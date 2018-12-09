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Winline
Стадион:
Лилль
0:0
Перерыв
Реймс
0'
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
47'
Хорошую попытку сделал Леау Рафаэл. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Мендес Тьяго из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Думбия Мусса
47'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Шека видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
Офсайд
46'
Сук Юн-Чжун из команды Реймс в офсайде
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Удар от ворот произведет Лилль
45'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
45'
Абдельамид Юнис из команды Реймс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
45'
Шавалерин Ксавье навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Мендес Тьяго из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Сук Юн-Чжун
44'
Сук Юн-Чжун из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
44'
Реймс начинает контратаку
44'
Лилль имеет хороший шанс забить.
43'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
42'
Иконе Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
41'
Удар от ворот произведет Лилль
41'
Отличный пас сделал Думбия Мусса из команды Реймс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
41'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
40'
Сук Юн-Чжун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
39'
Лилль контролирует мяч.
39'
Реймс начинает контратаку
39'
Сук Юн-Чжун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Мендес Тьяго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Ромао Алаиксис из команды Реймс играет слишком грубо. Пепе Николя оказался на газоне.
38'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой справа.
37'
Хороший удар издали нанес Араужо Луис, но отличный сейв сделал Менди Эдуар. Угловой.
37'
Пепе Николя из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
36'
Балло Фоде из команды Лилль направляет мяч в штрафную площадку, но Менди Эдуар выбегает и ловит мяч
35'
Араужо Луис из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
35'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
34'
Хорошую попытку сделал Шавалерин Ксавье. Удар в створ, но вратарь начеку
34'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
34'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
33'
Удар от ворот произведет Лилль
33'
Ндом Али не смог попасть в створ ударом издали
33'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
33'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Ндом Али из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
32'
Реймс имеет хороший шанс забить.
32'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Удар от ворот произведет Реймс
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Фокет Томас из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Леау Рафаэл
31'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Конан Гислен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Челик Зеки из команды Лилль сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
30'
Лилль начинает контратаку
30'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Фол, нарушение
29'
Мендес Тьяго наказан за толчок Думбия Мусса
29'
Удар от ворот произведет Реймс
28'
Леау Рафаэл не смог попасть в створ ударом издали
28'
Пепе Николя из команды Лилль делает пас партнеру.
28'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
27'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Араужо Луис из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Ндом Али
27'
Лилль начинает контратаку
Фол, нарушение
26'
Думбия Мусса из команды Реймс играет слишком грубо. Челик Зеки оказался на газоне.
25'
Шека из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
25'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Игрок из команды Реймс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
24'
Балло Фоде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Шавалерин Ксавье навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Пепе Николя наказан за толчок Ромао Алаиксис
23'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
Угловой
23'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс подал угловой справа.
23'
Сук Юн-Чжун из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Думбия Мусса из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Отличные скиллы показывает Думбия Мусса, обводя своих соперников
22'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Реймс контролирует мяч.
22'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Думбия Мусса из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
21'
Судья свистит. Леау Рафаэл атаковал сзади соперника. Это Ромао Алаиксис заработал своей команде штрафной
21'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
Фол, нарушение
20'
Думбия Мусса наказан за толчок Балло Фоде
19'
Шавалерин Ксавье навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Леау Рафаэл из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Конан Гислен
18'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Чаварриа Пабло получил травму и заменен. Удин Реми выходит на поле.
18'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
17'
Ох, нехорошо это выглядит. Чаварриа Пабло получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
17'
Чаварриа Пабло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Дибала Кауадио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Думбия Мусса из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
16'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
14'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Матч возобновлен
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Чаварриа Пабло из команды Реймс навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
13'
Реймс контролирует мяч.
Фол, нарушение
12'
Думбия Мусса из команды Реймс играет слишком грубо. Пепе Николя оказался на газоне.
11'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
11'
Пепе Николя наказан за толчок Думбия Мусса
Фол, нарушение
10'
Сук Юн-Чжун наказан за толчок Шека
10'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
10'
Удар от ворот произведет Реймс
9'
Араужо Луис из команды Лилль нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
Фол, нарушение
9'
Назначен штрафной. Пострадал Иконе Джонатан, его свалил Фокет Томас.
8'
Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
8'
Плохо сыграл Мендес Тьяго - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
8'
Сук Юн-Чжун из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
8'
Сук Юн-Чжун из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
7'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Матч возобновлен
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
6'
Пепе Николя из команды Лилль играет слишком грубо. Ромао Алаиксис оказался на газоне.
5'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Офсайд
5'
Чаварриа Пабло из команды Реймс в офсайде
4'
Удар от ворот произведет Лилль
4'
Меньян Майк не дал случится голу! Сук Юн-Чжун должен был забивать, но Меньян Майк сделал отличный сейв
3'
Чаварриа Пабло из команды Реймс делает отличный кросс...
3'
Лилль имеет хороший шанс забить.
3'
Лилль контролирует мяч.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Думбия Мусса из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
2'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Лилль начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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