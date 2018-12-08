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Дармштадт
1:1
Конец матча
Ингольштадт
0'
0:1
2' Пенальти
Лескано Дарио
28' Желтая карточка
Кемпе Тобиас
48' Желтая карточка
Рёчер Торстен
53' Желтая карточка
Киттель Сонни
54' Желтая карточка
Вурц Иоганнес
63' Вторая желтая карточка
Рёчер Торстен
73' Желтая карточка
Гауз Марсель
82' Желтая карточка
Краусе Робин
1:1
83' Пенальти
Кемпе Тобиас
90'+5
Второй тайм
90'
Ингольштадт делает замену. Киттель Сонни уходит с поля, а Osayamen Osawe выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
СК Дармштадт делает замену. Дурсун Сердар уходит с поля, а Бойд Терренс выходит на его замену.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт забивает с точки!
Желтая карточка
82'
Краусе Робин получил желтую карточку от судьи
75'
СК Дармштадт делает замену. Штарк Янник уходит с поля, а Платте Феликс выходит на его замену.
Желтая карточка
73'
Гауз Марсель получил желтую карточку от судьи
70'
Ингольштадт делает замену. Лескано Дарио уходит с поля, а Кутшке Штефан выходит на его замену.
64'
Ингольштадт делает замену. Лайпертц Роберт уходит с поля, а Paulo Silva выходит на его замену.
63'
Рёчер Торстен получает вторую желтую карточку. Удаление.
60'
СК Дармштадт делает замену. Вурц Иоганнес уходит с поля, а Мелем Марвин выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Вурц Иоганнес получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
53'
Киттель Сонни получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
48'
Рёчер Торстен получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
28'
Кемпе Тобиас получил желтую карточку от судьи
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Лескано Дарио из команды Ингольштадт забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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