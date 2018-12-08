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Гройтер Фюрт
0:5
Конец матча
Эрцгебирге Ауэ
0'
15' Желтая карточка
Хохшайдт Ян
20' Желтая карточка
Steve Breitkreuz
0:1
28' Гол
Florian Krueger
45' Желтая карточка
Калиг Фабиан
0:2
47' Гол
Теструт Паскаль
58' Желтая карточка
Robert Herrmann
59' Желтая карточка
Малоча Марио
0:3
69' Гол
Хохшайдт Ян
0:4
85' Гол
Emmanuel Iyoha
0:5
88' Гол
Robert Herrmann
90'+2
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Robert Herrmann бьет в цель!
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Emmanuel Iyoha бьет в цель!
83'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Теструт Паскаль уходит с поля, а Тифферт Кристиан выходит на его замену.
73'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Florian Krueger уходит с поля, а Emmanuel Iyoha выходит на его замену.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Хохшайдт Ян бьет в цель!
64'
Гройтер Фюрт делает замену. Elias Abouchabaka уходит с поля, а Омладич Ник выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Малоча Марио получил желтую карточку от судьи
59'
Гройтер Фюрт делает замену. Грин Джулиан уходит с поля, а Атанга Давид выходит на его замену.
59'
Гройтер Фюрт делает замену. Рихард Мадьяр уходит с поля, а Elias Abouchabaka выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Robert Herrmann получил желтую карточку от судьи
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Теструт Паскаль бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Калиг Фабиан получил желтую карточку от судьи
32'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Рапп Николай уходит с поля, а Калиг Фабиан выходит на его замену.
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Florian Krueger бьет в цель!
Желтая карточка
20'
Steve Breitkreuz получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
15'
Хохшайдт Ян получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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