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Winline
Стадион:
ВВВ-Венло
0:0
Второй тайм: 65'
Гронинген
0'
13' Желтая карточка
Кум Кристиан
41' Желтая карточка
Промес Джерольд
65'
Второй тайм
65'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
65'
Ван Де Лои Томми нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
64'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген делает навес прямо в штрафную.
64'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
63'
Линторст Эверт наказан за толчок Мемишевич Самир
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
62'
Ван Ойен Петер хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
61'
Грот Джей-Рой из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
61'
Грот Джей-Рой из команды ВВВ-Венло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
61'
Хандверкер Тим наказан за толчок Сушич Тино-Свен
61'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
60'
Гронинген контролирует мяч.
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
60'
Млапа Пениэль наказан за толчок Хабот Юлиан
59'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Хандверкер Тим из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
59'
Вормердам Дьянго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Ван Ойен Петер из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
59'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло отдал передачу, которая была заблокирована.
58'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
58'
Промес Джерольд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Ван Ойен Петер из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
58'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Млапа Пениэль имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
57'
Так близко к голу! Млапа Пениэль имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Падт Серджио!
57'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
57'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Промес Джерольд мяч отрикошетил от ворот
Угловой
56'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
56'
Хандверкер Тим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
ВВВ-Венло имеет хороший шанс забить.
56'
Хандверкер Тим из команды Гронинген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
54'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Гронинген контролирует мяч.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Грот Джей-Рой из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Зеефейк Дейовайзио
54'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Удар от ворот произведет Гронинген
53'
Грот Джей-Рой не смог попасть в створ ударом издали
53'
Грот Джей-Рой из команды ВВВ-Венло сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
52'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
ВВВ-Венло имеет хороший шанс забить.
51'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
51'
Гронинген контролирует мяч.
Офсайд
50'
Ван Ойен Петер из команды ВВВ-Венло в офсайде
50'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
50'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
49'
Хабот Юлиан из команды Гронинген навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
49'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
48'
Гронинген контролирует мяч.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Линторст Эверт из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Хрустиц Айдин
48'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
46'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
47'
Вормердам Дьянго мяч отрикошетил от ворот
46'
Мемишевич Самир делает длинную передачу вперед
46'
Гронинген контролирует мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Удар от ворот произведет Гронинген
45'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло пробил со штрафного, но очень мимо цели.
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
45'
Судья свистит. Хандверкер Тим атаковал сзади соперника. Это Ван Ойен Петер заработал своей команде штрафной
44'
Хрустиц Айдин нанес удар головой, но Уннерсталл Ларс спокойно отбил мяч.
44'
Доан Рицу из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
43'
После оценки ситуации рефери решает изменить карточку для Промес Джерольд
42'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Желтая карточка
41'
Промес Джерольд совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
41'
Безумный фол. Промес Джерольд грубо играет против соперника. Пострадал Доан Рицу
40'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
40'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
39'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Руттен Морено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Хрустиц Айдин из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
38'
Удар от ворот произведет Гронинген
38'
Шанс! Промес Джерольд из команды ВВВ-Венло пробил головой, но мимо
38'
Кум Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Рейс Людовит из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Кум Кристиан
36'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
Угловой
35'
Хрустиц Айдин из команды Гронинген подал угловой слева.
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
34'
Опоку Джонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
34'
Хрустиц Айдин из команды Гронинген подал угловой справа.
34'
Хрустиц Айдин мяч отрикошетил от ворот
34'
Промес Джерольд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Доан Рицу из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
Угловой
34'
Хрустиц Айдин из команды Гронинген разыграл угловой с правого угла.
34'
Линторст Эверт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Махи Мимаун из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
33'
Отличные скиллы показывает Махи Мимаун, обводя своих соперников
33'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Опасность предотвращена - Кум Кристиан из команды ВВВ-Венло вступил в отбор удачно
32'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген отдал передачу, которая была заблокирована.
32'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
31'
Доан Рицу из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
31'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
30'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Махи Мимаун из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
29'
Доан Рицу из команды Гронинген играет слишком грубо. Сушич Тино-Свен оказался на газоне.
28'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Промес Джерольд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Ван Де Лои Томми из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
28'
Промес Джерольд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Хрустиц Айдин из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
28'
Промес Джерольд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Рейс Людовит из команды Гронинген делает передачу одноклубнику.
Угловой
27'
Хрустиц Айдин из команды Гронинген подал угловой слева.
27'
Промес Джерольд предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Хандверкер Тим из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
26'
Гронинген контролирует мяч.
Офсайд
26'
Опоку Джонатан из команды ВВВ-Венло в офсайде
26'
Ван Ойен Петер из команды ВВВ-Венло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
26'
Махи Мимаун наказан за толчок Нильс Реселер
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
25'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
24'
Рейс Людовит наказан за толчок Сушич Тино-Свен
24'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Опоку Джонатан из команды ВВВ-Венло направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
23'
Сушич Тино-Свен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Мемишевич Самир наказан за толчок Млапа Пениэль
22'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Офсайд
20'
Грот Джей-Рой из команды ВВВ-Венло в офсайде
20'
Млапа Пениэль имел все шансы забить, но Падт Серджио сделал отличный сейв!
20'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло делает отличный кросс...
20'
После дальнего удара, который нанес Ван Ойен Петер мяч отбит вратарем
20'
Хрустиц Айдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
19'
Кум Кристиан из команды ВВВ-Венло отдал передачу, которая была заблокирована.
19'
Хандверкер Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Руттен Морено из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
19'
Отличные скиллы показывает Руттен Морено, обводя своих соперников
18'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
18'
Как он промахнулся? Вормердам Дьянго имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
17'
Хрустиц Айдин имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
17'
Доан Рицу из команды Гронинген делает навес прямо в штрафную.
17'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает пас партнеру.
16'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
16'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
16'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ван Ойен Петер из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
16'
Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Кум Кристиан из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
15'
Хандверкер Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает передачу одноклубнику.
15'
Игрок из команды ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
15'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Падт Серджио из команды Гронинген.
14'
Опоку Джонатан из команды ВВВ-Венло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Хрустиц Айдин бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв
Желтая карточка
13'
Кум Кристиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
13'
Безумный фол. Кум Кристиан грубо играет против соперника. Пострадал Хрустиц Айдин
12'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Удар от ворот произведет Гронинген
12'
ШАНС! Руттен Морено нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
12'
Махи Мимаун из команды Гронинген отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Ван Де Лои Томми из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Сушич Тино-Свен
11'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
11'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Промес Джерольд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Хрустиц Айдин из команды Гронинген подал угловой справа.
10'
Кум Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
9'
Удар от ворот произведет Гронинген
9'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
9'
Доан Рицу из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
8'
Промес Джерольд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Хрустиц Айдин из команды Гронинген подал угловой справа.
8'
Доан Рицу мяч отрикошетил от ворот
8'
Отличные скиллы показывает Доан Рицу, обводя своих соперников
7'
Удар от ворот произведет Гронинген
7'
Ван Ойен Петер из команды ВВВ-Венло навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
6'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
6'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
5'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
5'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
5'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Удар от ворот произведет Гронинген
4'
Млапа Пениэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
3'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
3'
Махи Мимаун наказан за толчок Линторст Эверт
3'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Удар от ворот произведет Гронинген
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
ВВВ-Венло начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Seacon Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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