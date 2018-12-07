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0:1
11' ГолТеродде Симон
22' Желтая карточкаХорн Яннес
29' Желтая карточкаШмиц Бенно
32' Желтая карточкаКцихос Рафаэль
0:2
41' ГолDominick Drexler
1:2
54' ГолАдамян Саргис
1:3
55' ГолDominick Drexler
74' Желтая карточкаСаллер Бенедикт
80' Желтая карточкаХорн Тимо
87' Желтая карточкаMarco Gruettner
88' Желтая карточкаВайс Андре
89' Красная карточкаКоррейя Марсель
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
УДАЛЕНИЕ! - Коррейя Марсель увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
88'
Вайс Андре получил желтую карточку от судьи
88'
Ян делает замену. Саллер Бенедикт уходит с поля, а Albion Vrenezi выходит на его замену.
88'
Кельн делает замену. Кордоба Джон уходит с поля, а Гирасси Серу выходит на его замену.
87'
Marco Gruettner получил желтую карточку от судьи
82'
Ян делает замену. Alexander Nandzik уходит с поля, а Штольце Себастьян выходит на его замену.
80'
Хорн Тимо получил желтую карточку от судьи
78'
Кельн делает замену. Теродде Симон уходит с поля, а Соренсен Фредерик выходит на его замену.
74'
Саллер Бенедикт получил желтую карточку от судьи
73'
Кельн делает замену. Козьелло Венсан уходит с поля, а Леманн Маттиас выходит на его замену.
64'
Ян делает замену. Файн Адриан уходит с поля, а Лаис Марк выходит на его замену.
55'
Г О О О О Л - Доминик Дрекслер бьет в цель!
54'
Г О О О О Л - Адамян Саргис бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Г О О О О Л - Доминик Дрекслер бьет в цель!
32'
Кцихос Рафаэль получил желтую карточку от судьи
29'
Шмиц Бенно получил желтую карточку от судьи
22'
Хорн Яннес получил желтую карточку от судьи
11'
Г О О О О Л - Теродде Симон бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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