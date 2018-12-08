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Стадион:
АДО Ден Хааг
0:0
Второй тайм: 65'
Де Графсхап
0'
31' Желтая карточка
Эль-Джебли Юссеф
45' Желтая карточка
Ван де Паверт Тед
65'
Второй тайм
65'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
65'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
64'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг в офсайде
64'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
61'
Судья свистит. Эль-Хайяти Абденассер атаковал сзади соперника. Это Баккер Эрик заработал своей команде штрафной
60'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Угловой
58'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап подал угловой слева.
58'
Овюсу Лерой бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
57'
Тактическая замена. Хой Элсон уходит с поля и его заменяет Нецид Томаш
57'
Тактическая замена. Серж Канон уходит с поля и его заменяет Пинас Шакилль
Фол, нарушение
57'
Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг играет слишком грубо. Тютюарима Йорди оказался на газоне.
56'
Ван де Паверт Тед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Баккер Эрик из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Бекер Шеральдо
55'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
55'
После дальнего удара, который нанес Нейланд Стефан мяч отбит вратарем
54'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
53'
Бекер Шеральдо нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Тютюарима Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
52'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг навешивает в штрафную с рикошетом.
52'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
51'
Ньивпорт Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
51'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Баккер Эрик из команды Де Графсхап делает неудачный навес.
50'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Фол, нарушение
49'
Судья свистит. Баккер Данни атаковал сзади соперника. Это Эль-Джебли Юссеф заработал своей команде штрафной
49'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
49'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
48'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
47'
Эль-Хайяти Абденассер не смог попасть в створ ударом издали
46'
Этемади Агил не дал случится голу! Хой Элсон должен был забивать, но Этемади Агил сделал отличный сейв
46'
Юрьюс Хидде получил травму и заменен. Этемади Агил выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
После дальнего удара, который нанес Эль-Хайяти Абденассер мяч отбит вратарем
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Желтая карточка
45'
Ван де Паверт Тед получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
45'
Ван де Паверт Тед из команды Де Графсхап опасно и грубо сыграл. Эль-Хайяти Абденассер пострадал.
45'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
44'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
44'
Хой Элсон не смог попасть в створ ударом издали
43'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
42'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
41'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
41'
Баккер Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг играет слишком грубо. Ван Мигем Дарил оказался на газоне.
40'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
Фол, нарушение
40'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап играет слишком грубо. Баккер Данни оказался на газоне.
Фол, нарушение
39'
Судья свистит. Куйперс Ник атаковал сзади соперника. Это Тютюарима Йорди заработал своей команде штрафной
39'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
37'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Эль-Джебли Юссеф нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
36'
Юрьюс Хидде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Баккер Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Хой Элсон
35'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
34'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
34'
ШАНС! Хой Элсон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
32'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Матч возобновлен
Желтая карточка
31'
Эль-Джебли Юссеф грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
Травма, повреждение
31'
Серж Канон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
31'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап опасно и грубо сыграл. Серж Канон пострадал.
30'
Эль-Хайяти Абденассер нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Отличные скиллы показывает Эль-Хайяти Абденассер, обводя своих соперников
30'
Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
30'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
29'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
28'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
28'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
27'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
27'
Эль-Хайяти Абденассер нанес удар чуть мимо. Близко!
27'
Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
27'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
25'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Эль-Хайяти Абденассер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Ван Мигем Дарил наказан за толчок Бекер Шеральдо
23'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
23'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
22'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
22'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
21'
Ван де Паверт Тед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Ньивпорт Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
21'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
20'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Куйперс Ник
18'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Ньивпорт Свен
16'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Овюсу Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
15'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
14'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
13'
Ван Мигем Дарил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
12'
Как он промахнулся? Ван Мигем Дарил имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
11'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Олийве Франк из команды Де Графсхап навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
10'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
9'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
7'
Нейланд Стефан из команды Де Графсхап опасно и грубо сыграл. Иммерс Лекс пострадал.
7'
Хорошую попытку сделал Бекер Шеральдо. Удар в створ, но вратарь начеку
6'
АДО Ден Хааг начинает контратаку
6'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
5'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
5'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
4'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Де Графсхап контролирует мяч.
3'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
АДО Ден Хааг начинает с центра поля
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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