Стадион: Галгенваард
1:0
4' ПенальтиГустафссон Симон
10' Желтая карточкаОсман Мо
2:0
19' ГолКерк Гирано
3:0
20' ГолЭмануэльсон Урби
Второй тайм
59'
Таннан Уссама не смог попасть в створ ударом издали
58'
Керк Гирано из команды Утрехт сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
58'
Утрехт начинает контратаку
58'
Хераклес имеет хороший шанс забить.
57'
57'
Дуарте Лерин нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
56'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
55'
Керк Гирано из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
55'
Керк Гирано из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
55'
53'
Судья сигнализирует, что Таннан Уссама из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Осман Мо
53'
Матч возобновлен
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
52'
Судья сигнализирует, что Ван Оверем Йорис из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Меркель Александр
52'
51'
51'
Густафссон Симон из команды Утрехт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
50'
49'
Удар от ворот произведет Хераклес
49'
Николя Гавори из команды Утрехт навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
48'
48'
Судья сигнализирует, что Осман Мо из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Керк Гирано
48'
47'
Судья сигнализирует, что Николя Гавори из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Дуарте Лерин
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
47'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Далмау Адриан мяча так и не получил
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Густафссон Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
45'
Хорошую попытку сделал Дуарте Лерин. Удар в створ, но вратарь начеку
44'
Бергстрём Эмиль из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Петерсон Кристофер пострадал.
44'
43'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
42'
Судья сигнализирует, что Густафссон Симон из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Дуарте Лерин
42'
42'
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
40'
Дуарте Лерин из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
39'
Дуарте Лерин не смог попасть в створ ударом издали
38'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес в офсайде
38'
38'
Матч возобновлен
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Янссен Виллем нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Таннан Уссама из команды Утрехт подал угловой справа.
36'
Бласвих Янис отбил мяч на угловой после удара Таннан Уссама из штрафной площади.
36'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает пас партнеру.
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
35'
35'
35'
Летсерт Тимо нанес удар головой, но Бласвих Янис спокойно отбил мяч.
34'
Таннан Уссама из команды Утрехт подал угловой слева.
34'
Россман Максимилиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
33'
Далмау Адриан из команды Хераклес в офсайде
32'
32'
Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
31'
31'
Петерсон Кристофер нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Выглядело как неплохой момент. Петерсон Кристофер из команды Хераклес закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
29'
28'
Судья сигнализирует, что Далмау Адриан из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Бергстрём Эмиль
28'
Дуарте Лерин из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
27'
26'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Удар от ворот произведет Хераклес
26'
ШАНС! Керк Гирано нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
26'
Отличные скиллы показывает Керк Гирано, обводя своих соперников
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
24'
24'
Судья сигнализирует, что Дросте Вут из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Ван Оверем Йорис
22'
22'
Шанс! Далмау Адриан из команды Хераклес пробил головой, но мимо
22'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
20'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
20'
Г О О О О О Л - Эмануэльсон Урби ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот
20'
Ван ден Бёйс Дарио ошибается в защите.
20'
Таннан Уссама из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
20'
Отличный гол забил Керк Гирано
19'
Ван де Стрек Сандер сделал результативную передачу.
19'
Г О О О О Л - Керк Гирано изменил счет на табло!
19'
Керк Гирано из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
19'
18'
Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
17'
17'
17'
Гости сейчас реально начинают давить соперника
17'
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
14'
14'
Судья сигнализирует, что Кювас Брандлей из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Летсерт Тимо
13'
Дросте Вут из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
12'
12'
Ван Хинтум Барт нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Хорошую попытку сделал Далмау Адриан. Удар в створ, но вратарь начеку
11'
Дуарте Лерин из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
11'
11'
10'
Осман Мо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
10'
Матч возобновлен
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
10'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт делает пас партнеру.
10'
9'
Николя Гавори из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
9'
8'
8'
7'
7'
Кювас Брандлей пробил со штрафного прямо в стенку
7'
Судья сигнализирует, что Густафссон Симон из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Кювас Брандлей
6'
Керк Гирано из команды Утрехт получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Бласвих Янис все предвидел и спас команду!
6'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
4'
Г О О О О Л - Густафссон Симон из команды Утрехт забивает с точки!
4'
ПЕНАЛЬТИ - Россман Максимилиан из команды Хераклес привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Летсерт Тимо.
4'
Густафссон Симон из команды Утрехт делает пас партнеру.
3'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает пас партнеру.
3'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт подал угловой справа.
3'
Судья сигнализирует, что Далмау Адриан из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Ван Оверем Йорис
2'
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Хераклес начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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