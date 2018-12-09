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Зрители: 14091
Арминия
1:1
Конец матча
Зандхаузен
0'
19' Желтая карточка
Клингманн Филипп
0:1
46' Гол
Fabian Schleusener
64' Желтая карточка
Manuel Prietl
69' Желтая карточка
Фольманн Корбиниан
1:1
79' Гол
Фогльзаммер Андреас
89' Желтая карточка
Prince Osei Owusu
90' Желтая карточка
Ценга Эрик
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Арминия делает замену. Клос Фабиан уходит с поля, а Бренди Сёрен выходит на его замену.
Желтая карточка
90'
Ценга Эрик получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
89'
Prince Osei Owusu получил желтую карточку от судьи
81'
Зандхаузен делает замену. Клингманн Филипп уходит с поля, а Ценга Эрик выходит на его замену.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Фогльзаммер Андреас бьет в цель!
75'
Арминия делает замену. Вайраух Патрик уходит с поля, а Prince Osei Owusu выходит на его замену.
71'
Зандхаузен делает замену. Fabian Schleusener уходит с поля, а Гуэде Карим выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Фольманн Корбиниан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
64'
Manuel Prietl получил желтую карточку от судьи
62'
Арминия делает замену. Хартерц Флориан уходит с поля, а Лукоки Андерсон выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Fabian Schleusener бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
19'
Клингманн Филипп получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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