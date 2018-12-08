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Winline
Стадион:
Ренн
0:0
Первый тайм: 26'
Дижон
0'
22' Желтая карточка
Симан Лоран
26'
Первый тайм
26'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Удар от ворот произведет Дижон
25'
Траоре Амари не смог попасть в створ ударом издали
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Угловой
25'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
24'
Ренн имеет хороший шанс забить.
23'
Гренье Клеман бьет со штрафного в створ, но Аллен Бобби держит все под контролем
Желтая карточка
22'
Симан Лоран получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Симан Лоран из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Ньянг М'Байе
22'
Ренн начинает контратаку
22'
Траоре Амари нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
22'
Гренье Клеман из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
21'
Зеффан Мехди из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Бен Арфа Хатем нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает пас партнеру.
Фол, нарушение
20'
Бальмон Флорен наказан за толчок Ньянг М'Байе
20'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
20'
Саид Уэсли из команды Дижон сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Жано Бенжамин мяча так и не получил
19'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Аллен Бобби взял и забрал мяч на выходе
17'
Силики Джеймс из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
17'
Ренн контролирует мяч.
17'
Дижон начинает контратаку
Фол, нарушение
16'
Амальфитано Ромен наказан за толчок Сарр Исмаила
16'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
14'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Саид Уэсли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Да Сильва Дамьен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Амальфитано Ромен
12'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Удар от ворот произведет Дижон
10'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает неудачный навес.
10'
Ренн начинает контратаку
10'
Диалло Абдулайе взял и забрал мяч на выходе
Угловой
10'
Бальмон Флорен из команды Дижон подал угловой слева.
10'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
10'
Хороший удар издали нанес Саид Уэсли, но отличный сейв сделал Диалло Абдулайе. Угловой.
9'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Дижон контролирует мяч.
6'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Удар от ворот произведет Дижон
6'
Шанс! Андре Бенжамин из команды Ренн пробил головой, но мимо
Угловой
5'
Гренье Клеман из команды Ренн подал угловой слева.
5'
Бальмон Флорен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
4'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Ренн контролирует мяч.
3'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
2'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Дижон начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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