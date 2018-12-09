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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Гент
2:0
Конец матча
Эйпен
0'
6' Желтая карточка
Sulayman Marreh I
1:0
12' Гол
Рустед Сигурд
29' Вторая желтая карточка
Sulayman Marreh I
33' Желтая карточка
Асаре Нана
60' Желтая карточка
Yuta Toyokawa
2:0
78' Гол
Бронн Дилан
84' Желтая карточка
Верстрате Биргер
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Эйпен делает замену. Yuta Toyokawa уходит с поля, а Эссанд Самюэль выходит на его замену.
87'
Гент делает замену. Яремчук Роман уходит с поля, а Авонийи Тайво выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Верстрате Биргер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Бронн Дилан бьет в цель!
74'
Эйпен делает замену. Mamadou Fall уходит с поля, а Нильс Схоутерден выходит на его замену.
73'
Эйпен делает замену. Кейта Шейк уходит с поля, а Оканси Эрик выходит на его замену.
67'
Гент делает замену. Эсити Андерсон уходит с поля, а Jonathan David выходит на его замену.
66'
Гент делает замену. Чакветадзе Георгий уходит с поля, а Лимбомбе Сталлоне выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Yuta Toyokawa получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
33'
Асаре Нана получил желтую карточку от судьи
29'
Sulayman Marreh получает вторую желтую карточку. Удаление.
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Рустед Сигурд бьет в цель!
Желтая карточка
6'
Sulayman Marreh получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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