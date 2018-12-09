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Winline
Стадион:
Утрехт
3:0
Второй тайм: 59'
Хераклес
0'
1:0
4' Пенальти
Густафссон Симон
10' Желтая карточка
Осман Мо
2:0
19' Гол
Керк Гирано
3:0
20' Гол
Эмануэльсон Урби
59'
Второй тайм
59'
Таннан Уссама не смог попасть в створ ударом издали
58'
Керк Гирано из команды Утрехт сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
58'
Утрехт начинает контратаку
58'
Хераклес имеет хороший шанс забить.
57'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Дуарте Лерин нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
55'
Керк Гирано из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
55'
Керк Гирано из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
55'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Таннан Уссама из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Осман Мо
53'
Матч возобновлен
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Хераклес контролирует мяч.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Ван Оверем Йорис из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Меркель Александр
52'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Густафссон Симон из команды Утрехт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
50'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
50'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Удар от ворот произведет Хераклес
49'
Николя Гавори из команды Утрехт навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
48'
Хераклес контролирует мяч.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Осман Мо из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Керк Гирано
48'
Удар от ворот произведет Утрехт
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Николя Гавори из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Дуарте Лерин
46'
Утрехт контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
47'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Далмау Адриан мяча так и не получил
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Густафссон Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Осман Мо из команды Хераклес подал угловой слева.
46'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
45'
Хорошую попытку сделал Дуарте Лерин. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
44'
Бергстрём Эмиль из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Петерсон Кристофер пострадал.
44'
Утрехт контролирует мяч.
43'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Утрехт контролирует мяч.
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Густафссон Симон из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Дуарте Лерин
42'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Утрехт контролирует мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
40'
Дуарте Лерин из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
Удар от ворот произведет Утрехт
39'
Дуарте Лерин не смог попасть в створ ударом издали
38'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
38'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес в офсайде
38'
Утрехт контролирует мяч.
38'
Матч возобновлен
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Янссен Виллем нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
36'
Таннан Уссама из команды Утрехт подал угловой справа.
36'
Бласвих Янис отбил мяч на угловой после удара Таннан Уссама из штрафной площади.
36'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает пас партнеру.
36'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
35'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Летсерт Тимо нанес удар головой, но Бласвих Янис спокойно отбил мяч.
Угловой
34'
Таннан Уссама из команды Утрехт подал угловой слева.
34'
Россман Максимилиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Утрехт контролирует мяч.
Офсайд
33'
Далмау Адриан из команды Хераклес в офсайде
32'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
31'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Петерсон Кристофер нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Выглядело как неплохой момент. Петерсон Кристофер из команды Хераклес закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
30'
Утрехт контролирует мяч.
30'
Удар от ворот произведет Утрехт
30'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
29'
Хераклес контролирует мяч.
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Далмау Адриан из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Бергстрём Эмиль
28'
Дуарте Лерин из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
27'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Удар от ворот произведет Хераклес
26'
ШАНС! Керк Гирано нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
26'
Отличные скиллы показывает Керк Гирано, обводя своих соперников
25'
Утрехт контролирует мяч.
25'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
24'
Хераклес контролирует мяч.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Дросте Вут из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Ван Оверем Йорис
22'
Удар от ворот произведет Утрехт
22'
Шанс! Далмау Адриан из команды Хераклес пробил головой, но мимо
Угловой
22'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
20'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
Описание гола
20'
Г О О О О О Л - Эмануэльсон Урби ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот
20'
Ван ден Бёйс Дарио ошибается в защите.
20'
Таннан Уссама из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
20'
Отличный гол забил Керк Гирано
19'
Ван де Стрек Сандер сделал результативную передачу.
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Керк Гирано изменил счет на табло!
19'
Керк Гирано из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
19'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
17'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Гости сейчас реально начинают давить соперника
17'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Хераклес контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
14'
Хераклес контролирует мяч.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Кювас Брандлей из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Летсерт Тимо
13'
Дросте Вут из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Хераклес контролирует мяч.
12'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Ван Хинтум Барт нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Хорошую попытку сделал Далмау Адриан. Удар в створ, но вратарь начеку
11'
Дуарте Лерин из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
11'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
10'
Осман Мо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
10'
Матч возобновлен
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
10'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт делает пас партнеру.
10'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Николя Гавори из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
9'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Хераклес контролирует мяч.
8'
Хераклес контролирует мяч.
7'
Хераклес контролирует мяч.
7'
Кювас Брандлей пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Густафссон Симон из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Кювас Брандлей
6'
Керк Гирано из команды Утрехт получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Бласвих Янис все предвидел и спас команду!
6'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Густафссон Симон из команды Утрехт забивает с точки!
Фол, нарушение
4'
ПЕНАЛЬТИ - Россман Максимилиан из команды Хераклес привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Летсерт Тимо.
4'
Густафссон Симон из команды Утрехт делает пас партнеру.
3'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает пас партнеру.
Угловой
3'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт подал угловой справа.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Далмау Адриан из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Ван Оверем Йорис
2'
Хераклес контролирует мяч.
2'
Удар от ворот произведет Утрехт
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Хераклес начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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