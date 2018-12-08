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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Генк
1:1
Конец матча
Кортрейк
0'
12' Желтая карточка
Малиновский Руслан
1:0
20' Гол
Саматта Мбвана
29' Желтая карточка
Ван дер Брюгген Ханнес
1:1
45' Гол
Де Сар Жюльен
69' Желтая карточка
Бацула Андрей
81' Желтая карточка
Кумордзи Бернар
90' Желтая карточка
Jovan Stojanovic I
90' Желтая карточка
Посуэло Алехандро
90' Желтая карточка
Камински Томас
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Камински Томас получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Посуэло Алехандро получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Jovan Stojanovic получил желтую карточку от судьи
89'
Кортрейк делает замену. Бацула Андрей уходит с поля, а Brendan Hines-Ike выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Кумордзи Бернар получил желтую карточку от судьи
77'
Генк делает замену. Уронен Йере уходит с поля, а Настич Боян выходит на его замену.
74'
Кортрейк делает замену. Эзекиль Имох уходит с поля, а Шевалье Тедди выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Бацула Андрей получил желтую карточку от судьи
66'
Кортрейк делает замену. Авенатти Фелипе уходит с поля, а Jovan Stojanovic выходит на его замену.
54'
Генк делает замену. Ндонгаля Дьемерси уходит с поля, а Гано Зиньо выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Де Сар Жюльен бьет в цель!
Желтая карточка
29'
Ван дер Брюгген Ханнес получил желтую карточку от судьи
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Саматта Мбвана бьет в цель!
Желтая карточка
12'
Малиновский Руслан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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