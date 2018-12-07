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Зрители: 15210
Ян
1:3
Конец матча
Кёльн
0'
0:1
11' Гол
Теродде Симон
22' Желтая карточка
Хорн Яннес
29' Желтая карточка
Шмиц Бенно
32' Желтая карточка
Кцихос Рафаэль
0:2
41' Гол
Dominick Drexler
1:2
54' Гол
Адамян Саргис
1:3
55' Гол
Dominick Drexler
74' Желтая карточка
Саллер Бенедикт
80' Желтая карточка
Хорн Тимо
87' Желтая карточка
Marco Gruettner
88' Желтая карточка
Вайс Андре
89' Красная карточка
Коррейя Марсель
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
УДАЛЕНИЕ! - Коррейя Марсель увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
88'
Вайс Андре получил желтую карточку от судьи
88'
Ян делает замену. Саллер Бенедикт уходит с поля, а Albion Vrenezi выходит на его замену.
88'
Кельн делает замену. Кордоба Джон уходит с поля, а Гирасси Серу выходит на его замену.
Желтая карточка
87'
Marco Gruettner получил желтую карточку от судьи
82'
Ян делает замену. Alexander Nandzik уходит с поля, а Штольце Себастьян выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Хорн Тимо получил желтую карточку от судьи
78'
Кельн делает замену. Теродде Симон уходит с поля, а Соренсен Фредерик выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Саллер Бенедикт получил желтую карточку от судьи
73'
Кельн делает замену. Козьелло Венсан уходит с поля, а Леманн Маттиас выходит на его замену.
64'
Ян делает замену. Файн Адриан уходит с поля, а Лаис Марк выходит на его замену.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Доминик Дрекслер бьет в цель!
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Адамян Саргис бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Доминик Дрекслер бьет в цель!
Желтая карточка
32'
Кцихос Рафаэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Шмиц Бенно получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
22'
Хорн Яннес получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Теродде Симон бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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