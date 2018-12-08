Стадион: Роазон Парк
22' Желтая карточкаСиман Лоран
Первый тайм
26'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
25'
25'
Траоре Амари не смог попасть в створ ударом издали
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
25'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
24'
Ренн имеет хороший шанс забить.
23'
Гренье Клеман бьет со штрафного в створ, но Аллен Бобби держит все под контролем
22'
Симан Лоран получил желтую карточку от судьи
22'
Судья сигнализирует, что Симан Лоран из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Ньянг М'Байе
22'
Ренн начинает контратаку
22'
Траоре Амари нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Гренье Клеман из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
21'
Зеффан Мехди из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Бен Арфа Хатем нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает пас партнеру.
20'
Бальмон Флорен наказан за толчок Ньянг М'Байе
20'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
20'
Саид Уэсли из команды Дижон сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Жано Бенжамин мяча так и не получил
19'
18'
Аллен Бобби взял и забрал мяч на выходе
17'
Силики Джеймс из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
17'
Ренн контролирует мяч.
17'
Дижон начинает контратаку
16'
Амальфитано Ромен наказан за толчок Сарр Исмаила
16'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
14'
13'
13'
Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Саид Уэсли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Судья сигнализирует, что Да Сильва Дамьен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Амальфитано Ромен
12'
11'
10'
10'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает неудачный навес.
10'
Ренн начинает контратаку
10'
Диалло Абдулайе взял и забрал мяч на выходе
10'
Бальмон Флорен из команды Дижон подал угловой слева.
10'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
10'
Хороший удар издали нанес Саид Уэсли, но отличный сейв сделал Диалло Абдулайе. Угловой.
9'
9'
Андре Бенжамин наказан за толчок Амальфитано Ромен
8'
Дижон контролирует мяч.
6'
6'
6'
6'
Шанс! Андре Бенжамин из команды Ренн пробил головой, но мимо
5'
Гренье Клеман из команды Ренн подал угловой слева.
5'
Бальмон Флорен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
4'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Ренн контролирует мяч.
3'
2'
2'
Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Дижон начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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