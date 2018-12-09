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Winline
Стадион:
Страсбург
2:1
Перерыв
Кан
0'
1:0
5' Гол
Мартинеc Пабло
1:1
22' Гол
Фахир Файсал
2:1
23' Гол
Мотиба Лебо
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
46'
Томассон Адриен из команды Страсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
46'
Лала Кенни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
45'
Гильберт Фредерик наказан за толчок Мотиба Лебо
45'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
44'
Головой пробил Бамму Ясин, но голкипер отбил его в поле!
44'
Армугом Йоэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
44'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
43'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
42'
Страсбург контролирует мяч.
Офсайд
42'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург в офсайде
42'
Коне Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Армугом Йоэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
41'
Кан контролирует мяч.
41'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Угловой
40'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой справа.
39'
Корнье Бенжамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Фахир Файсал из команды Кан забрасывает мяч в штрафную.
39'
Бове Клаудио из команды Кан делает пас партнеру.
Угловой
39'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой слева.
39'
Мартин Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой слева.
38'
Плохо сыграл Коне Ламин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
37'
Кан контролирует мяч.
Фол, нарушение
36'
Тшокунте Малик из команды Кан толкнул локтем оппонента. Это Мартинеc Пабло заработал фол
36'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
36'
Гради Жонатан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
35'
Кан контролирует мяч.
35'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
34'
Удар от ворот произведет Кан
34'
Томассон Адриен из команды Страсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
34'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Лала Кенни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Диоманде Исмаэль из команды Кан поставил подножку. Пострадал Мартин Йонас
32'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Страсбург контролирует мяч.
32'
Кан начинает контратаку
32'
Страсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Диоманде Исмаэль из команды Кан поставил подножку. Пострадал Сиссоко Ибраима
31'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Тшокунте Малик из команды Кан поставил подножку. Пострадал Сиссоко Ибраима
30'
Кан контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
29'
Страсбург контролирует мяч.
29'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Ибраима из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Байсс Пол
28'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Страсбург контролирует мяч.
27'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Страсбург контролирует мяч.
26'
Кан контролирует мяч.
25'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Страсбург контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
23'
Томассон Адриен сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Мотиба Лебо из команды команды Страсбург.
23'
Томассон Адриен из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Фахир Файсал забивает!
22'
Селс Матц ошибается в защите.
22'
Армугом Йоэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
21'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Гради Жонатан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
20'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Гради Жонатан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
20'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Диоманде Исмаэль из команды Кан поставил подножку. Пострадал Томассон Адриен
18'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Страсбург контролирует мяч.
18'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Кан контролирует мяч.
17'
Удар от ворот произведет Кан
16'
ШАНС! Томассон Адриен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
16'
Мартин Йонас из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Страсбург контролирует мяч.
15'
Страсбург контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
15'
Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Мартин Йонас из команды Страсбург подал угловой слева.
14'
Каси Антони из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Мотиба Лебо из команды Страсбург делает пас партнеру.
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Корнье Бенжамин из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Онианге Принс
13'
Удар от ворот произведет Кан
Угловой
13'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург подал угловой справа.
12'
Мотиба Лебо нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
12'
Каси Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
11'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Удар от ворот произведет Страсбург
11'
ШАНС! Бове Клаудио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
10'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой слева.
10'
Селс Матц из команды Страсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
10'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 78%, [team2]: 22%.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Байсс Пол из команды Кан поставил подножку. Пострадал Корнье Бенжамин
9'
Диоманде Исмаэль из команды Кан направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
8'
Страсбург контролирует мяч.
8'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Каси Антони из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Диоманде Исмаэль из команды Кан поставил подножку. Пострадал Мартин Йонас
7'
Страсбург контролирует мяч.
7'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Томассон Адриен сделал результативную передачу.
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Мартинеc Пабло изменил счет на табло!
5'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Мартинеc Пабло и Томассон Адриен из команды Страсбург.
5'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
4'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Страсбург контролирует мяч.
3'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Страсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
2'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург играет слишком грубо. Онианге Принс оказался на газоне.
2'
Страсбург контролирует мяч.
1'
Страсбург контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Страсбург начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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