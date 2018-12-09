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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Андерлехт
1:1
Конец матча
Шарлеруа
0'
27' Желтая карточка
Сантини Иван
31' Желтая карточка
Илаймааритра Марко
42' Желтая карточка
Кумс Свен
1:0
47' Гол
Амузу Френсис
57' Желтая карточка
Бенавенте Кристиан
69' Желтая карточка
Найяр Энди
88' Желтая карточка
Борнаув Себастьян
1:1
89' Гол
Бенавенте Кристиан
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Бенавенте Кристиан бьет в цель!
Желтая карточка
88'
Борнаув Себастьян получил желтую карточку от судьи
75'
Андерлехт делает замену. Мориока Риота уходит с поля, а Yari Verschaeren выходит на его замену.
74'
Шарлеруа делает замену. Дианди Кристоф уходит с поля, а Ньян Адама выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Найяр Энди получил желтую карточку от судьи
61'
Шарлеруа делает замену. Бруно Массимо уходит с поля, а Пербе Жереми выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Бенавенте Кристиан получил желтую карточку от судьи
54'
Шарлеруа делает замену. Ali Gholizadeh уходит с поля, а David Henen выходит на его замену.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Амузу Френсис бьет в цель!
46'
Андерлехт делает замену. Лоуренс Джеймс уходит с поля, а Милич Антонио выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Кумс Свен получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Илаймааритра Марко получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Сантини Иван получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Constant Vanden Stock. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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