл. Гадзе Ричард пострадал.
32'
Балаур Ионуц из команды Волунтари хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
32'
32'
32'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
31'
30'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Матч возобновлен
30'
Ватка Космин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
30'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова опасно и грубо сыграл. Богдан Николае Букурика пострадал.
29'
Митрицэ Александру из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
29'
Армаш Игорь наказан за толчок Elvir Koljic
29'
28'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Судья сигнализирует, что Богдан Николае Букурика из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Митрицэ Александру
27'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
27'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
25'
Меса Сезар сделал результативную передачу.
25'
ГОООООЛ - Elvir Koljic Университатя Крайова забивает ударом головой
25'
Меса Сезар из команды Университатя Крайова подал угловой справа.
25'
Армаш Игорь предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
24'
Пильячелли Мирко не дал случится голу! Тудорие Александру должен был забивать, но Пильячелли Мирко сделал отличный сейв
24'
Тудорие Александру из команды Волунтари идет с мячом вперед на обострение...
24'
Феррейра Тьягу ошибается в защите.
24'
Удар от ворот произведет Волунтари
23'
Как он промахнулся? Мартич Иван имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
23'
Плохо сыграл Балаур Ионуц - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
23'
23'
22'
22'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
21'
Ion Gheorghe пробует нанести удар издали, но Пильячелли Мирко держит все под контролем
21'
Ледуни Аисса из команды Волунтари делает пас партнеру.
21'
Волунтари имеет хороший шанс забить.
21'
21'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой справа.
21'
Должен был быть гол! Valentin Mihaila имел отличный шанс, но Ватка Космин не дал голу состоятся!
20'
Банку Никусор имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
20'
Отличные скиллы показывает Банку Никусор, обводя своих соперников
20'
20'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
19'
18'
18'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
17'
Valentin Mihaila нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
17'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Меса Сезар из команды Университатя Крайова сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Elvir Koljic не смог удачно сыграть.
16'
16'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
16'
Гадзе Ричард не смог попасть в створ ударом издали
16'
16'
15'
Донкор Исаак из команды Университатя Крайова толкнул локтем оппонента. Это Тудорие Александру заработал фол
15'
Судья сигнализирует, что Меса Сезар из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Ледуни Аисса
15'
15'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой справа.
14'
Соперник делает почти голевой пас, но Ватка Космин из команды Волунтари начеку и спасает ситуацию.
14'
Плохо сыграл Тудорие Александру - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
14'
Кикэлдэу Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Судья сигнализирует, что Балаур Ионуц из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Кикэлдэу Александру
13'
Феррейра Тьягу из команды Университатя Крайова делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова опасно и грубо сыграл. Гадзе Ричард пострадал.
12'
11'
Богдан Николае Букурика сделал результативную передачу.
11'
Г О О О О Л - Гадзе Ричард классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
11'
Богдан Николае Букурика из команды Волунтари делает отличный кросс...
10'
Волунтари имеет хороший шанс забить.
10'
10'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
9'
Меса Сезар из команды Университатя Крайова опасно и грубо сыграл. Рэуцэ Александру пострадал.
9'
9'
8'
Пильячелли Мирко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Ion Gheorghe из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
8'
Волунтари имеет хороший шанс забить.
7'
Удар от ворот произведет Волунтари
7'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
7'
7'
Меса Сезар из команды Университатя Крайова делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
7'
Ледуни Аисса получил желтую карточку от судьи
7'
Ледуни Аисса из команды Волунтари опасно и грубо сыграл. Митрицэ Александру пострадал.
6'
6'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
5'
5'
Матч возобновлен
5'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
4'
Elvir Koljic на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Волунтари имеет хороший шанс забить.
3'
2'
Судья сигнализирует, что Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Ion Gheorghe
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Волунтари начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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