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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 4666
Ольборг
2:4
Конец матча
Хорсенс
0'
1:0
13' Гол
Ван Веерт Том
22' Желтая карточка
Oliver Abildgaard
1:1
25' Гол
Kasper Junker
28' Желтая карточка
Окоре Жорес
1:2
28' Пенальти
Oliver Drost
2:2
33' Гол
Куск Каспер
39' Желтая карточка
Альманн Якоб
45' Вторая желтая карточка
Окоре Жорес
2:3
61' Гол
Ламб Микаэл
86' Желтая карточка
Rasmus Wuertz I
86' Желтая карточка
Sammy Skytte
87' Желтая карточка
Matti Lund Nielsen II
2:4
89' Гол
Lasse Kryger
90' Желтая карточка
Frederik Boersting
90' Желтая карточка
Lasse Kryger
90'+5
Второй тайм
95'
Oliver Drost из команды Хорсенс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
95'
Хорсенс заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Андерсен Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
94'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
94'
Удар от ворот произведет Хорсенс
94'
Шанс! Oliver Abildgaard из команды Ольборг пробил головой, но мимо
Желтая карточка
93'
Лассе Крюгер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
93'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс играет слишком грубо. Kristoffer Pallesen оказался на газоне.
93'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
92'
Андерсен Лукас из команды Ольборг в офсайде
92'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
Офсайд
92'
Oliver Drost из команды Хорсенс в офсайде
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Желтая карточка
90'
Рефери не любит споров - именно за это Frederik Boersting сейчас получил желтую
89'
Oliver Drost сделал результативную передачу.
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Лассе Крюгер изменил счет на табло!
89'
Хорсенс начинает контратаку
89'
Rune Frantsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
88'
Тактическая замена. Kasper Junker уходит с поля и его заменяет Лассе Крюгер
88'
Magnus Christensen нанес удар головой, но Kevin Ray Mendoza Hansen спокойно отбил мяч.
88'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
87'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Матиас Нильсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
87'
Судье надоело, что Матиас Нильсен тянет время и он наказал его горчичником
Желтая карточка
86'
Sammy Skytte получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
86'
Расмус Вюрц получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Расмус Вюрц из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Oliver Drost
85'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
85'
Ханссон Халлюр нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Oliver Drost навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Rasmus Thellufsen из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Kasper Junker
84'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
84'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
83'
Удар от ворот произведет Ольборг
83'
Ханссон Халлюр не смог попасть в створ ударом издали
83'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
83'
Удар от ворот произведет Ольборг
82'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
82'
Sebastian Avanzini нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Kristoffer Pallesen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Матиас Нильсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
81'
Судья свистит. Mathias Ross атаковал сзади соперника. Это Kasper Junker заработал своей команде штрафной
81'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
Тактическая замена. Tobias Arndal уходит с поля и его заменяет Sebastian Avanzini
80'
Oliver Abildgaard нанес удар головой, но Kevin Ray Mendoza Hansen спокойно отбил мяч.
Угловой
80'
Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой справа.
80'
Soeren Reese предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Frederik Boersting из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
79'
Kasper Junker из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
79'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
78'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
78'
Sammy Skytte из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
78'
Тактическая замена. Петер Нюманн уходит с поля и его заменяет Sammy Skytte
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Magnus Christensen из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Kasper Junker
77'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
76'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
76'
Ольборг контролирует мяч.
75'
Тактическая замена. Альманн Якоб уходит с поля и его заменяет Расмус Вюрц
75'
Тактическая замена. Куск Каспер уходит с поля и его заменяет Frederik Boersting
74'
Удар от ворот произведет Ольборг
74'
Rune Frantsen из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
74'
Куск Каспер наказан за толчок Ламб Микаэл
74'
Сегодняшная посещаемость составляет 4666 болельщиков
73'
Удар от ворот произведет Хорсенс
73'
Шанс! Rasmus Thellufsen из команды Ольборг пробил головой, но мимо
73'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
72'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Oliver Abildgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс подал угловой справа.
71'
Oliver Drost мяч отрикошетил от ворот
70'
Soeren Reese из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
70'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
70'
Oliver Drost из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
70'
Kasper Junker из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
69'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
Игра в одни ворота сейчас. Хорсенс доминирует и владеет мячом
68'
Mathias Ross выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Soeren Reese из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
67'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Oliver Drost из команды Хорсенс подал угловой слева.
67'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
66'
Удар от ворот произведет Хорсенс
66'
Шанс! Mathias Ross из команды Ольборг пробил головой, но мимо
Угловой
66'
Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой слева.
66'
Rune Frantsen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
65'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
Угловой
64'
Oliver Drost из команды Хорсенс подал угловой слева.
64'
Mathias Ross предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Отличные скиллы показывает Oliver Drost, обводя своих соперников
64'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
Удар от ворот произведет Хорсенс
62'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Отличный гол забил Ламб Микаэл
61'
Rune Frantsen сделал результативную передачу.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Ламб Микаэл изменил счет на табло!
61'
Rune Frantsen из команды Хорсенс делает навес прямо в штрафную.
60'
Kevin Ray Mendoza Hansen взял и забрал мяч на выходе
60'
Mathias Ross делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Нильсен Сиверт из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Magnus Christensen
Офсайд
59'
Kasper Junker из команды Хорсенс в офсайде
59'
Oliver Drost из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
Угловой
59'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс подал угловой справа.
59'
Soeren Reese мяч отрикошетил от ворот
59'
Плохо сыграл Педерсен Каспер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
58'
Нильсен Сиверт из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
Угловой
58'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс подал угловой справа.
58'
Педерсен Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Tobias Arndal из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
Угловой
58'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс подал угловой справа.
58'
Oliver Drost мяч отрикошетил от ворот
Угловой
57'
Oliver Drost из команды Хорсенс разыграл угловой с левого угла.
57'
Mathias Ross предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
56'
Куск Каспер из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Удар от ворот произведет Хорсенс
Угловой
55'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
55'
Андерсен Лукас из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Mathias Ross выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Kasper Junker из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
54'
Tobias Arndal нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс делает навес прямо в штрафную.
54'
Mathias Ross выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс подал угловой справа.
53'
Tobias Arndal из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
53'
Oliver Drost из команды Хорсенс подал угловой слева.
53'
Mathias Ross предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Отличные скиллы показывает Oliver Drost, обводя своих соперников
52'
Хорсенс контролирует мяч.
51'
Удар от ворот произведет Хорсенс
51'
Альманн Якоб из команды Ольборг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
51'
Magnus Christensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Oliver Drost из команды Хорсенс подал угловой слева.
50'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
50'
Нильсен Сиверт задерживает мяч рукой
49'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Ван Веерт Том уходит с поля и его заменяет Mathias Ross
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
47'
Ламб Микаэл наказан за толчок Kristoffer Pallesen
47'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
47'
Матиас Нильсен пробил со штрафного прямо в стенку
47'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
УДАЛЕНИЕ! - Окоре Жорес удален из-за второго грубого нарушения
Фол, нарушение
45'
Окоре Жорес из команды Ольборг играет слишком грубо. Oliver Drost оказался на газоне.
44'
Kevin Ray Mendoza Hansen взял и забрал мяч на выходе
Угловой
44'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
44'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
43'
Ольборг контролирует мяч.
43'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Педерсен Каспер делает длинную передачу вперед
42'
Ольборг контролирует мяч.
41'
Хорсенс контролирует мяч.
Фол, нарушение
40'
Soeren Reese наказан за толчок Куск Каспер
Желтая карточка
39'
Альманн Якоб совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Альманн Якоб из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Петер Нюманн
39'
Soeren Reese выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Куск Каспер нанес удар издали, а Kevin Ray Mendoza Hansen отбил его обратно в игру!
38'
Куск Каспер из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
38'
Ольборг начинает контратаку
38'
Soeren Reese нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Удар от ворот произведет Ольборг
37'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
37'
Kristoffer Pallesen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг играет слишком грубо. Ламб Микаэл оказался на газоне.
Фол, нарушение
35'
Судья свистит. Альманн Якоб атаковал сзади соперника. Это Kasper Junker заработал своей команде штрафной
35'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Magnus Christensen наказан за толчок Нильсен Сиверт
33'
Отличный гол забил Куск Каспер
33'
Альманн Якоб сделал результативную передачу.
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Куск Каспер изменил счет на табло!
33'
Куск Каспер из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
32'
Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой слева.
32'
Нильсен Сиверт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает отличный кросс...
31'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
31'
Rune Frantsen из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
31'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
Офсайд
30'
Ван Веерт Том из команды Ольборг в офсайде
30'
Magnus Christensen из команды Ольборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
30'
Kevin Ray Mendoza Hansen взял и забрал мяч на выходе
30'
Окоре Жорес делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
30'
Oliver Drost наказан за толчок Kristoffer Pallesen
29'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Альманн Якоб делает длинную передачу вперед
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Oliver Drost из команды Хорсенс забивает с точки!
Желтая карточка
28'
Рефери не любит споров - именно за это Окоре Жорес сейчас получил желтую
Фол, нарушение
27'
ПЕНАЛЬТИ - Окоре Жорес из команды Ольборг привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Oliver Drost.
27'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Kasper Junker первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
25'
Ханссон Халлюр нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс делает навес прямо в штрафную.
25'
Kristoffer Pallesen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Матиас Нильсен делает длинную передачу вперед
24'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
24'
Kevin Ray Mendoza Hansen взял и забрал мяч на выходе
23'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
22'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
22'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
22'
Судья подбегает и показывает Oliver Abildgaard из команды Ольборг отложенную желтую карточку за фол.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Magnus Christensen из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Ламб Микаэл
21'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
21'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой справа.
20'
Soeren Reese предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
20'
Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой справа.
20'
Kristoffer Pallesen завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
Угловой
20'
Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой справа.
19'
Ханссон Халлюр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Отличные скиллы показывает Куск Каспер, обводя своих соперников
19'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Ван Веерт Том из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
16'
Kasper Junker из команды Хорсенс в офсайде
16'
Rune Frantsen из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
Угловой
16'
Oliver Drost из команды Хорсенс подал угловой слева.
16'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Хорсенс контролирует мяч.
13'
Куск Каспер сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Ван Веерт Том изменил счет на табло!
13'
Куск Каспер из команды Ольборг делает пас партнеру.
13'
Отличные скиллы показывает Андерсен Лукас, обводя своих соперников
13'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Хорсенс контролирует мяч.
Фол, нарушение
11'
Oliver Abildgaard наказан за толчок Нильсен Сиверт
11'
Хорошую попытку сделал Rasmus Thellufsen. Удар в створ, но вратарь начеку
11'
Отличные скиллы показывает Rasmus Thellufsen, обводя своих соперников
10'
Ван Веерт Том нанес удар головой, но Kevin Ray Mendoza Hansen спокойно отбил мяч.
10'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
10'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
9'
Rune Frantsen из команды Хорсенс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
9'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Нильсен Сиверт из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
9'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
9'
Матч возобновлен
9'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
8'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Хорошую попытку сделал Ван Веерт Том. Удар в створ, но вратарь начеку
6'
Куск Каспер из команды Ольборг делает пас партнеру.
6'
Soeren Reese из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
Угловой
6'
Oliver Drost из команды Хорсенс подал угловой слева.
6'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Матч возобновлен
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Хорсенс контролирует мяч.
3'
Удар от ворот произведет Ольборг
3'
Удар от ворот произведет Хорсенс
3'
Шанс! Oliver Abildgaard из команды Ольборг пробил головой, но мимо
Угловой
3'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
2'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
1'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
1'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Ольборг начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австрия: Бундеслига
Азербайджан: Премьер-лига
Англия: Женская Суперлига: Женщины
Бельгия: Первый дивизион А
Греция: Суперлига
Индия: Суперлига Индии
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа B)
Италия: Серия C (Группа C)
Кипр: Первый дивизион
Марокко: Ботола
Польша: Экстракласса
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Швейцария: Челлендж Лига

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