Стадион: Фреетиель
2:1
Второй тайм: 88'
0:1
48' ГолВормер Руд
58' Желтая карточкаДекарли Сауло
70' Желтая карточкаДенсвил Стефано
72' Желтая карточкаУэсли Мораес
77' Красная карточкаПулен Бенуа
1:1
78' ПенальтиFrancesco Forte I
2:1
85' Гол в свои воротаДекарли Сауло
Второй тайм
85'
Г О О О О Л - Декарли Сауло уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
79'
Васланд-Беверен делает замену. Лулич Карло уходит с поля, а Ванцо Флориано выходит на его замену.
79'
Васланд-Беверен делает замену. Francesco Forte уходит с поля, а Веллиос Апостолос выходит на его замену.
78'
Г О О О О Л - Francesco Forte из команды Васланд-Беверен забивает с точки!
77'
УДАЛЕНИЕ! - Пулен Бенуа увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
72'
Уэсли Мораес получил желтую карточку от судьи
70'
Денсвил Стефано получил желтую карточку от судьи
58'
Декарли Сауло получил желтую карточку от судьи
48'
Г О О О О Л - Вормер Руд бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Freethiel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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