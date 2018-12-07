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Winline
Стадион:
Васланд-Беверен
2:1
Второй тайм: 88'
Брюгге
0'
0:1
48' Гол
Вормер Руд
58' Желтая карточка
Декарли Сауло
70' Желтая карточка
Денсвил Стефано
72' Желтая карточка
Уэсли Мораес
77' Красная карточка
Пулен Бенуа
1:1
78' Пенальти
Francesco Forte I
2:1
85' Гол в свои ворота
Декарли Сауло
88'
Второй тайм
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Декарли Сауло уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
79'
Васланд-Беверен делает замену. Лулич Карло уходит с поля, а Ванцо Флориано выходит на его замену.
79'
Васланд-Беверен делает замену. Francesco Forte уходит с поля, а Веллиос Апостолос выходит на его замену.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Francesco Forte из команды Васланд-Беверен забивает с точки!
Желтая карточка
77'
УДАЛЕНИЕ! - Пулен Бенуа увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
72'
Уэсли Мораес получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
70'
Денсвил Стефано получил желтую карточку от судьи
68'
Брюгге делает замену. Cyril Ngonge уходит с поля, а Ритс Матс выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Декарли Сауло получил желтую карточку от судьи
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Вормер Руд бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Freethiel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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