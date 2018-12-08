Стадион: Константин Рэдулеску
1:2
Второй тайм: 46'
7' Желтая карточкаПаун-Александру Константин
0:1
12' ГолEly Fernandes
0:2
31' ГолAntoni Ivanov
1:2
43' ГолОмрани Билель
Второй тайм
46'
Тактическая замена. Цукудян Георге уходит с поля и его заменяет Adrian Mihai Petrila
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
47'
47'
Отличный пас сделал Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
46'
46'
Шанс! Винисиус Пауло из команды ЧФР Клуж пробил головой, но мимо
46'
Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
46'
45'
Крецу Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж подал угловой справа.
45'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
45'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Дяк Чиприан получил травму и заменен. Ионицэ Александру II выходит на поле.
43'
Бордеяну Михай сделал результативную передачу.
43'
Г О О О О Л - Омрани Билель изменил счет на табло!
43'
Ох, нехорошо это выглядит. Дяк Чиприан получил травму и медбригада забирает его с поля.
42'
Камора Мауру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Крецу Валентин из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
42'
41'
Цукудян Георге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Аурелиу Луиш из команды Газ Метан Mедиаш забрасывает мяч в штрафную.
40'
Тактическая замена. Darius Olaru уходит с поля и его заменяет Шамед Нассер
40'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
40'
Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж опасно и грубо сыграл. Razvan Trif пострадал.
40'
Darius Olaru из команды Газ Метан Mедиаш делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Antoni Ivanov из команды Газ Метан Mедиаш делает пас партнеру.
39'
38'
Хорошую попытку сделал Цукудян Георге. Удар в створ, но вратарь начеку
38'
Голкипер мог бы сыграть и получше
38'
37'
Ely Fernandes из команды Газ Метан Mедиаш толкнул локтем оппонента. Это Бордеяну Михай заработал фол
37'
Матч возобновлен
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
35'
35'
34'
Судья сигнализирует, что Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Аурелиу Луиш
34'
Судья сигнализирует, что Antoni Ivanov из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Маня Кристиан
34'
33'
33'
Судья сигнализирует, что Бордеяну Михай из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Ely Fernandes
32'
Тактическая замена. Моутинью Тьерри уходит с поля и его заменяет Омрани Билель
31'
Отличный гол забил Antoni Ivanov
31'
ГОООООЛ - Antoni Ivanov из команды Газ Метан Mедиаш забивает из-за штрафной площади
31'
Carlos Fortes из команды Газ Метан Mедиаш делает пас партнеру.
31'
Carlos Fortes из команды Газ Метан Mедиаш идет с мячом вперед на обострение...
31'
Газ Метан Mедиаш начинает контратаку
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
29'
29'
Ely Fernandes наказан за толчок Дяк Чиприан
28'
28'
Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж опасно и грубо сыграл. Carlos Fortes пострадал.
27'
27'
26'
Цукудян Георге нанес удар чуть мимо. Близко!
26'
Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж делает пас партнеру.
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
25'
Судья сигнализирует, что Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Крецу Валентин
25'
25'
25'
25'
Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
24'
24'
Судья сигнализирует, что Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Iulian Cristea
23'
22'
Мурешан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Фофана Бубакар из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
22'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Фофана Бубакар пробует нанести удар издали, но Арлаускис Гедрюс держит все под контролем
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
20'
Камора Мауру из команды ЧФР Клуж подал угловой слева.
20'
Плешка Рэзван отбил мяч на угловой после удара Камора Мауру из штрафной площади.
20'
Плохо сыграл Крецу Валентин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
20'
Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
20'
19'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Крецу Валентин из команды Газ Метан Mедиаш навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
19'
Судья сигнализирует, что Ely Fernandes из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Бордеяну Михай
18'
18'
Маня Кристиан из команды ЧФР Клуж делает неудачный навес.
18'
17'
17'
Цукудян Георге из команды ЧФР Клуж делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
17'
16'
Маня Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Carlos Fortes из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
16'
16'
Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
15'
Моутинью Тьерри из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
15'
15'
Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
15'
15'
Назначен штрафной. Пострадал Аурелиу Луиш, его свалил Бордеяну Михай.
15'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
14'
12'
Г О О О О Л - Ely Fernandes первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
12'
Арлаускис Гедрюс ошибается в защите.
12'
Голкипер мог бы сыграть и получше
12'
Фофана Бубакар из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
12'
Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Antoni Ivanov из команды Газ Метан Mедиаш подал угловой слева.
12'
Цукудян Георге предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Antoni Ivanov из команды Газ Метан Mедиаш подал угловой слева.
12'
Darius Olaru из команды Газ Метан Mедиаш делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Судья сигнализирует, что Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Ely Fernandes
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
9'
Iulian Cristea из команды Газ Метан Mедиаш опасно и грубо сыграл. Кулио Хуан пострадал.
9'
Плешка Рэзван взял и забрал мяч на выходе
9'
8'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
7'
Паун-Александру Константин получил желтую карточку от судьи
7'
Безумный фол. Паун-Александру Константин грубо играет против соперника. Пострадал Аурелиу Луиш
6'
6'
Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
6'
6'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
5'
5'
5'
4'
Камора Мауру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Antoni Ivanov из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
4'
Мурешан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Antoni Ivanov из команды Газ Метан Mедиаш подал угловой справа.
3'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
3'
Судья сигнализирует, что Винисиус Пауло из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Antoni Ivanov
3'
Бордеяну Михай нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
2'
2'
2'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж подал угловой справа.
2'
Моутинью Тьерри из команды ЧФР Клуж делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Судья сигнализирует, что Аурелиу Луиш из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Дяк Чиприан
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Газ Метан Mедиаш начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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