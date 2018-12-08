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Winline
Стадион: Зрители: 1012
Хобро
0:0
Второй тайм: 87'
Сённерйюск
0'
50' Желтая карточка
Mathias Haarup
52' Желтая карточка
Emmanuel Sabbi
63' Желтая карточка
Бабаян Эдгар
85' Желтая карточка
Jeppe Simonsen
86' Желтая карточка
Ромер Марсель
87'
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Второй тайм
Желтая карточка
86'
Ромер Марсель получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Ромер Марсель из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Emmanuel Sabbi
86'
Отличные скиллы показывает Emmanuel Sabbi, обводя своих соперников
86'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
86'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
85'
Шанс! Яв-Ихле Аманква из команды Хобро пробил головой, но мимо
85'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
85'
Jeppe Simonsen получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Jeppe Simonsen из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Mathias Haarup
84'
Mathias Haarup из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
84'
Зимлинг Ники выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
84'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Офсайд
83'
Лидер Март из команды Сённерйюск в офсайде
Описание гола
83'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Лидер Март рано отмечает, но гол будет отменен!
83'
Сёрен Фредериксен нанес удар, мяч был парирован, но Йеспер Раск не удержал его в руках.
83'
Jeppe Simonsen из команды Сённерйюск сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
83'
Люикс Кес делает длинную передачу вперед
82'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Jeppe Simonsen из команды Сённерйюск навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
82'
Зимлинг Ники делает длинную передачу вперед
82'
Mathias Haarup выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Rasmus Vinderslev из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Сённерйюск начинает контратаку
80'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
79'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
79'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро толкнул локтем оппонента. Это Rasmus Vinderslev заработал фол
78'
Тактическая замена. Якобсен Кристиан II уходит с поля и его заменяет Nicholas Marfelt
78'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
78'
Mathias Haarup из команды Хобро делает неудачный навес.
77'
Опасность предотвращена - Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
77'
Киркеволд Пол из команды Хобро сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
77'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
76'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
76'
Frans Dhia Putros решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
75'
Люикс Кес из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Киркеволд Пол оказался на газоне.
75'
Отличные скиллы показывает Киркеволд Пол, обводя своих соперников
75'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Frans Dhia Putros из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
74'
Хобро контролирует мяч.
73'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
73'
ШАНС! Киркеволд Пол нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
73'
Отличные скиллы показывает Киркеволд Пол, обводя своих соперников
72'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Тактическая замена. Кристофферсен Юлиан уходит с поля и его заменяет Киркеволд Пол
72'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
71'
Mathias Haarup выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск подал угловой справа.
71'
Яв-Ихле Аманква предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
71'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск подал угловой справа.
71'
Stefan Gartenmann нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Лидер Март нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
70'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой справа.
70'
Rasmus Vinderslev нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Лидер Март из команды Сённерйюск сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
70'
Опасность! Rasmus Vinderslev из команды Сённерйюск отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
69'
Сегодняшная посещаемость составляет 1012 болельщиков
69'
Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Йеспер Боге из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
69'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
68'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
68'
Тактическая замена. Peter Christiansen уходит с поля и его заменяет Rasmus Vinderslev
67'
Тактическая замена. Бабаян Эдгар уходит с поля и его заменяет Frans Dhia Putros
67'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
66'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
66'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
66'
Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
65'
Ромер Марсель пробует нанести удар издали, но Йеспер Раск держит все под контролем
65'
Jeppe Simonsen из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Желтая карточка
63'
Бабаян Эдгар получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Бабаян Эдгар из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Зимлинг Ники
63'
Jeppe Simonsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
62'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Лидер Март из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
62'
Сённерйюск начинает контратаку
62'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Милиц Себастьян не дал случится голу! Emmanuel Sabbi должен был забивать, но Милиц Себастьян сделал отличный сейв
61'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
61'
Якобсен Кристиан II наказан за толчок Emmanuel Sabbi
Травма, повреждение
60'
Emmanuel Sabbi возвращается на поле.
60'
Хобро контролирует мяч.
59'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
59'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
59'
Ох, нехорошо это выглядит. Emmanuel Sabbi получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
58'
Emmanuel Sabbi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Угловой
58'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
57'
Emmanuel Sabbi нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Отличные скиллы показывает Emmanuel Sabbi, обводя своих соперников
57'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Лидер Март из команды Сённерйюск не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
57'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Педерсен Миккель из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Лидер Март
55'
Лидер Март из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
55'
Сённерйюск начинает контратаку
55'
Отличные скиллы показывает Emmanuel Sabbi, обводя своих соперников
55'
Jeppe Simonsen делает длинную передачу вперед
54'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Офсайд
54'
Игрок команды Сённерйюск в офсайде
53'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
53'
ШАНС! Бабаян Эдгар нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
53'
Опасность! Emmanuel Sabbi из команды Хобро отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Желтая карточка
52'
Emmanuel Sabbi получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
52'
Emmanuel Sabbi задерживает мяч рукой
52'
Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
52'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Сённерйюск начинает контратаку
51'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
50'
Mathias Haarup получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
50'
Mathias Haarup из команды Хобро играет слишком грубо. Peter Christiansen оказался на газоне.
50'
Лидер Март выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
49'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
49'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Педерсен Миккель оказался на газоне.
49'
Stefan Gartenmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой справа.
48'
Йеспер Боге из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
47'
Хобро начинает контратаку
47'
Ромер Марсель нанес удар издали, а Йеспер Раск отбил его обратно в игру!
47'
Педерсен Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
47'
Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
46'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Jeppe Simonsen из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
45'
Лидер Март наказан за толчок Mathias Haarup
Угловой
44'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
44'
Йеспер Боге предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Jeppe Simonsen из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
44'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
43'
Йеспер Раск предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
43'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск подал угловой справа.
43'
Опасность предотвращена - Mathias Haarup из команды Хобро вступил в отбор удачно
42'
Лидер Март из команды Сённерйюск сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
42'
Сённерйюск начинает контратаку
42'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Сённерйюск контролирует мяч.
40'
Люикс Кес бьет со штрафного в створ, но Йеспер Раск держит все под контролем
Фол, нарушение
39'
Педерсен Миккель наказан за толчок Зимлинг Ники
39'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
39'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Хобро начинает контратаку
38'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Удар от ворот произведет Хобро
37'
Jeppe Simonsen делает длинную передачу вперед
37'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Люикс Кес делает длинную передачу вперед
36'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
36'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
35'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
35'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
34'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Ромер Марсель из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Vito Hammershoej-Mistrati
33'
Stefan Gartenmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Йеспер Боге из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
33'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
31'
Сённерйюск начинает контратаку
30'
Stefan Gartenmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
30'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Йеспер Боге из команды Хобро отдал передачу, которая была заблокирована.
29'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
Хобро начинает контратаку
29'
Лидер Март из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
Фол, нарушение
27'
Peter Christiansen из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Mathias Haarup оказался на газоне.
27'
So close! Удар головой нанес Peter Christiansen но мяч выбили с ленточки!
Угловой
27'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
26'
Emmanuel Sabbi нанес удар, мяч был парирован, но Милиц Себастьян не удержал его в руках.
26'
Отличные скиллы показывает Emmanuel Sabbi, обводя своих соперников
26'
Хобро начинает контратаку
26'
Jeppe Simonsen нанес удар, мяч был парирован, но Йеспер Раск не удержал его в руках.
26'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
25'
Люикс Кес делает длинную передачу вперед
25'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
24'
Мартин Миккельсен из команды Хобро в офсайде
24'
Stefan Gartenmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
24'
Stefan Gartenmann предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
23'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
23'
Опасность предотвращена - Яв-Ихле Аманква из команды Хобро вступил в отбор удачно
23'
Отличные скиллы показывает Peter Christiansen, обводя своих соперников
23'
Peter Christiansen из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
23'
Сённерйюск начинает контратаку
23'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Бабаян Эдгар и попал в перекладину!
22'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
22'
Опасность! Йеспер Боге из команды Хобро отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
22'
Удар от ворот произведет Хобро
21'
ШАНС! Якобсен Кристиан II нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
Stefan Gartenmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Peter Christiansen из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Мартин Миккельсен
20'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Кристофферсен Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
19'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
18'
Удар от ворот произведет Хобро
18'
Люикс Кес не смог попасть в створ ударом издали
18'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
18'
Jeppe Simonsen из команды Сённерйюск сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
17'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Stefan Gartenmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
16'
Расмус Педерсен наказан за толчок Stefan Gartenmann
16'
Stefan Gartenmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
16'
Stefan Gartenmann предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Mathias Haarup из команды Хобро сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
15'
Jeppe Simonsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
15'
Опасность! Бабаян Эдгар из команды Хобро отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
15'
Хобро начинает контратаку
Фол, нарушение
15'
Peter Christiansen из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Йеспер Раск оказался на газоне.
Угловой
14'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск подал угловой справа.
14'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Удар от ворот произведет Хобро
13'
Люикс Кес делает длинную передачу вперед
13'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
12'
Бабаян Эдгар задерживает мяч рукой
12'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Mathias Haarup из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
11'
Stefan Gartenmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
11'
Emmanuel Sabbi нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Отличные скиллы показывает Emmanuel Sabbi, обводя своих соперников
11'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
11'
Хобро начинает контратаку
10'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Jeppe Simonsen из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
10'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Ромер Марсель делает длинную передачу вперед
8'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Удар от ворот произведет Хобро
7'
Удар от ворот произведет Хобро
7'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
7'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Emmanuel Sabbi из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Якобсен Кристиан II
6'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Опасность предотвращена - Расмус Педерсен из команды Хобро вступил в отбор удачно
5'
Peter Christiansen из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
5'
Сённерйюск начинает контратаку
4'
Бабаян Эдгар нанес удар, мяч был парирован, но Милиц Себастьян не удержал его в руках.
4'
Vito Hammershoej-Mistrati делает длинную передачу вперед
4'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск отдал передачу, которая была заблокирована.
4'
Отличные скиллы показывает Якобсен Кристиан II, обводя своих соперников
3'
Люикс Кес делает длинную передачу вперед
3'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
3'
Jeppe Simonsen из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
2'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
1'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск подал угловой справа.
1'
Ромер Марсель нанес удар, мяч был парирован, но Йеспер Раск не удержал его в руках.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Peter Christiansen из команды Сённерйюск сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сённерйюск начинает с центра поля
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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