Стадион: De Oude Meerdijk Зрители: 8301
0:1
62' ГолВан дер Хейден Ян-Ари
65' Желтая карточкаСикман Тим
0:1
66' Не забитый пенальтиБергёйс Стивен
Второй тайм
69'
Тактическая замена. Гронсвельд Стеф уходит с поля и его заменяет Ариас Яфар
68'
68'
Кёкчю Оркун из команды Фейеноорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
67'
67'
Янсен Анко из команды Эммен играет слишком грубо. Кёкчю Оркун оказался на газоне.
66'
Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд играет слишком грубо. Бейл Гленн оказался на газоне.
66'
66'
ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Бергёйс Стивен наносит удар в каркас ворот!
65'
Сикман Тим получил желтую карточку от судьи
65'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
65'
ПЕНАЛЬТИ! - Сикман Тим совершил грубый фол. Де Вильена Тонни заработал пенальти!
65'
Отличные скиллы показывает Де Вильена Тонни, обводя своих соперников
65'
Кёкчю Оркун из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
64'
62'
Г О О О О Л - Ван дер Хейден Ян-Ари забивает!
62'
Кавлан Канер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
62'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд разыграл угловой с левого угла.
62'
Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Янсен Анко нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
61'
Класи Йорди не смог попасть в створ ударом издали
60'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
60'
Ниукоп Барт наказан за толчок Бейл Гленн
59'
59'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
59'
59'
58'
Бергёйс Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Кёкчю Оркун из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
58'
Бейл Гленн задерживает мяч рукой
57'
Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе
57'
Сикман Тим делает длинную передачу вперед
55'
Судья сигнализирует, что Класи Йорди из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Баннинк Александер
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
54'
54'
Кёкчю Оркун не смог попасть в створ ударом издали
53'
53'
Кёкчю Оркун из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
53'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд разыграл угловой с правого угла.
53'
Баккер Ник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
52'
52'
Шанс! Венте Дилан из команды Фейеноорд пробил головой, но мимо
52'
52'
Бейл Гленн из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Класи Йорди пострадал.
51'
51'
Судья сигнализирует, что Баккер Ник из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
50'
Хорошую попытку сделал Бейл Гленн. Удар в створ, но вратарь начеку
50'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
50'
50'
Янсен Анко из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
49'
Судья сигнализирует, что Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Янсен Анко
49'
49'
Ниукоп Барт не смог попасть в створ ударом издали
49'
Ван Бик Свен из команды Фейеноорд делает передачу одноклубнику.
48'
47'
Кёкчю Оркун из команды Фейеноорд сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Венте Дилан мяча так и не получил
47'
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 8301 болельщиков
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
48'
48'
ШАНС! Ларссон Сэм нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Ниукоп Барт пробует нанести удар издали, но Схерпен Кьелл ловит мяч
47'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд отдал передачу, которая была заблокирована.
47'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
47'
Сикман Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
Тоорнстра Йенс получил травму и заменен. Кёкчю Оркун выходит на поле.
46'
Бейл Гленн наказан за толчок Де Вильена Тонни
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Баннинк Александер из команды Эммен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Янсен Анко из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
45'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
45'
Матч возобновлен
44'
Ох, нехорошо это выглядит. Тоорнстра Йенс получил травму и медбригада забирает его с поля.
43'
Тоорнстра Йенс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Ван Бик Свен из команды Фейеноорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
42'
42'
Ларссон Сэм мяч отрикошетил от ворот
41'
Янсен Анко наказан за толчок Де Вильена Тонни
41'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
40'
Кавлан Канер пробует нанести удар издали, но Бейло Юстин держит все под контролем
40'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
39'
Янсен Анко из команды Эммен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Кавлан Канер!
39'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
38'
Сикман Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Класи Йорди делает скидку назад вдоль ворот
38'
Янсен Анко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
Баккер Ник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
37'
37'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
37'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Баннинк Александер из команды Эммен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
36'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
35'
35'
Венте Дилан из команды Фейеноорд наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
35'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
35'
35'
Схерпен Кьелл не дал случится голу! Де Вильена Тонни должен был забивать, но Схерпен Кьелл сделал отличный сейв
34'
34'
Де Вильена Тонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Кавлан Канер из команды Эммен подал угловой справа.
34'
Юсте Йерри получил травму и заменен. Ниукоп Барт выходит на поле.
33'
Янсен Анко из команды Эммен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Матч возобновлен
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Юсте Йерри получил травму и медбригада забирает его с поля.
31'
Юсте Йерри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Нимейер Рёвен пробует нанести удар издали, но Бейло Юстин держит все под контролем
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
30'
30'
Тоорнстра Йенс видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
30'
Схерпен Кьелл не дал случится голу! Де Вильена Тонни должен был забивать, но Схерпен Кьелл сделал отличный сейв
29'
29'
29'
28'
27'
27'
27'
27'
Веендорп Кезиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
Нимейер Рёвен нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
25'
ШАНС! Ларссон Сэм нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ларссон Сэм и Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд.
24'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
24'
23'
23'
Хорошую попытку сделал Юсте Йерри. Удар в створ, но вратарь начеку
23'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Юсте Йерри и Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд.
23'
22'
22'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
22'
21'
21'
21'
20'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
20'
Класи Йорди из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
20'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой слева.
20'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
20'
Схерпен Кьелл отбил мяч на угловой после удара Бергёйс Стивен из штрафной площади.
20'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
20'
Отличные скиллы показывает Ларссон Сэм, обводя своих соперников
20'
Опасность предотвращена - Схерпен Кьелл из команды Эммен вступил в отбор удачно
20'
Класи Йорди из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
Судья сигнализирует, что Баккер Ник из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Венте Дилан
19'
19'
18'
18'
Схерпен Кьелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Веендорп Кезиа ошибается в защите.
18'
Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
17'
Чакон Майкл наказан за толчок Маласиа Тирелл
17'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
17'
Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Гронсвельд Стеф из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
16'
Венте Дилан из команды Фейеноорд играет слишком грубо. Чакон Майкл оказался на газоне.
16'
Баннинк Александер имел все шансы забить, но Бейло Юстин сделал отличный сейв!
16'
Баккер Ник из команды Эммен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
15'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 21%, [team2]: 79%.
15'
14'
Бейло Юстин не дал случится голу! Кавлан Канер должен был забивать, но Бейло Юстин сделал отличный сейв
14'
Чакон Майкл из команды Эммен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Ларссон Сэм наказан за толчок Гронсвельд Стеф
13'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд отдал передачу, которая была заблокирована.
13'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
13'
Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Отличные скиллы показывает Баннинк Александер, обводя своих соперников
12'
11'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
Класи Йорди из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Контроль мяча: [team1]: 22%, [team2]: 78%.
10'
9'
Баннинк Александер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
9'
Де Вильена Тонни наказан за толчок Янсен Анко
9'
8'
Веендорп Кезиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
7'
Бергёйс Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
7'
7'
7'
5'
Судья сигнализирует, что Бейл Гленн из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
5'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
5'
5'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
4'
Кавлан Канер не смог попасть в створ ударом издали
4'
4'
Баннинк Александер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
4'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
3'
3'
3'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой слева.
2'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
2'
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Фейеноорд начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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