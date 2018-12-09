Стадион: Констант Ванден Сток
27' Желтая карточкаСантини Иван
31' Желтая карточкаИлаймааритра Марко
42' Желтая карточкаКумс Свен
1:0
47' ГолАмузу Френсис
57' Желтая карточкаБенавенте Кристиан
69' Желтая карточкаНайяр Энди
88' Желтая карточкаБорнаув Себастьян
1:1
89' ГолБенавенте Кристиан
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Г О О О О Л - Бенавенте Кристиан бьет в цель!
88'
Борнаув Себастьян получил желтую карточку от судьи
75'
Андерлехт делает замену. Мориока Риота уходит с поля, а Yari Verschaeren выходит на его замену.
74'
Шарлеруа делает замену. Дианди Кристоф уходит с поля, а Ньян Адама выходит на его замену.
69'
Найяр Энди получил желтую карточку от судьи
61'
Шарлеруа делает замену. Бруно Массимо уходит с поля, а Пербе Жереми выходит на его замену.
57'
Бенавенте Кристиан получил желтую карточку от судьи
54'
Шарлеруа делает замену. Ali Gholizadeh уходит с поля, а David Henen выходит на его замену.
47'
Г О О О О Л - Амузу Френсис бьет в цель!
46'
Андерлехт делает замену. Лоуренс Джеймс уходит с поля, а Милич Антонио выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Кумс Свен получил желтую карточку от судьи
31'
Илаймааритра Марко получил желтую карточку от судьи
27'
Сантини Иван получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Constant Vanden Stock. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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