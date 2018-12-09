Стадион: де ла Мейно
1:0
5' ГолМартинеc Пабло
1:1
22' ГолФахир Файсал
2:1
23' ГолМотиба Лебо
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
46'
Томассон Адриен из команды Страсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
46'
Лала Кенни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Гильберт Фредерик наказан за толчок Мотиба Лебо
45'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
44'
Головой пробил Бамму Ясин, но голкипер отбил его в поле!
44'
44'
43'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
43'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
42'
42'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург в офсайде
42'
Коне Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
41'
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
40'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой справа.
39'
Корнье Бенжамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Фахир Файсал из команды Кан забрасывает мяч в штрафную.
39'
Бове Клаудио из команды Кан делает пас партнеру.
39'
39'
Мартин Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
Плохо сыграл Коне Ламин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
37'
36'
Тшокунте Малик из команды Кан толкнул локтем оппонента. Это Мартинеc Пабло заработал фол
36'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
36'
35'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
34'
34'
Томассон Адриен из команды Страсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
34'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Лала Кенни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Судья сигнализирует, что Диоманде Исмаэль из команды Кан поставил подножку. Пострадал Мартин Йонас
32'
32'
32'
Кан начинает контратаку
32'
31'
Судья сигнализирует, что Диоманде Исмаэль из команды Кан поставил подножку. Пострадал Сиссоко Ибраима
31'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Судья сигнализирует, что Тшокунте Малик из команды Кан поставил подножку. Пострадал Сиссоко Ибраима
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
29'
29'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Ибраима из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Байсс Пол
28'
28'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
27'
27'
26'
26'
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
23'
Томассон Адриен сделал результативную передачу.
23'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Мотиба Лебо из команды команды Страсбург.
23'
Томассон Адриен из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Г О О О О Л - Фахир Файсал забивает!
22'
Селс Матц ошибается в защите.
22'
21'
21'
21'
21'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
20'
19'
Судья сигнализирует, что Диоманде Исмаэль из команды Кан поставил подножку. Пострадал Томассон Адриен
18'
18'
18'
18'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
17'
16'
ШАНС! Томассон Адриен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
16'
Мартин Йонас из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
15'
Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Мартин Йонас из команды Страсбург подал угловой слева.
14'
Каси Антони из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Мотиба Лебо из команды Страсбург делает пас партнеру.
13'
Судья сигнализирует, что Корнье Бенжамин из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Онианге Принс
13'
13'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург подал угловой справа.
12'
Мотиба Лебо нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
12'
Каси Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
11'
11'
Удар от ворот произведет Страсбург
11'
ШАНС! Бове Клаудио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 78%, [team2]: 22%.
9'
Судья сигнализирует, что Байсс Пол из команды Кан поставил подножку. Пострадал Корнье Бенжамин
9'
Диоманде Исмаэль из команды Кан направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
8'
8'
8'
Каси Антони из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Судья сигнализирует, что Диоманде Исмаэль из команды Кан поставил подножку. Пострадал Мартин Йонас
7'
7'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Томассон Адриен сделал результативную передачу.
5'
Г О О О О Л - Мартинеc Пабло изменил счет на табло!
5'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Мартинеc Пабло и Томассон Адриен из команды Страсбург.
5'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
4'
4'
3'
3'
2'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург играет слишком грубо. Онианге Принс оказался на газоне.
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Страсбург начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австралия: Дабл-ю Лига: Женщины
Австралия: Эй-Лига
Австрия: Бундеслига
Азербайджан: Премьер-лига
Англия: Женская Суперлига: Женщины
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль А Зона 2
Аргентина: Федераль А Зона 3
Аргентина: Федераль А Зона 4
Бельгия: Первый дивизион А
Бельгия: Первый дивизион Б. Второй этап
Болгария: Первая профессиональная лига
Боливия: Примера: Клаусура
Гватемала: Лига Насьонал: Апертура (1/2 финала)
Германия: Бундеслига: Женщины
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Гондурас: Лига Насьонал: Апертура (Финал)
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Дания: Суперлига Дании
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: И-Лига
Индия: Суперлига Индии
Индонезия: Лига 1
Иран: Персиан Галф Про Лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Итог 1 Альмерия-2 3 Мурсия Итог 0 Севилья Атлетико 0 Атлетико Санлукеньо Итог 2 Атлетико Малагуэно 2 Бадахос Итог 0 Хумилья 0 Ibiza-Eivissa Итог 4 Гранада-2 1 Талавера ОТМ 0 Хумилья 0 Лорка Итог 0 Дон Бенито 1 Марбелья Итог 3 УКАМ Мурсия 0 Эль-Эхидо Итог 0 Мелилья 0 Вильяновенсе Позже 0 Линенсе 0 Рекреативо Позже 0 Картахена 0 Сан-Фернандо
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа B)
Италия: Серия C (Группа C)
Кипр: Первый дивизион
Коста-Рика: Примера: Апертура (Финал)
Кубок Либертадорес (Финал)
Марокко: Ботола
Мексика: Лига MX Апертура (1/2 финала)
Норвегия: Типпелиген. Переходные матчи (Финал)
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Румыния: Первая лига
Сальвадор: Примера: Апертура (1/2 финала)
Сербия: Суперлига
Словения: Первая лига
США: МЛС (Финал)
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Южная Корея: Матчи за право играть в К-Лиге 1 (Финал)
Япония: Кубок (Финал)
Комментарии к прогнозам (0)