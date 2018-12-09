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Winline
Стадион:
Ньюкасл Джетс
0:0
Первый тайм: 35'
Брисбен Роар
0'
22' Желтая карточка
Daniel Bowles
35'
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Первый тайм
Желтая карточка
22'
Daniel Bowles получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на McDonald Jones Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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