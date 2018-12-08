Стадион: ДС Арена Зрители: 1012
0:0
Второй тайм: 87'
50' Желтая карточкаMathias Haarup
52' Желтая карточкаEmmanuel Sabbi
63' Желтая карточкаБабаян Эдгар
85' Желтая карточкаJeppe Simonsen
86' Желтая карточкаРомер Марсель
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Второй тайм
86'
Ромер Марсель получил желтую карточку от судьи
86'
Судья сигнализирует, что Ромер Марсель из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Emmanuel Sabbi
86'
86'
86'
85'
Шанс! Яв-Ихле Аманква из команды Хобро пробил головой, но мимо
85'
85'
Jeppe Simonsen получил желтую карточку от судьи
85'
Судья сигнализирует, что Jeppe Simonsen из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Mathias Haarup
84'
Mathias Haarup из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
84'
Зимлинг Ники выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
84'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
83'
Лидер Март из команды Сённерйюск в офсайде
83'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Лидер Март рано отмечает, но гол будет отменен!
83'
Сёрен Фредериксен нанес удар, мяч был парирован, но Йеспер Раск не удержал его в руках.
83'
Jeppe Simonsen из команды Сённерйюск сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
83'
82'
82'
Jeppe Simonsen из команды Сённерйюск навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
82'
Зимлинг Ники делает длинную передачу вперед
82'
Mathias Haarup выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Rasmus Vinderslev из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
80'
80'
79'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
79'
79'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро толкнул локтем оппонента. Это Rasmus Vinderslev заработал фол
78'
Тактическая замена. Якобсен Кристиан II уходит с поля и его заменяет Nicholas Marfelt
78'
78'
Mathias Haarup из команды Хобро делает неудачный навес.
77'
Опасность предотвращена - Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
77'
Киркеволд Пол из команды Хобро сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
77'
77'
76'
76'
76'
Frans Dhia Putros решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
75'
Люикс Кес из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Киркеволд Пол оказался на газоне.
75'
Отличные скиллы показывает Киркеволд Пол, обводя своих соперников
75'
75'
Frans Dhia Putros из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
74'
Хобро контролирует мяч.
73'
73'
73'
ШАНС! Киркеволд Пол нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
73'
Отличные скиллы показывает Киркеволд Пол, обводя своих соперников
72'
72'
Тактическая замена. Кристофферсен Юлиан уходит с поля и его заменяет Киркеволд Пол
72'
72'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
71'
Mathias Haarup выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
71'
Яв-Ихле Аманква предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
71'
Stefan Gartenmann нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Лидер Март нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой справа.
70'
Rasmus Vinderslev нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Лидер Март из команды Сённерйюск сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
70'
Опасность! Rasmus Vinderslev из команды Сённерйюск отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
69'
Сегодняшная посещаемость составляет 1012 болельщиков
69'
Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Йеспер Боге из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
69'
68'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
68'
68'
Тактическая замена. Peter Christiansen уходит с поля и его заменяет Rasmus Vinderslev
67'
Тактическая замена. Бабаян Эдгар уходит с поля и его заменяет Frans Dhia Putros
67'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
66'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
66'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
66'
65'
Ромер Марсель пробует нанести удар издали, но Йеспер Раск держит все под контролем
65'
Jeppe Simonsen из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
Бабаян Эдгар получил желтую карточку от судьи
63'
Судья сигнализирует, что Бабаян Эдгар из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Зимлинг Ники
63'
Jeppe Simonsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
62'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Лидер Март из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
62'
62'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Милиц Себастьян не дал случится голу! Emmanuel Sabbi должен был забивать, но Милиц Себастьян сделал отличный сейв
61'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
61'
Якобсен Кристиан II наказан за толчок Emmanuel Sabbi
60'
Emmanuel Sabbi возвращается на поле.
60'
Хобро контролирует мяч.
59'
59'
Матч возобновлен
59'
Ох, нехорошо это выглядит. Emmanuel Sabbi получил травму и медбригада забирает его с поля.
58'
Emmanuel Sabbi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
57'
Emmanuel Sabbi нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
57'
57'
Лидер Март из команды Сённерйюск не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
57'
56'
Судья сигнализирует, что Педерсен Миккель из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Лидер Март
55'
Лидер Март из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
55'
55'
55'
Jeppe Simonsen делает длинную передачу вперед
54'
54'
Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
54'
Игрок команды Сённерйюск в офсайде
53'
53'
ШАНС! Бабаян Эдгар нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
53'
Опасность! Emmanuel Sabbi из команды Хобро отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
52'
Emmanuel Sabbi получил желтую карточку от судьи
52'
Emmanuel Sabbi задерживает мяч рукой
52'
52'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
51'
Кристофферсен Юлиан наказан за толчок Ромер Марсель
51'
50'
Mathias Haarup получил желтую карточку от судьи
50'
Mathias Haarup из команды Хобро играет слишком грубо. Peter Christiansen оказался на газоне.
50'
Лидер Март выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
49'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Педерсен Миккель оказался на газоне.
49'
48'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой справа.
48'
Йеспер Боге из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
48'
48'
47'
47'
Ромер Марсель нанес удар издали, а Йеспер Раск отбил его обратно в игру!
47'
Педерсен Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
47'
Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
46'
46'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Jeppe Simonsen из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
45'
Лидер Март наказан за толчок Mathias Haarup
44'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
44'
Йеспер Боге предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
44'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
43'
Йеспер Раск предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
43'
Опасность предотвращена - Mathias Haarup из команды Хобро вступил в отбор удачно
42'
Лидер Март из команды Сённерйюск сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
42'
42'
41'
Сённерйюск контролирует мяч.
40'
Люикс Кес бьет со штрафного в створ, но Йеспер Раск держит все под контролем
39'
Педерсен Миккель наказан за толчок Зимлинг Ники
39'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
39'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
38'
38'
37'
Jeppe Simonsen делает длинную передачу вперед
37'
37'
36'
36'
35'
35'
35'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
34'
34'
Судья сигнализирует, что Ромер Марсель из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Vito Hammershoej-Mistrati
33'
33'
Йеспер Боге из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
33'
32'
32'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
31'
30'
30'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
30'
30'
Йеспер Боге из команды Хобро отдал передачу, которая была заблокирована.
29'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
29'
Лидер Март из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
29'
28'
28'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
27'
Peter Christiansen из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Mathias Haarup оказался на газоне.
27'
So close! Удар головой нанес Peter Christiansen но мяч выбили с ленточки!
27'
26'
Emmanuel Sabbi нанес удар, мяч был парирован, но Милиц Себастьян не удержал его в руках.
26'
26'
26'
Jeppe Simonsen нанес удар, мяч был парирован, но Йеспер Раск не удержал его в руках.
26'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
25'
25'
24'
Мартин Миккельсен из команды Хобро в офсайде
24'
24'
24'
Stefan Gartenmann предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
23'
23'
23'
Опасность предотвращена - Яв-Ихле Аманква из команды Хобро вступил в отбор удачно
23'
Отличные скиллы показывает Peter Christiansen, обводя своих соперников
23'
Peter Christiansen из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
23'
23'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Бабаян Эдгар и попал в перекладину!
22'
22'
Опасность! Йеспер Боге из команды Хобро отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
22'
21'
ШАНС! Якобсен Кристиан II нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
21'
21'
Судья сигнализирует, что Peter Christiansen из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Мартин Миккельсен
20'
20'
Кристофферсен Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
19'
19'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
18'
18'
Люикс Кес не смог попасть в створ ударом издали
18'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
18'
Jeppe Simonsen из команды Сённерйюск сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
17'
17'
17'
16'
Расмус Педерсен наказан за толчок Stefan Gartenmann
16'
16'
16'
Stefan Gartenmann предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Mathias Haarup из команды Хобро сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
15'
Jeppe Simonsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
15'
Опасность! Бабаян Эдгар из команды Хобро отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
15'
15'
Peter Christiansen из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Йеспер Раск оказался на газоне.
14'
14'
13'
13'
13'
12'
Бабаян Эдгар задерживает мяч рукой
12'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Mathias Haarup из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
11'
11'
11'
Emmanuel Sabbi нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
11'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
11'
10'
10'
10'
10'
9'
9'
9'
8'
Ромер Марсель делает длинную передачу вперед
8'
7'
7'
7'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
7'
6'
6'
Судья сигнализирует, что Emmanuel Sabbi из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Якобсен Кристиан II
6'
5'
5'
Опасность предотвращена - Расмус Педерсен из команды Хобро вступил в отбор удачно
5'
Peter Christiansen из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
5'
4'
Бабаян Эдгар нанес удар, мяч был парирован, но Милиц Себастьян не удержал его в руках.
4'
Vito Hammershoej-Mistrati делает длинную передачу вперед
4'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск отдал передачу, которая была заблокирована.
4'
Отличные скиллы показывает Якобсен Кристиан II, обводя своих соперников
3'
3'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
3'
2'
2'
2'
1'
1'
Ромер Марсель нанес удар, мяч был парирован, но Йеспер Раск не удержал его в руках.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Peter Christiansen из команды Сённерйюск сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сённерйюск начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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