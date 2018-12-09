Стадион: Seacon Stadion - De Koel
13' Желтая карточкаКум Кристиан
41' Желтая карточкаПромес Джерольд
Второй тайм
65'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
65'
Ван Де Лои Томми нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
64'
64'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген делает навес прямо в штрафную.
64'
64'
63'
63'
Линторст Эверт наказан за толчок Мемишевич Самир
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
62'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
62'
Ван Ойен Петер хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
61'
Грот Джей-Рой из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
61'
Грот Джей-Рой из команды ВВВ-Венло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
Хандверкер Тим наказан за толчок Сушич Тино-Свен
61'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
60'
Млапа Пениэль наказан за толчок Хабот Юлиан
59'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Хандверкер Тим из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
59'
Вормердам Дьянго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Ван Ойен Петер из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
59'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло отдал передачу, которая была заблокирована.
58'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
58'
58'
Ван Ойен Петер из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
58'
58'
Млапа Пениэль имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
57'
Так близко к голу! Млапа Пениэль имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Падт Серджио!
57'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
57'
57'
Промес Джерольд мяч отрикошетил от ворот
56'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
56'
Хандверкер Тим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
ВВВ-Венло имеет хороший шанс забить.
56'
Хандверкер Тим из команды Гронинген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
54'
54'
54'
Судья сигнализирует, что Грот Джей-Рой из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Зеефейк Дейовайзио
54'
53'
53'
Грот Джей-Рой не смог попасть в створ ударом издали
53'
Грот Джей-Рой из команды ВВВ-Венло сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
52'
52'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
ВВВ-Венло имеет хороший шанс забить.
51'
51'
50'
Ван Ойен Петер из команды ВВВ-Венло в офсайде
50'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
50'
49'
Хабот Юлиан из команды Гронинген навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
49'
49'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
48'
48'
Судья сигнализирует, что Линторст Эверт из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Хрустиц Айдин
48'
47'
46'
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
47'
Вормердам Дьянго мяч отрикошетил от ворот
46'
Мемишевич Самир делает длинную передачу вперед
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло пробил со штрафного, но очень мимо цели.
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
45'
Судья свистит. Хандверкер Тим атаковал сзади соперника. Это Ван Ойен Петер заработал своей команде штрафной
44'
Хрустиц Айдин нанес удар головой, но Уннерсталл Ларс спокойно отбил мяч.
43'
После оценки ситуации рефери решает изменить карточку для Промес Джерольд
42'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
41'
Промес Джерольд совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
41'
Безумный фол. Промес Джерольд грубо играет против соперника. Пострадал Доан Рицу
40'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
40'
39'
39'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
39'
39'
Руттен Морено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Хрустиц Айдин из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
38'
38'
Шанс! Промес Джерольд из команды ВВВ-Венло пробил головой, но мимо
38'
Кум Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Судья сигнализирует, что Рейс Людовит из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Кум Кристиан
36'
36'
35'
35'
Хрустиц Айдин из команды Гронинген подал угловой слева.
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
34'
Опоку Джонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
34'
Хрустиц Айдин мяч отрикошетил от ворот
34'
34'
Хрустиц Айдин из команды Гронинген разыграл угловой с правого угла.
34'
Линторст Эверт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Махи Мимаун из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
33'
Отличные скиллы показывает Махи Мимаун, обводя своих соперников
33'
33'
33'
32'
32'
Опасность предотвращена - Кум Кристиан из команды ВВВ-Венло вступил в отбор удачно
32'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген отдал передачу, которая была заблокирована.
32'
31'
31'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
30'
30'
29'
Махи Мимаун из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
29'
Доан Рицу из команды Гронинген играет слишком грубо. Сушич Тино-Свен оказался на газоне.
28'
28'
Ван Де Лои Томми из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
28'
Хрустиц Айдин из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
28'
Рейс Людовит из команды Гронинген делает передачу одноклубнику.
27'
Хрустиц Айдин из команды Гронинген подал угловой слева.
27'
Промес Джерольд предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Хандверкер Тим из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
26'
26'
Опоку Джонатан из команды ВВВ-Венло в офсайде
26'
Ван Ойен Петер из команды ВВВ-Венло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
Махи Мимаун наказан за толчок Нильс Реселер
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
25'
24'
Рейс Людовит наказан за толчок Сушич Тино-Свен
24'
23'
Опоку Джонатан из команды ВВВ-Венло направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
23'
Сушич Тино-Свен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Мемишевич Самир наказан за толчок Млапа Пениэль
22'
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
20'
Грот Джей-Рой из команды ВВВ-Венло в офсайде
20'
Млапа Пениэль имел все шансы забить, но Падт Серджио сделал отличный сейв!
20'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло делает отличный кросс...
20'
После дальнего удара, который нанес Ван Ойен Петер мяч отбит вратарем
20'
Хрустиц Айдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
19'
Кум Кристиан из команды ВВВ-Венло отдал передачу, которая была заблокирована.
19'
Хандверкер Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Руттен Морено из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
19'
Отличные скиллы показывает Руттен Морено, обводя своих соперников
18'
18'
18'
18'
Как он промахнулся? Вормердам Дьянго имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
17'
Хрустиц Айдин имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
17'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает пас партнеру.
16'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
16'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
16'
16'
Ван Ойен Петер из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
16'
Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Кум Кристиан из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
15'
Хандверкер Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает передачу одноклубнику.
15'
Игрок из команды ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
15'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Падт Серджио из команды Гронинген.
14'
Опоку Джонатан из команды ВВВ-Венло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
14'
14'
Хрустиц Айдин бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв
13'
Кум Кристиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
13'
Безумный фол. Кум Кристиан грубо играет против соперника. Пострадал Хрустиц Айдин
12'
12'
12'
ШАНС! Руттен Морено нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
12'
Махи Мимаун из команды Гронинген отдал передачу, которая была заблокирована.
11'
Судья сигнализирует, что Ван Де Лои Томми из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Сушич Тино-Свен
11'
11'
11'
11'
11'
10'
Кум Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
9'
9'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
8'
8'
8'
Доан Рицу мяч отрикошетил от ворот
8'
Отличные скиллы показывает Доан Рицу, обводя своих соперников
7'
7'
Ван Ойен Петер из команды ВВВ-Венло навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
6'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
6'
5'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
5'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
5'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
5'
4'
4'
Млапа Пениэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
3'
3'
Махи Мимаун наказан за толчок Линторст Эверт
3'
2'
2'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
1'
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
ВВВ-Венло начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Seacon Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австралия: Дабл-ю Лига: Женщины
Австралия: Эй-Лига
Австрия: Бундеслига
Азербайджан: Премьер-лига
Англия: Женская Суперлига: Женщины
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль А Зона 2
Аргентина: Федераль А Зона 3
Аргентина: Федераль А Зона 4
Бельгия: Первый дивизион А
Бельгия: Первый дивизион Б. Второй этап
Болгария: Первая профессиональная лига
Боливия: Примера: Клаусура
Гватемала: Лига Насьонал: Апертура (1/2 финала)
Германия: Бундеслига: Женщины
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Гондурас: Лига Насьонал: Апертура (Финал)
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Дания: Суперлига Дании
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: И-Лига
Индия: Суперлига Индии
Индонезия: Лига 1
Иран: Персиан Галф Про Лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Итог 1 Альмерия-2 3 Мурсия Итог 0 Севилья Атлетико 0 Атлетико Санлукеньо Итог 2 Атлетико Малагуэно 2 Бадахос Итог 0 Хумилья 0 Ibiza-Eivissa Итог 4 Гранада-2 1 Талавера ОТМ 0 Хумилья 0 Лорка Итог 0 Дон Бенито 1 Марбелья Итог 3 УКАМ Мурсия 0 Эль-Эхидо Итог 0 Мелилья 0 Вильяновенсе Позже 0 Линенсе 0 Рекреативо Позже 0 Картахена 0 Сан-Фернандо
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа B)
Италия: Серия C (Группа C)
Кипр: Первый дивизион
Коста-Рика: Примера: Апертура (Финал)
Кубок Либертадорес (Финал)
Марокко: Ботола
Мексика: Лига MX Апертура (1/2 финала)
Норвегия: Типпелиген. Переходные матчи (Финал)
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Румыния: Первая лига
Сальвадор: Примера: Апертура (1/2 финала)
Сербия: Суперлига
Словения: Первая лига
США: МЛС (Финал)
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Южная Корея: Матчи за право играть в К-Лиге 1 (Финал)
Япония: Кубок (Финал)
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить