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Winline
Стадион:
Мускрон-Перювельз
0:0
Первый тайм: 27'
Зульте-Варегем
0' 27'
Первый тайм
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Le Cannonier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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