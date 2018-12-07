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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 7034
Митьюлланд
3:0
Конец матча
Оденсе
0'
1:0
23' Гол
Шольц Александр
37' Желтая карточка
Лунд Марко
2:0
38' Пенальти
Поульсен Якоб
39' Желтая карточка
Лаурсен Райан
51' Желтая карточка
Николаесен Расмус
2:0
54' Не забитый пенальти
Хелениус Никлас
58' Желтая карточка
Mayron George
59' Желтая карточка
Грютебуст Стен
59' Желтая карточка
Хенде Марк-Даль
3:0
89' Гол
Андерссон Йоэль
90' Вторая желтая карточка
Николаесен Расмус
90'+7
Второй тайм
97'
Митьюлланд заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
97'
Судья сигнализирует, что Хассан Рилван из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Лунд Марко
96'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
96'
Лаурсен Райан из команды Оденсе пробил со штрафного, но очень мимо цели.
95'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
95'
Николаесен Расмус получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
95'
Николаесен Расмус из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Андерс К. Якобсен оказался на газоне.
94'
Удар от ворот произведет Оденсе
94'
Хенде Марк-Даль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
94'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
94'
Митьюлланд контролирует мяч.
94'
Кадри Башким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
93'
Лаурсен Райан из команды Оденсе играет слишком грубо. Мабиль Авер оказался на газоне.
92'
Митьюлланд контролирует мяч.
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Мабиль Авер
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
89'
Мабиль Авер сделал результативную передачу.
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Андерссон Йоэль изменил счет на табло!
89'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
89'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
89'
Шольц Александр делает длинную передачу вперед
89'
Митьюлланд начинает контратаку
88'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
88'
Плохо сыграл Джанус Драчманн - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
88'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд навешивает в штрафную с рикошетом.
88'
Тактическая замена. Нильсен Каспер уходит с поля и его заменяет Андерс К. Якобсен
Фол, нарушение
88'
Лунд Марко из команды Оденсе толкнул локтем оппонента. Это Краев Божидар заработал фол
87'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
87'
Нильсен Каспер из команды Оденсе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
87'
Николаесен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Julius Eskesen из команды Оденсе подал угловой слева.
86'
Андерссон Йоэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Нильсен Каспер из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
85'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
85'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
85'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
84'
Удар от ворот произведет Оденсе
84'
Тактическая замена. Mayron George уходит с поля и его заменяет Краев Божидар
84'
ШАНС! Mayron George нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
84'
Шольц Александр из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
Митьюлланд начинает контратаку
83'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
83'
Тактическая замена. Evander Ferreira уходит с поля и его заменяет Frank Onyeka
82'
Отличный пас сделал Тверсков Йеппе из команды Оденсе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
82'
Опасность предотвращена - Тверсков Йеппе из команды Оденсе вступил в отбор удачно
82'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
82'
Митьюлланд начинает контратаку
82'
Лаурсен Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
82'
Джанус Драчманн из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
Evander Ferreira из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
Отличные скиллы показывает Evander Ferreira, обводя своих соперников
79'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
79'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
79'
Митьюлланд начинает контратаку
79'
Лунд Марко ошибается в защите.
79'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Тактическая замена. Викхейм Густав уходит с поля и его заменяет Хассан Рилван
77'
Грютебуст Стен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
76'
Хелениус Никлас из команды Оденсе в офсайде
76'
Нильсен Каспер из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
75'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд в офсайде
Офсайд
74'
Mayron George из команды Митьюлланд в офсайде
74'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
73'
Julius Eskesen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Матч возобновлен
73'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Викхейм Густав из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Джанус Драчманн
73'
Кадри Башким пробил со штрафного прямо в стенку
72'
Матч возобновлен
72'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
72'
Evander Ferreira из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Кадри Башким оказался на газоне.
72'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
72'
Отличный пас сделал Julius Eskesen из команды Оденсе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
71'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
71'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Тактическая замена. Деслер Миккел уходит с поля и его заменяет Лаурсен Якоб-Баррет
Фол, нарушение
70'
Шольц Александр из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Деслер Миккел оказался на газоне.
70'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Лунд Марко из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Мабиль Авер
69'
Удар от ворот произведет Оденсе
69'
Evander Ferreira не смог попасть в створ ударом издали
68'
Сегодняшная посещаемость составляет 7034 болельщиков
68'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
67'
Кадри Башким из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
67'
Деслер Миккел из команды Оденсе играет слишком грубо. Андерссон Йоэль оказался на газоне.
66'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Николаесен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Julius Eskesen из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
65'
Грютебуст Стен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Николаесен Расмус из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
65'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
64'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
63'
Андерссон Йоэль возвращается на поле.
63'
Хорошую попытку сделал Кадри Башким. Удар в створ, но вратарь начеку
63'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
Хелениус Никлас из команды Оденсе делает передачу одноклубнику.
63'
Деслер Миккел из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
62'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
62'
Ох, нехорошо это выглядит. Андерссон Йоэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
62'
Андерссон Йоэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Лаурсен Райан из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
61'
Лунд Марко из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
61'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
60'
Хелениус Никлас из команды Оденсе толкнул локтем оппонента. Это Хансен Киан заработал фол
60'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Грютебуст Стен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Матч возобновлен
Желтая карточка
59'
Хенде Марк-Даль получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
59'
Грютебуст Стен получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
58'
Mayron George получил желтую карточку от судьи
58'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
58'
Mayron George из команды Митьюлланд опасно и грубо сыграл. Грютебуст Стен пострадал.
58'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
58'
Удар от ворот произведет Оденсе
58'
Мабиль Авер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
57'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
57'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
57'
Митьюлланд начинает контратаку
57'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
57'
Плохо сыграл Николаесен Расмус - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
57'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
56'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Лунд Марко из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
55'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Лунд Марко из команды Оденсе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Описание гола
54'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Хелениус Никлас взялся за удар, но Хансен Йеспер заблокировал его!
54'
Матч возобновлен
54'
Клеве Троэльс получил травму и заменен. Julius Eskesen выходит на поле.
53'
Матч приостановлен из-за петард на поле
Желтая карточка
51'
Николаесен Расмус получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
51'
ПЕНАЛЬТИ! - Николаесен Расмус играет рукой в штрафной! Николаесен Расмус вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
51'
Тверсков Йеппе нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает передачу одноклубнику.
51'
Кадри Башким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Нильсен Каспер
51'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
Николаесен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Травма, повреждение
50'
Клеве Троэльс возвращается на поле.
50'
Удар от ворот произведет Оденсе
50'
Отличный пас сделал Николаесен Расмус из команды Митьюлланд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
49'
Митьюлланд контролирует мяч.
49'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Николаесен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Леувин Рамон из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
49'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Клеве Троэльс получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
48'
Клеве Троэльс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
46'
Evander Ferreira из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Митьюлланд играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Хорошую попытку сделал Мабиль Авер. Удар в створ, но вратарь начеку
46'
Грютебуст Стен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
45'
Хансен Киан из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
44'
Судья свистит. Клеве Троэльс атаковал сзади соперника. Это Викхейм Густав заработал своей команде штрафной
44'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Кадри Башким из команды Оденсе подал угловой справа.
43'
Кадри Башким из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
43'
Кадри Башким из команды Оденсе разыграл угловой с правого угла.
43'
Поульсен Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Хелениус Никлас из команды Оденсе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Лаурсен Райан из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
Грютебуст Стен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Шольц Александр из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
42'
Леувин Рамон делает длинную передачу вперед
41'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Оденсе контролирует мяч.
Офсайд
41'
Mayron George из команды Митьюлланд в офсайде
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Викхейм Густав из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Хелениус Никлас
40'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
39'
Лаурсен Райан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Райан из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Хенде Марк-Даль
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Поульсен Якоб из команды Митьюлланд забивает с точки!
Желтая карточка
37'
Лунд Марко получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
37'
ПЕНАЛЬТИ - Лунд Марко из команды Оденсе привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Mayron George.
37'
Evander Ferreira нанес удар издали, а Грютебуст Стен отбил его обратно в игру!
36'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Грютебуст Стен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Evander Ferreira из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
34'
Удар от ворот произведет Оденсе
34'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
34'
Джанус Драчманн из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
33'
Николаесен Расмус из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Хелениус Никлас оказался на газоне.
33'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
32'
Хелениус Никлас из команды Оденсе в офсайде
32'
Клеве Троэльс из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
31'
Опасность предотвращена - Николаесен Расмус из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
31'
Тверсков Йеппе делает длинную передачу вперед
31'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Кадри Башким из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
30'
Леувин Рамон делает длинную передачу вперед
30'
Грютебуст Стен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Николаесен Расмус из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
29'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Кадри Башким нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Клеве Троэльс из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
28'
Джанус Драчманн нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
27'
Назначен штрафной. Пострадал Джанус Драчманн, его свалил Mayron George.
26'
Митьюлланд контролирует мяч.
26'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Шольц Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
25'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Николаесен Расмус сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
ГОООООЛ - Шольц Александр Митьюлланд забивает ударом головой
23'
Николаесен Расмус из команды Митьюлланд сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
23'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Кадри Башким из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Николаесен Расмус
23'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
22'
Опасность предотвращена - Тверсков Йеппе из команды Оденсе вступил в отбор удачно
22'
Evander Ferreira из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Удар от ворот произведет Оденсе
21'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
21'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
20'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Опасность предотвращена - Лунд Марко из команды Оденсе вступил в отбор удачно
19'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
19'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
19'
Хелениус Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
19'
Грютебуст Стен из команды Оденсе сделал отличный сейв!
18'
Должен был быть гол! Evander Ferreira имел отличный шанс, но Грютебуст Стен не дал голу состоятся!
18'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
18'
Николаесен Расмус из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
18'
Деслер Миккел из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
17'
Матч возобновлен
17'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Evander Ferreira из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Нильсен Каспер
Фол, нарушение
17'
Николаесен Расмус из команды Митьюлланд толкнул локтем оппонента. Это Нильсен Каспер заработал фол
17'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
16'
Лаурсен Райан из команды Оденсе сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Нильсен Каспер мяча так и не получил
16'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Опасность предотвращена - Шольц Александр из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
16'
Деслер Миккел из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
16'
Оденсе начинает контратаку
15'
Удар от ворот произведет Оденсе
15'
О, нет. Из многообещающей позиции Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
15'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Лунд Марко из команды Оденсе играет слишком грубо. Mayron George оказался на газоне.
14'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
14'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
14'
Деслер Миккел из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
14'
Evander Ferreira наказан за толчок Джанус Драчманн
Угловой
13'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
13'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Поульсен Якоб делает длинную передачу вперед
12'
Клеве Троэльс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
12'
Опасность предотвращена - Леувин Рамон из команды Оденсе вступил в отбор удачно
11'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
11'
Опасность предотвращена - Шольц Александр из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
11'
Нильсен Каспер из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
11'
Николаесен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Леувин Рамон из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
10'
Матч возобновлен
10'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Нильсен Каспер
9'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Тверсков Йеппе делает длинную передачу вперед
9'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Шольц Александр из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
Удар от ворот произведет Оденсе
7'
Шанс! Хансен Киан из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
7'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Райан из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Мабиль Авер
6'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
6'
ШАНС! Нильсен Каспер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
5'
Клеве Троэльс из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
5'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
5'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
5'
Тверсков Йеппе делает длинную передачу вперед
5'
Оденсе контролирует мяч.
4'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Шольц Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Нильсен Каспер из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
4'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
3'
ШАНС! Леувин Рамон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
Угловой
3'
Клеве Троэльс из команды Оденсе разыграл угловой с правого угла.
3'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
Фол, нарушение
1'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе играет слишком грубо. Mayron George оказался на газоне.
1'
Хелениус Никлас из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Митьюлланд контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Оденсе начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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