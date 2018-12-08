Стадион: МАК3ПАРК
0:1
Первый тайм: 23'
6' Желтая карточкаДе Лихт Маттайс
0:1
22' ГолХунтелаар Клаас-Ян
Первый тайм
22'
Тадич Душан сделал результативную передачу.
22'
Г О О О О Л - Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс забил гол! Легко это для такого игрока, как Хунтелаар Клаас-Ян
22'
Тадич Душан из команды Аякс делает пас партнеру.
22'
Нерес Давид из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
21'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
20'
Ван дер Харт Микки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Тадич Душан из команды Аякс подал угловой справа.
20'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Тадич Душан из команды Аякс подал угловой слева.
19'
18'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
18'
18'
Ван дер Харт Микки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Ван Полен Брам наказан за толчок Ван де Бек Донни
17'
17'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
16'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
16'
Тадич Душан из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Леманс Клинт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
14'
Ван дер Харт Микки взял и забрал мяч на выходе
14'
Шоне Лассе из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
13'
13'
Намли Юнес пробует нанести удар издали, но Онана Андре ловит мяч
13'
Флемминг Зиан из команды ПЕК Зволле делает передачу одноклубнику.
12'
Игрок из команды ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
12'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Тадич Душан из команды Аякс в офсайде
11'
Блинд Дэйли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
10'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
9'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
8'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Леманс Клинт бьет со штрафного в створ, но Онана Андре держит все под контролем
6'
Де Лихт Маттайс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
6'
Судья сигнализирует, что Де Лихт Маттайс из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Эхизибуэ Кингсли
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
4'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле в офсайде
3'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс в офсайде
3'
Судья сигнализирует, что Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Шоне Лассе
3'
Де Лихт Маттайс пробует нанести удар издали, но Ван дер Харт Микки держит все под контролем
2'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
1'
Ван дер Берг Сепп наказан за толчок Тадич Душан
1'
Сильный дождь сегодня.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
ПЕК Зволле начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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