Стадион: Стад дю Рудуру
Первый тайм
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Гартнер Регис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Нгбакото Йени навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Судья сигнализирует, что Гуано Принс-Десир из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Тюрам Маркус
25'
25'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Дидо Этьен из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
24'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Судья сигнализирует, что Тюрам Маркус из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Блен Алексис
23'
Опасность предотвращена - Крафт Эмиль из команды Амьен вступил в отбор удачно
23'
Нгбакото Йени из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
22'
Гнаоре Эдди наказан за толчок Коко Маркус
21'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
20'
Безумный фол. Сорбон Жереми грубо играет против соперника. Пострадал Мендоса Стивен
20'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Удар от ворот произведет Генгам
19'
Гнаоре Эдди из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
18'
18'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает неудачный навес.
18'
Отеро Хуан из команды Амьен в офсайде
17'
17'
Шанс! Тюрам Маркус из команды Генгам пробил головой, но мимо
16'
16'
Коко Маркус нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Блас Людовик из команды Генгам делает навес прямо в штрафную.
16'
Отличные скиллы показывает Блас Людовик, обводя своих соперников
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
15'
15'
Нгбакото Йени из команды Генгам делает пас партнеру.
15'
Дидо Этьен из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
14'
13'
13'
Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
Гартнер Регис отбил мяч на угловой после удара Роделен Ронни из штрафной площади.
12'
Коко Маркус из команды Генгам делает пас партнеру.
12'
Отличные скиллы показывает Блас Людовик, обводя своих соперников
11'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Гнаоре Эдди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
Дидо Этьен из команды Генгам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
10'
Блас Людовик из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
10'
9'
Отеро Хуан из команды Амьен в офсайде
9'
Гуано Принс-Десир из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Коко Маркус из команды Генгам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Дидо Этьен из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Отеро Хуан наказан за толчок Кербра Кристоф
8'
7'
Судья сигнализирует, что Коко Маркус из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Гуано Принс-Десир
6'
6'
Судья сигнализирует, что Дидо Этьен из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Отеро Хуан
5'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
5'
5'
4'
4'
Удар от ворот произведет Генгам
4'
Отеро Хуан не смог попасть в створ ударом издали
3'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
1'
Гартнер Регис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
1'
Ребошу Педру из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Генгам начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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