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Winline
Стадион:
Серкль Брюгге
0:3
Второй тайм: 67'
Ройал Антверпен
0'
10' Желтая карточка
Нарди Поль
0:1
12' Пенальти
Рафаэлов Лиор
28' Желтая карточка
Палюн Ллойд
34' Желтая карточка
Назарина Егор
37' Желтая карточка
Dylan Batubinsika
0:2
40' Гол
Овусу Вильям
0:3
53' Гол
Рафаэлов Лиор
55' Желтая карточка
Yoann Etienne
67'
Второй тайм
Желтая карточка
55'
Yoann Etienne получил желтую карточку от судьи
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Рафаэлов Лиор бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Овусу Вильям бьет в цель!
Желтая карточка
37'
Dylan Batubinsika получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Назарина Егор получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Палюн Ллойд получил желтую карточку от судьи
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Рафаэлов Лиор из команды Ройал Антверпен забивает с точки!
Желтая карточка
10'
Нарди Поль получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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