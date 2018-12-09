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Стадион: Зрители: 8301
Эммен
0:1
Второй тайм: 70'
Фейеноорд
0'
0:1
62' Гол
Ван дер Хейден Ян-Ари
65' Желтая карточка
Сикман Тим
0:1
66' Не забитый пенальти
Бергёйс Стивен
70'
Второй тайм
69'
Тактическая замена. Гронсвельд Стеф уходит с поля и его заменяет Ариас Яфар
68'
Фейеноорд контролирует мяч.
68'
Кёкчю Оркун из команды Фейеноорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
67'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
67'
Янсен Анко из команды Эммен играет слишком грубо. Кёкчю Оркун оказался на газоне.
Фол, нарушение
66'
Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд играет слишком грубо. Бейл Гленн оказался на газоне.
66'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Описание гола
66'
ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Бергёйс Стивен наносит удар в каркас ворот!
Желтая карточка
65'
Сикман Тим получил желтую карточку от судьи
65'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
Фол, нарушение
65'
ПЕНАЛЬТИ! - Сикман Тим совершил грубый фол. Де Вильена Тонни заработал пенальти!
65'
Отличные скиллы показывает Де Вильена Тонни, обводя своих соперников
65'
Кёкчю Оркун из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
64'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Ван дер Хейден Ян-Ари забивает!
62'
Кавлан Канер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
Угловой
62'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд разыграл угловой с левого угла.
62'
Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Янсен Анко нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Удар от ворот произведет Эммен
61'
Класи Йорди не смог попасть в створ ударом издали
60'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
Фол, нарушение
60'
Ниукоп Барт наказан за толчок Бейл Гленн
59'
Удар от ворот произведет Эммен
59'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
59'
Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
59'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
58'
Бергёйс Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Кёкчю Оркун из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
Фол, нарушение
58'
Бейл Гленн задерживает мяч рукой
57'
Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе
57'
Сикман Тим делает длинную передачу вперед
56'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Класи Йорди из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Баннинк Александер
55'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
54'
Удар от ворот произведет Эммен
54'
Кёкчю Оркун не смог попасть в створ ударом издали
53'
Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе
53'
Кёкчю Оркун из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
Угловой
53'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд разыграл угловой с правого угла.
53'
Баккер Ник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Удар от ворот произведет Эммен
52'
Шанс! Венте Дилан из команды Фейеноорд пробил головой, но мимо
52'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
52'
Бейл Гленн из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Класи Йорди пострадал.
51'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Баккер Ник из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
50'
Хорошую попытку сделал Бейл Гленн. Удар в створ, но вратарь начеку
50'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
50'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Янсен Анко из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Янсен Анко
49'
Удар от ворот произведет Эммен
49'
Ниукоп Барт не смог попасть в створ ударом издали
49'
Ван Бик Свен из команды Фейеноорд делает передачу одноклубнику.
Угловой
48'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
47'
Кёкчю Оркун из команды Фейеноорд сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Венте Дилан мяча так и не получил
47'
Фейеноорд контролирует мяч.
46'
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Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
48'
Удар от ворот произведет Эммен
48'
ШАНС! Ларссон Сэм нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Ниукоп Барт пробует нанести удар издали, но Схерпен Кьелл ловит мяч
47'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд отдал передачу, которая была заблокирована.
47'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
47'
Сикман Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
46'
Тоорнстра Йенс получил травму и заменен. Кёкчю Оркун выходит на поле.
Фол, нарушение
46'
Бейл Гленн наказан за толчок Де Вильена Тонни
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Баннинк Александер из команды Эммен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Янсен Анко из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
45'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
45'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
44'
Ох, нехорошо это выглядит. Тоорнстра Йенс получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
43'
Тоорнстра Йенс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Ван Бик Свен из команды Фейеноорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
42'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
42'
Ларссон Сэм мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
41'
Янсен Анко наказан за толчок Де Вильена Тонни
41'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
40'
Кавлан Канер пробует нанести удар издали, но Бейло Юстин держит все под контролем
40'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
39'
Янсен Анко из команды Эммен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Кавлан Канер!
39'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Сикман Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Класи Йорди делает скидку назад вдоль ворот
38'
Янсен Анко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
38'
Баккер Ник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
37'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
37'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Баннинк Александер из команды Эммен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
36'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Эммен контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
35'
Удар от ворот произведет Эммен
35'
Венте Дилан из команды Фейеноорд наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
35'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
35'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Схерпен Кьелл не дал случится голу! Де Вильена Тонни должен был забивать, но Схерпен Кьелл сделал отличный сейв
34'
Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
34'
Де Вильена Тонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Кавлан Канер из команды Эммен подал угловой справа.
34'
Юсте Йерри получил травму и заменен. Ниукоп Барт выходит на поле.
33'
Янсен Анко из команды Эммен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Юсте Йерри получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
31'
Юсте Йерри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Нимейер Рёвен пробует нанести удар издали, но Бейло Юстин держит все под контролем
31'
Эммен контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
30'
Удар от ворот произведет Эммен
30'
Тоорнстра Йенс видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
30'
Схерпен Кьелл не дал случится голу! Де Вильена Тонни должен был забивать, но Схерпен Кьелл сделал отличный сейв
29'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
28'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе
27'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
27'
Веендорп Кезиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
26'
Нимейер Рёвен нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Эммен контролирует мяч.
25'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Удар от ворот произведет Эммен
25'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
25'
ШАНС! Ларссон Сэм нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ларссон Сэм и Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд.
24'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
24'
Фейеноорд контролирует мяч.
23'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Хорошую попытку сделал Юсте Йерри. Удар в створ, но вратарь начеку
23'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Юсте Йерри и Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд.
23'
Фейеноорд контролирует мяч.
22'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
22'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе
21'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
21'
Удар от ворот произведет Эммен
20'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
20'
Класи Йорди из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
Угловой
20'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой слева.
20'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
20'
Схерпен Кьелл отбил мяч на угловой после удара Бергёйс Стивен из штрафной площади.
20'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
20'
Отличные скиллы показывает Ларссон Сэм, обводя своих соперников
20'
Опасность предотвращена - Схерпен Кьелл из команды Эммен вступил в отбор удачно
20'
Класи Йорди из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Баккер Ник из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Венте Дилан
19'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
18'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Схерпен Кьелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Веендорп Кезиа ошибается в защите.
18'
Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
17'
Чакон Майкл наказан за толчок Маласиа Тирелл
17'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
17'
Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Гронсвельд Стеф из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
16'
Венте Дилан из команды Фейеноорд играет слишком грубо. Чакон Майкл оказался на газоне.
16'
Баннинк Александер имел все шансы забить, но Бейло Юстин сделал отличный сейв!
16'
Баккер Ник из команды Эммен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Фейеноорд контролирует мяч.
15'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 21%, [team2]: 79%.
15'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Бейло Юстин не дал случится голу! Кавлан Канер должен был забивать, но Бейло Юстин сделал отличный сейв
14'
Чакон Майкл из команды Эммен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
13'
Ларссон Сэм наказан за толчок Гронсвельд Стеф
13'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд отдал передачу, которая была заблокирована.
13'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
13'
Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Отличные скиллы показывает Баннинк Александер, обводя своих соперников
12'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
Класи Йорди из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Контроль мяча: [team1]: 22%, [team2]: 78%.
10'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Баннинк Александер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
9'
Де Вильена Тонни наказан за толчок Янсен Анко
9'
Фейеноорд контролирует мяч.
8'
Веендорп Кезиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
7'
Бергёйс Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
7'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
7'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Фейеноорд контролирует мяч.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Бейл Гленн из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
5'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
5'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
4'
Кавлан Канер не смог попасть в створ ударом издали
4'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Баннинк Александер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
4'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой слева.
2'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Фейеноорд контролирует мяч.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Фейеноорд начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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