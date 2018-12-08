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Winline
Стадион:
Сент-Трюйден
1:1
Второй тайм: 82'
Стандард
0'
1:0
45' Гол
Камада Даити
1:1
59' Гол
Уларе Обби
62' Желтая карточка
Фаи Коллинс
69' Желтая карточка
Гарсия Пол
73' Желтая карточка
Samuel Asamoah
80' Желтая карточка
Безус Роман
82'
Второй тайм
81'
Стандард делает замену. Цимирот Гойко уходит с поля, а Марин Рэзван выходит на его замену.
Желтая карточка
73'
Samuel Asamoah получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
69'
Гарсия Пол получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
62'
Фаи Коллинс получил желтую карточку от судьи
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Уларе Обби бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Камада Даити бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Staaien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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