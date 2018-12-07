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7' Желтая карточкаШонлау Себастьян
1:0
11' ГолНарей Халед
35' Желтая карточкаSebastian Vasiliadis
45' Желтая карточкаДжатта Бейкери
89' Желтая карточкаБейтс Дэвид
90' Желтая карточкаЦолински Бен
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Цолински Бен получил желтую карточку от судьи
89'
Бейтс Дэвид получил желтую карточку от судьи
84'
Гамбург делает замену. Джатта Бейкери уходит с поля, а Арп Янн-Фите выходит на его замену.
82'
Падерборн делает замену. Драгер Мохамед уходит с поля, а Дюкер Юлиус выходит на его замену.
75'
Гамбург делает замену. Холтби Льюис уходит с поля, а Мориц Кристоф выходит на его замену.
68'
Падерборн делает замену. Гуйе Бабакар уходит с поля, а Цолински Бен выходит на его замену.
67'
Гамбург делает замену. Хи-Чан Хван уходит с поля, а Ито Тацуя выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Падерборн делает замену. Tobias Schwede уходит с поля, а Бёдер Лукас выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Джатта Бейкери получил желтую карточку от судьи
35'
Sebastian Vasiliadis получил желтую карточку от судьи
11'
Г О О О О Л - Нарей Халед бьет в цель!
7'
Шонлау Себастьян получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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