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Хайденхайм
4:1
Конец матча
Дуйсбург
0'
5' Желтая карточка
Лукас Фрёде
1:0
35' Гол
Томалла Денис
2:0
47' Гол
Доведан Никола
66' Желтая карточка
Andreas Wiegel
3:0
67' Пенальти
Шнаттерер Марк
3:1
69' Гол
Вольце Кевин
83' Желтая карточка
Вольце Кевин
4:1
90' Гол
Доведан Никола
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
[player1] получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Доведан Никола бьет в цель!
89'
Хайденхайм делает замену. Шнаттерер Марк уходит с поля, а Штраусс Роберт выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Вольце Кевин получил желтую карточку от судьи
81'
Хайденхайм делает замену. Фейк Арне уходит с поля, а Виттек Матиас выходит на его замену.
80'
Дуйсбург делает замену. Ферхук Йон уходит с поля, а Сукута-Пасу Ричард выходит на его замену.
80'
Дуйсбург делает замену. Andreas Wiegel уходит с поля, а Гайаю Джозеф-Клод выходит на его замену.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Вольце Кевин бьет в цель!
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Шнаттерер Марк из команды Хайденхайм забивает с точки!
Желтая карточка
66'
Andreas Wiegel получил желтую карточку от судьи
61'
Хайденхайм делает замену. Тиль Максимилиан уходит с поля, а Мультауп Маурице выходит на его замену.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Доведан Никола бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Дуйсбург делает замену. Альбутат Тим уходит с поля, а Lukas Daschner выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Томалла Денис бьет в цель!
Желтая карточка
5'
Лукас Фрёде получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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