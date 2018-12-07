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Гамбург
1:0
Конец матча
Падерборн
0'
7' Желтая карточка
Шонлау Себастьян
1:0
11' Гол
Нарей Халед
35' Желтая карточка
Sebastian Vasiliadis
45' Желтая карточка
Джатта Бейкери
89' Желтая карточка
Бейтс Дэвид
90' Желтая карточка
Цолински Бен
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Цолински Бен получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
89'
Бейтс Дэвид получил желтую карточку от судьи
84'
Гамбург делает замену. Джатта Бейкери уходит с поля, а Арп Янн-Фите выходит на его замену.
82'
Падерборн делает замену. Драгер Мохамед уходит с поля, а Дюкер Юлиус выходит на его замену.
75'
Гамбург делает замену. Холтби Льюис уходит с поля, а Мориц Кристоф выходит на его замену.
68'
Падерборн делает замену. Гуйе Бабакар уходит с поля, а Цолински Бен выходит на его замену.
67'
Гамбург делает замену. Хи-Чан Хван уходит с поля, а Ито Тацуя выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Падерборн делает замену. Tobias Schwede уходит с поля, а Бёдер Лукас выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Джатта Бейкери получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Sebastian Vasiliadis получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Нарей Халед бьет в цель!
Желтая карточка
7'
Шонлау Себастьян получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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