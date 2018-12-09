Стадион: Aalborg Portland Park Зрители: 4666
1:0
13' ГолВан Веерт Том
22' Желтая карточкаOliver Abildgaard
1:1
25' ГолKasper Junker
28' Желтая карточкаОкоре Жорес
1:2
28' ПенальтиOliver Drost
2:2
33' ГолКуск Каспер
39' Желтая карточкаАльманн Якоб
45' Вторая желтая карточкаОкоре Жорес
2:3
61' ГолЛамб Микаэл
86' Желтая карточкаRasmus Wuertz I
86' Желтая карточкаSammy Skytte
87' Желтая карточкаMatti Lund Nielsen II
2:4
89' ГолLasse Kryger
90' Желтая карточкаFrederik Boersting
90' Желтая карточкаLasse Kryger
Второй тайм
95'
Oliver Drost из команды Хорсенс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
95'
Хорсенс заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Андерсен Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
94'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
94'
94'
Шанс! Oliver Abildgaard из команды Ольборг пробил головой, но мимо
93'
Лассе Крюгер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
93'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс играет слишком грубо. Kristoffer Pallesen оказался на газоне.
93'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
92'
Андерсен Лукас из команды Ольборг в офсайде
92'
92'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
92'
Oliver Drost из команды Хорсенс в офсайде
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Рефери не любит споров - именно за это Frederik Boersting сейчас получил желтую
89'
Oliver Drost сделал результативную передачу.
89'
Г О О О О Л - Лассе Крюгер изменил счет на табло!
89'
Хорсенс начинает контратаку
89'
Rune Frantsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
88'
Тактическая замена. Kasper Junker уходит с поля и его заменяет Лассе Крюгер
88'
Magnus Christensen нанес удар головой, но Kevin Ray Mendoza Hansen спокойно отбил мяч.
88'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
87'
87'
Матиас Нильсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Судье надоело, что Матиас Нильсен тянет время и он наказал его горчичником
86'
Sammy Skytte получает желтую карточку за неспортивное поведение
86'
Расмус Вюрц получает желтую карточку за неспортивное поведение
85'
Судья сигнализирует, что Расмус Вюрц из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Oliver Drost
85'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
85'
Ханссон Халлюр нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Oliver Drost навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Судья сигнализирует, что Rasmus Thellufsen из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Kasper Junker
84'
84'
83'
83'
Ханссон Халлюр не смог попасть в створ ударом издали
83'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
83'
82'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
82'
Sebastian Avanzini нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
82'
Матиас Нильсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Судья свистит. Mathias Ross атаковал сзади соперника. Это Kasper Junker заработал своей команде штрафной
81'
81'
Тактическая замена. Tobias Arndal уходит с поля и его заменяет Sebastian Avanzini
80'
Oliver Abildgaard нанес удар головой, но Kevin Ray Mendoza Hansen спокойно отбил мяч.
80'
80'
Soeren Reese предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
80'
Frederik Boersting из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
79'
Kasper Junker из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
79'
78'
78'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
78'
Sammy Skytte из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
78'
Тактическая замена. Петер Нюманн уходит с поля и его заменяет Sammy Skytte
77'
Судья сигнализирует, что Magnus Christensen из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Kasper Junker
77'
77'
76'
76'
75'
Тактическая замена. Альманн Якоб уходит с поля и его заменяет Расмус Вюрц
75'
Тактическая замена. Куск Каспер уходит с поля и его заменяет Frederik Boersting
74'
74'
Rune Frantsen из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
Куск Каспер наказан за толчок Ламб Микаэл
74'
Сегодняшная посещаемость составляет 4666 болельщиков
73'
73'
Шанс! Rasmus Thellufsen из команды Ольборг пробил головой, но мимо
73'
72'
71'
Oliver Abildgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
71'
Oliver Drost мяч отрикошетил от ворот
70'
Soeren Reese из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
70'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
70'
Oliver Drost из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
70'
Kasper Junker из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
69'
69'
Игра в одни ворота сейчас. Хорсенс доминирует и владеет мячом
68'
68'
Soeren Reese из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
67'
67'
67'
67'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
66'
66'
Шанс! Mathias Ross из команды Ольборг пробил головой, но мимо
66'
Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой слева.
66'
Rune Frantsen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
65'
Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
65'
64'
64'
64'
Отличные скиллы показывает Oliver Drost, обводя своих соперников
64'
62'
62'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Отличный гол забил Ламб Микаэл
61'
Rune Frantsen сделал результативную передачу.
61'
Г О О О О Л - Ламб Микаэл изменил счет на табло!
61'
Rune Frantsen из команды Хорсенс делает навес прямо в штрафную.
60'
60'
Mathias Ross делает длинную передачу вперед
60'
Судья сигнализирует, что Нильсен Сиверт из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Magnus Christensen
59'
Kasper Junker из команды Хорсенс в офсайде
59'
Oliver Drost из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
59'
59'
Soeren Reese мяч отрикошетил от ворот
59'
Плохо сыграл Педерсен Каспер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
58'
Нильсен Сиверт из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
58'
58'
Педерсен Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Tobias Arndal из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
58'
58'
Oliver Drost мяч отрикошетил от ворот
57'
Oliver Drost из команды Хорсенс разыграл угловой с левого угла.
57'
57'
56'
Куск Каспер из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
55'
55'
Андерсен Лукас из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
54'
Kasper Junker из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
54'
Tobias Arndal нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс делает навес прямо в штрафную.
54'
54'
53'
Tobias Arndal из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
53'
53'
Отличные скиллы показывает Oliver Drost, обводя своих соперников
52'
51'
51'
Альманн Якоб из команды Ольборг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
51'
Magnus Christensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
50'
Нильсен Сиверт задерживает мяч рукой
49'
49'
48'
47'
46'
Тактическая замена. Ван Веерт Том уходит с поля и его заменяет Mathias Ross
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
47'
Ламб Микаэл наказан за толчок Kristoffer Pallesen
47'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
47'
Матиас Нильсен пробил со штрафного прямо в стенку
47'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
УДАЛЕНИЕ! - Окоре Жорес удален из-за второго грубого нарушения
45'
Окоре Жорес из команды Ольборг играет слишком грубо. Oliver Drost оказался на газоне.
44'
44'
44'
44'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
43'
43'
42'
Педерсен Каспер делает длинную передачу вперед
42'
41'
40'
Soeren Reese наказан за толчок Куск Каспер
39'
Альманн Якоб совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
39'
Судья сигнализирует, что Альманн Якоб из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Петер Нюманн
39'
Soeren Reese выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Куск Каспер нанес удар издали, а Kevin Ray Mendoza Hansen отбил его обратно в игру!
38'
Куск Каспер из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
38'
Ольборг начинает контратаку
38'
Soeren Reese нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
37'
37'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
37'
37'
36'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг играет слишком грубо. Ламб Микаэл оказался на газоне.
35'
Судья свистит. Альманн Якоб атаковал сзади соперника. Это Kasper Junker заработал своей команде штрафной
35'
34'
33'
Magnus Christensen наказан за толчок Нильсен Сиверт
33'
Отличный гол забил Куск Каспер
33'
Альманн Якоб сделал результативную передачу.
33'
Г О О О О Л - Куск Каспер изменил счет на табло!
33'
Куск Каспер из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
32'
Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой слева.
32'
Нильсен Сиверт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает отличный кросс...
31'
31'
Rune Frantsen из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
31'
30'
Ван Веерт Том из команды Ольборг в офсайде
30'
Magnus Christensen из команды Ольборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
30'
30'
Окоре Жорес делает длинную передачу вперед
30'
Oliver Drost наказан за толчок Kristoffer Pallesen
29'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Альманн Якоб делает длинную передачу вперед
28'
Г О О О О Л - Oliver Drost из команды Хорсенс забивает с точки!
28'
Рефери не любит споров - именно за это Окоре Жорес сейчас получил желтую
27'
ПЕНАЛЬТИ - Окоре Жорес из команды Ольборг привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Oliver Drost.
27'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
25'
Г О О О О Л - Kasper Junker первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
25'
Ханссон Халлюр нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс делает навес прямо в штрафную.
25'
24'
Матиас Нильсен делает длинную передачу вперед
24'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
24'
23'
22'
22'
22'
Судья подбегает и показывает Oliver Abildgaard из команды Ольборг отложенную желтую карточку за фол.
21'
Судья сигнализирует, что Magnus Christensen из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Ламб Микаэл
21'
21'
21'
21'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Soeren Reese предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Kristoffer Pallesen завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
19'
Ханссон Халлюр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Отличные скиллы показывает Куск Каспер, обводя своих соперников
19'
19'
18'
18'
17'
Ван Веерт Том из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
16'
Kasper Junker из команды Хорсенс в офсайде
16'
Rune Frantsen из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
16'
16'
14'
13'
Куск Каспер сделал результативную передачу.
13'
Г О О О О Л - Ван Веерт Том изменил счет на табло!
13'
Куск Каспер из команды Ольборг делает пас партнеру.
13'
Отличные скиллы показывает Андерсен Лукас, обводя своих соперников
13'
12'
11'
Oliver Abildgaard наказан за толчок Нильсен Сиверт
11'
Хорошую попытку сделал Rasmus Thellufsen. Удар в створ, но вратарь начеку
11'
Отличные скиллы показывает Rasmus Thellufsen, обводя своих соперников
10'
Ван Веерт Том нанес удар головой, но Kevin Ray Mendoza Hansen спокойно отбил мяч.
10'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
10'
9'
Rune Frantsen из команды Хорсенс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
9'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
9'
Нильсен Сиверт из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
9'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
9'
Матч возобновлен
9'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
8'
7'
6'
Хорошую попытку сделал Ван Веерт Том. Удар в створ, но вратарь начеку
6'
Куск Каспер из команды Ольборг делает пас партнеру.
6'
Soeren Reese из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
6'
6'
5'
4'
Матч возобновлен
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
3'
3'
3'
Шанс! Oliver Abildgaard из команды Ольборг пробил головой, но мимо
3'
2'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
1'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Ольборг начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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