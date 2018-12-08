Стадион: Cars Jeans Stadium
0:0
Второй тайм: 65'
31' Желтая карточкаЭль-Джебли Юссеф
45' Желтая карточкаВан де Паверт Тед
Второй тайм
65'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
65'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг в офсайде
64'
62'
61'
Судья свистит. Эль-Хайяти Абденассер атаковал сзади соперника. Это Баккер Эрик заработал своей команде штрафной
60'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
58'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап подал угловой слева.
58'
Овюсу Лерой бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
57'
Тактическая замена. Хой Элсон уходит с поля и его заменяет Нецид Томаш
57'
Тактическая замена. Серж Канон уходит с поля и его заменяет Пинас Шакилль
57'
Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг играет слишком грубо. Тютюарима Йорди оказался на газоне.
56'
Ван де Паверт Тед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
56'
Судья сигнализирует, что Баккер Эрик из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Бекер Шеральдо
55'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
55'
После дальнего удара, который нанес Нейланд Стефан мяч отбит вратарем
54'
53'
Бекер Шеральдо нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Тютюарима Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
52'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг навешивает в штрафную с рикошетом.
52'
51'
Ньивпорт Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
51'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Баккер Эрик из команды Де Графсхап делает неудачный навес.
50'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
49'
Судья свистит. Баккер Данни атаковал сзади соперника. Это Эль-Джебли Юссеф заработал своей команде штрафной
49'
49'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
48'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
47'
47'
Эль-Хайяти Абденассер не смог попасть в створ ударом издали
46'
Этемади Агил не дал случится голу! Хой Элсон должен был забивать, но Этемади Агил сделал отличный сейв
46'
Юрьюс Хидде получил травму и заменен. Этемади Агил выходит на поле.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
После дальнего удара, который нанес Эль-Хайяти Абденассер мяч отбит вратарем
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Ван де Паверт Тед получил желтую карточку от судьи
45'
Ван де Паверт Тед из команды Де Графсхап опасно и грубо сыграл. Эль-Хайяти Абденассер пострадал.
45'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
44'
44'
44'
Хой Элсон не смог попасть в створ ударом издали
43'
42'
42'
41'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
41'
Баккер Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг играет слишком грубо. Ван Мигем Дарил оказался на газоне.
40'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
40'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап играет слишком грубо. Баккер Данни оказался на газоне.
39'
Судья свистит. Куйперс Ник атаковал сзади соперника. Это Тютюарима Йорди заработал своей команде штрафной
39'
38'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
37'
37'
Эль-Джебли Юссеф нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
36'
Юрьюс Хидде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Баккер Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Судья сигнализирует, что Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Хой Элсон
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
34'
34'
ШАНС! Хой Элсон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
32'
32'
Матч возобновлен
31'
Эль-Джебли Юссеф грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
31'
Серж Канон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап опасно и грубо сыграл. Серж Канон пострадал.
30'
Эль-Хайяти Абденассер нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Отличные скиллы показывает Эль-Хайяти Абденассер, обводя своих соперников
30'
Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
30'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
29'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
28'
28'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
27'
27'
Эль-Хайяти Абденассер нанес удар чуть мимо. Близко!
27'
Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
27'
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
25'
25'
Эль-Хайяти Абденассер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Ван Мигем Дарил наказан за толчок Бекер Шеральдо
23'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
23'
22'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
22'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
21'
Ван де Паверт Тед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Ньивпорт Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
21'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
20'
19'
Судья сигнализирует, что Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Куйперс Ник
18'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Судья сигнализирует, что Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Ньивпорт Свен
16'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Овюсу Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
15'
14'
Матч возобновлен
13'
Ван Мигем Дарил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
12'
Как он промахнулся? Ван Мигем Дарил имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
11'
11'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
10'
Олийве Франк из команды Де Графсхап навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
10'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
9'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
7'
Нейланд Стефан из команды Де Графсхап опасно и грубо сыграл. Иммерс Лекс пострадал.
7'
Хорошую попытку сделал Бекер Шеральдо. Удар в створ, но вратарь начеку
6'
АДО Ден Хааг начинает контратаку
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
5'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
4'
4'
Де Графсхап контролирует мяч.
3'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
АДО Ден Хааг начинает с центра поля
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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