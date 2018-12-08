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Стадион:
Генгам
0:0
Первый тайм: 27'
Амьен
0' 27'
Первый тайм
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Гартнер Регис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Нгбакото Йени навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Гуано Принс-Десир из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Тюрам Маркус
25'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Дидо Этьен из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
24'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Тюрам Маркус из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Блен Алексис
23'
Опасность предотвращена - Крафт Эмиль из команды Амьен вступил в отбор удачно
23'
Нгбакото Йени из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
22'
Гнаоре Эдди наказан за толчок Коко Маркус
21'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Фол, нарушение
20'
Безумный фол. Сорбон Жереми грубо играет против соперника. Пострадал Мендоса Стивен
20'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Удар от ворот произведет Генгам
19'
Гнаоре Эдди из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
18'
Удар от ворот произведет Амьен
18'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает неудачный навес.
Офсайд
18'
Отеро Хуан из команды Амьен в офсайде
17'
Удар от ворот произведет Амьен
17'
Шанс! Тюрам Маркус из команды Генгам пробил головой, но мимо
Угловой
16'
Нгбакото Йени из команды Генгам подал угловой слева.
16'
Коко Маркус нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Блас Людовик из команды Генгам делает навес прямо в штрафную.
16'
Отличные скиллы показывает Блас Людовик, обводя своих соперников
16'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
15'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Нгбакото Йени из команды Генгам делает пас партнеру.
15'
Дидо Этьен из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
14'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Нгбакото Йени из команды Генгам подал угловой слева.
12'
Гартнер Регис отбил мяч на угловой после удара Роделен Ронни из штрафной площади.
12'
Коко Маркус из команды Генгам делает пас партнеру.
12'
Отличные скиллы показывает Блас Людовик, обводя своих соперников
11'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Гнаоре Эдди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Нгбакото Йени из команды Генгам подал угловой слева.
11'
Дидо Этьен из команды Генгам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
10'
Блас Людовик из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
10'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
9'
Отеро Хуан из команды Амьен в офсайде
9'
Гуано Принс-Десир из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Коко Маркус из команды Генгам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Дидо Этьен из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
8'
Отеро Хуан наказан за толчок Кербра Кристоф
8'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Коко Маркус из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Гуано Принс-Десир
6'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Дидо Этьен из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Отеро Хуан
5'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
5'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Удар от ворот произведет Генгам
4'
Отеро Хуан не смог попасть в створ ударом издали
3'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Удар от ворот произведет Амьен
1'
Гартнер Регис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
1'
Нгбакото Йени из команды Генгам подал угловой слева.
1'
Ребошу Педру из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Генгам начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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