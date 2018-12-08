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Стадион:
ПЕК Зволле
0:1
Первый тайм: 23'
Аякс
0'
6' Желтая карточка
Де Лихт Маттайс
0:1
22' Гол
Хунтелаар Клаас-Ян
23'
Первый тайм
22'
Тадич Душан сделал результативную передачу.
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс забил гол! Легко это для такого игрока, как Хунтелаар Клаас-Ян
22'
Тадич Душан из команды Аякс делает пас партнеру.
22'
Нерес Давид из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
21'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
20'
Ван дер Харт Микки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Тадич Душан из команды Аякс подал угловой справа.
20'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Тадич Душан из команды Аякс подал угловой слева.
19'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Ван дер Харт Микки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Ван Полен Брам наказан за толчок Ван де Бек Донни
17'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
16'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
16'
Тадич Душан из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Леманс Клинт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
14'
Ван дер Харт Микки взял и забрал мяч на выходе
14'
Шоне Лассе из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
13'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Намли Юнес пробует нанести удар издали, но Онана Андре ловит мяч
13'
Флемминг Зиан из команды ПЕК Зволле делает передачу одноклубнику.
12'
Игрок из команды ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
12'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
11'
Тадич Душан из команды Аякс в офсайде
11'
Блинд Дэйли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
10'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
9'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
8'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Леманс Клинт бьет со штрафного в створ, но Онана Андре держит все под контролем
Желтая карточка
6'
Де Лихт Маттайс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Де Лихт Маттайс из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Эхизибуэ Кингсли
5'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Офсайд
4'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле в офсайде
Офсайд
3'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс в офсайде
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Шоне Лассе
3'
Де Лихт Маттайс пробует нанести удар издали, но Ван дер Харт Микки держит все под контролем
2'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
Фол, нарушение
1'
Ван дер Берг Сепп наказан за толчок Тадич Душан
1'
Сильный дождь сегодня.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
ПЕК Зволле начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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