Стадион: МСХ Арена Зрители: 7034
3:0
Конец матча
1:0
23' ГолШольц Александр
37' Желтая карточкаЛунд Марко
2:0
38' ПенальтиПоульсен Якоб
39' Желтая карточкаЛаурсен Райан
51' Желтая карточкаНиколаесен Расмус
2:0
54' Не забитый пенальтиХелениус Никлас
58' Желтая карточкаMayron George
59' Желтая карточкаГрютебуст Стен
59' Желтая карточкаХенде Марк-Даль
3:0
89' ГолАндерссон Йоэль
90' Вторая желтая карточкаНиколаесен Расмус
Второй тайм
97'
Митьюлланд заслуженно побеждает в отличном матче
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
97'
Судья сигнализирует, что Хассан Рилван из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Лунд Марко
96'
96'
Лаурсен Райан из команды Оденсе пробил со штрафного, но очень мимо цели.
95'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
95'
Николаесен Расмус получает вторую желтую карточку. Удаление.
95'
Николаесен Расмус из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Андерс К. Якобсен оказался на газоне.
94'
94'
Хенде Марк-Даль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
94'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
94'
94'
Кадри Башким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Лаурсен Райан из команды Оденсе играет слишком грубо. Мабиль Авер оказался на газоне.
92'
91'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Мабиль Авер
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
89'
Мабиль Авер сделал результативную передачу.
89'
Г О О О О Л - Андерссон Йоэль изменил счет на табло!
89'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
89'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
89'
Шольц Александр делает длинную передачу вперед
89'
88'
88'
Плохо сыграл Джанус Драчманн - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
88'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд навешивает в штрафную с рикошетом.
88'
Тактическая замена. Нильсен Каспер уходит с поля и его заменяет Андерс К. Якобсен
88'
Лунд Марко из команды Оденсе толкнул локтем оппонента. Это Краев Божидар заработал фол
87'
87'
Нильсен Каспер из команды Оденсе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
87'
87'
Julius Eskesen из команды Оденсе подал угловой слева.
86'
Андерссон Йоэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
85'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
85'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
85'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
84'
84'
Тактическая замена. Mayron George уходит с поля и его заменяет Краев Божидар
84'
ШАНС! Mayron George нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
84'
Шольц Александр из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
83'
83'
Тактическая замена. Evander Ferreira уходит с поля и его заменяет Frank Onyeka
82'
Отличный пас сделал Тверсков Йеппе из команды Оденсе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
82'
Опасность предотвращена - Тверсков Йеппе из команды Оденсе вступил в отбор удачно
82'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
82'
82'
Лаурсен Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
82'
Джанус Драчманн из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
Evander Ferreira из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
Отличные скиллы показывает Evander Ferreira, обводя своих соперников
79'
79'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
79'
79'
Лунд Марко ошибается в защите.
79'
78'
78'
Тактическая замена. Викхейм Густав уходит с поля и его заменяет Хассан Рилван
77'
76'
Хелениус Никлас из команды Оденсе в офсайде
76'
Нильсен Каспер из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
75'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
75'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд в офсайде
74'
Mayron George из команды Митьюлланд в офсайде
74'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
73'
Julius Eskesen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Матч возобновлен
73'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
73'
Судья сигнализирует, что Викхейм Густав из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Джанус Драчманн
73'
Кадри Башким пробил со штрафного прямо в стенку
72'
Матч возобновлен
72'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
72'
Evander Ferreira из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Кадри Башким оказался на газоне.
72'
72'
Отличный пас сделал Julius Eskesen из команды Оденсе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
71'
71'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
70'
Тактическая замена. Деслер Миккел уходит с поля и его заменяет Лаурсен Якоб-Баррет
70'
Шольц Александр из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Деслер Миккел оказался на газоне.
70'
69'
Судья сигнализирует, что Лунд Марко из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Мабиль Авер
69'
69'
Evander Ferreira не смог попасть в створ ударом издали
68'
Сегодняшная посещаемость составляет 7034 болельщиков
68'
67'
67'
Кадри Башким из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
67'
Деслер Миккел из команды Оденсе играет слишком грубо. Андерссон Йоэль оказался на газоне.
66'
66'
65'
Julius Eskesen из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
65'
65'
Николаесен Расмус из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
65'
65'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
64'
63'
Андерссон Йоэль возвращается на поле.
63'
Хорошую попытку сделал Кадри Башким. Удар в створ, но вратарь начеку
63'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
Хелениус Никлас из команды Оденсе делает передачу одноклубнику.
63'
62'
62'
Матч возобновлен
62'
Ох, нехорошо это выглядит. Андерссон Йоэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
62'
Андерссон Йоэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Лаурсен Райан из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
61'
Лунд Марко из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
61'
60'
Хелениус Никлас из команды Оденсе толкнул локтем оппонента. Это Хансен Киан заработал фол
60'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Грютебуст Стен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Матч возобновлен
59'
Хенде Марк-Даль получает желтую карточку за неспортивное поведение
59'
Грютебуст Стен получает желтую карточку за неспортивное поведение
58'
Mayron George получил желтую карточку от судьи
58'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
58'
Mayron George из команды Митьюлланд опасно и грубо сыграл. Грютебуст Стен пострадал.
58'
58'
58'
Мабиль Авер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
57'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
57'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
57'
57'
57'
Плохо сыграл Николаесен Расмус - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
57'
56'
56'
56'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Лунд Марко из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
55'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Лунд Марко из команды Оденсе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
54'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Хелениус Никлас взялся за удар, но Хансен Йеспер заблокировал его!
54'
Матч возобновлен
54'
Клеве Троэльс получил травму и заменен. Julius Eskesen выходит на поле.
53'
Матч приостановлен из-за петард на поле
51'
Николаесен Расмус получил желтую карточку от судьи
51'
ПЕНАЛЬТИ! - Николаесен Расмус играет рукой в штрафной! Николаесен Расмус вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
51'
Тверсков Йеппе нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает передачу одноклубнику.
51'
Кадри Башким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Судья сигнализирует, что Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Нильсен Каспер
51'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
50'
Клеве Троэльс возвращается на поле.
50'
50'
Отличный пас сделал Николаесен Расмус из команды Митьюлланд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
49'
49'
49'
49'
Леувин Рамон из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
49'
49'
Матч возобновлен
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Клеве Троэльс получил травму и медбригада забирает его с поля.
48'
Клеве Троэльс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
47'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
46'
46'
Evander Ferreira из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Митьюлланд играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Хорошую попытку сделал Мабиль Авер. Удар в створ, но вратарь начеку
46'
46'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
45'
Хансен Киан из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
44'
Судья свистит. Клеве Троэльс атаковал сзади соперника. Это Викхейм Густав заработал своей команде штрафной
44'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Кадри Башким из команды Оденсе подал угловой справа.
43'
Кадри Башким из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Кадри Башким из команды Оденсе разыграл угловой с правого угла.
43'
Поульсен Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Хелениус Никлас из команды Оденсе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Лаурсен Райан из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
42'
Шольц Александр из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
42'
Леувин Рамон делает длинную передачу вперед
41'
41'
Оденсе контролирует мяч.
41'
Mayron George из команды Митьюлланд в офсайде
40'
Судья сигнализирует, что Викхейм Густав из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Хелениус Никлас
40'
39'
Лаурсен Райан получил желтую карточку от судьи
39'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Райан из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Хенде Марк-Даль
38'
Г О О О О Л - Поульсен Якоб из команды Митьюлланд забивает с точки!
37'
Лунд Марко получил желтую карточку от судьи
37'
ПЕНАЛЬТИ - Лунд Марко из команды Оденсе привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Mayron George.
37'
Evander Ferreira нанес удар издали, а Грютебуст Стен отбил его обратно в игру!
36'
36'
36'
Evander Ferreira из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
36'
35'
35'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
34'
34'
34'
Джанус Драчманн из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
33'
Николаесен Расмус из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Хелениус Никлас оказался на газоне.
33'
33'
32'
32'
Хелениус Никлас из команды Оденсе в офсайде
32'
Клеве Троэльс из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
31'
Опасность предотвращена - Николаесен Расмус из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
31'
31'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Кадри Башким из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
30'
Леувин Рамон делает длинную передачу вперед
30'
30'
Николаесен Расмус из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
29'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Кадри Башким нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
28'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Клеве Троэльс из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
28'
Джанус Драчманн нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Назначен штрафной. Пострадал Джанус Драчманн, его свалил Mayron George.
26'
26'
26'
Шольц Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
25'
23'
Николаесен Расмус сделал результативную передачу.
23'
ГОООООЛ - Шольц Александр Митьюлланд забивает ударом головой
23'
Николаесен Расмус из команды Митьюлланд сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
23'
23'
Судья сигнализирует, что Кадри Башким из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Николаесен Расмус
23'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
22'
Опасность предотвращена - Тверсков Йеппе из команды Оденсе вступил в отбор удачно
22'
Evander Ferreira из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
21'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
21'
20'
20'
20'
Опасность предотвращена - Лунд Марко из команды Оденсе вступил в отбор удачно
19'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
19'
19'
Хелениус Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
19'
Грютебуст Стен из команды Оденсе сделал отличный сейв!
18'
Должен был быть гол! Evander Ferreira имел отличный шанс, но Грютебуст Стен не дал голу состоятся!
18'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
18'
Николаесен Расмус из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
18'
17'
Матч возобновлен
17'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
17'
Судья сигнализирует, что Evander Ferreira из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Нильсен Каспер
17'
Николаесен Расмус из команды Митьюлланд толкнул локтем оппонента. Это Нильсен Каспер заработал фол
17'
16'
Лаурсен Райан из команды Оденсе сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Нильсен Каспер мяча так и не получил
16'
16'
Опасность предотвращена - Шольц Александр из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
16'
Деслер Миккел из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
16'
Оденсе начинает контратаку
15'
15'
О, нет. Из многообещающей позиции Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
15'
15'
Лунд Марко из команды Оденсе играет слишком грубо. Mayron George оказался на газоне.
14'
14'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
14'
14'
Evander Ferreira наказан за толчок Джанус Драчманн
13'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
13'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Поульсен Якоб делает длинную передачу вперед
12'
Клеве Троэльс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
12'
Опасность предотвращена - Леувин Рамон из команды Оденсе вступил в отбор удачно
11'
11'
Опасность предотвращена - Шольц Александр из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
11'
11'
10'
Леувин Рамон из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
10'
Матч возобновлен
10'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
10'
Судья сигнализирует, что Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Нильсен Каспер
9'
9'
9'
8'
8'
Шольц Александр из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
7'
Шанс! Хансен Киан из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
7'
7'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Райан из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Мабиль Авер
6'
6'
6'
6'
ШАНС! Нильсен Каспер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
5'
Клеве Троэльс из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
5'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
5'
5'
5'
Оденсе контролирует мяч.
4'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Шольц Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
4'
3'
3'
ШАНС! Леувин Рамон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
3'
Клеве Троэльс из команды Оденсе разыграл угловой с правого угла.
3'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
2'
2'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе играет слишком грубо. Mayron George оказался на газоне.
1'
Хелениус Никлас из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Оденсе начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Россия: Молодёжное первенство
Сальвадор: Примера: Апертура (1/2 финала)
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Словения: Первая лига
Швейцария: Челлендж Лига
Шотландия: .Чемпионшип
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