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Магдебург
1:1
Конец матча
Унион Берлин
0'
10' Желтая карточка
Абдуллахи Сулейман
31' Желтая карточка
Хюбнер Флориан
34' Желтая карточка
Rico Preissinger
1:0
39' Гол
Бек Кристиан
1:1
65' Гол
Гогия Акакий
84' Желтая карточка
Цуль Роберт
90' Желтая карточка
Christopher Lenz
90' Желтая карточка
Marcel Costly
90'+3
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Marcel Costly получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Christopher Lenz получил желтую карточку от судьи
85'
Магдебург делает замену. Тюрпиц Филип уходит с поля, а Бутцен Нильс выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Цуль Роберт получил желтую карточку от судьи
82'
Унион Берлин делает замену. Меес Джошуа уходит с поля, а Хартель Марсель выходит на его замену.
73'
Магдебург делает замену. Rico Preissinger уходит с поля, а Вайль Рихард выходит на его замену.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Гогия Акакий бьет в цель!
59'
Унион Берлин делает замену. Кроос Феликс уходит с поля, а Полтер Себастьян выходит на его замену.
58'
Магдебург делает замену. Нимайер Михел уходит с поля, а Marcel Costly выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Унион Берлин делает замену. Абдуллахи Сулейман уходит с поля, а Гогия Акакий выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Бек Кристиан бьет в цель!
Желтая карточка
34'
Rico Preissinger получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Хюбнер Флориан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
10'
Абдуллахи Сулейман получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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