Стадион: Nord Energi Arena
0:1
Второй тайм: 75'
19' Желтая карточкаПоульсен Николай II
31' Желтая карточкаBrandao II
0:1
44' ГолЛобжанидзе Саба
65' Желтая карточкаLucas Jensen
65' Желтая карточкаMads Aaquist
73' Желтая карточкаВольгемут Миккель
Второй тайм
75'
Вольгемут Миккель из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
75'
74'
74'
Morten Brander Knudsen делает длинную передачу вперед
74'
Лобжанидзе Саба задерживает мяч рукой
74'
Тактическая замена. Sebastian Czajkowski уходит с поля и его заменяет Seyi Adekoya
74'
Тактическая замена. Lucas Jensen уходит с поля и его заменяет Emmanuel Ogude
73'
Судья подбегает и показывает Вольгемут Миккель из команды Вендсиссель отложенную желтую карточку за фол.
73'
Судья сигнализирует, что Вольгемут Миккель из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Лобжанидзе Саба
73'
73'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
73'
Рёмер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
72'
Судья сигнализирует, что Конбой Кевин из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Торстейнссон Йон
72'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Судья сигнализирует, что Конбой Кевин из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Brandao
70'
Вольгемут Миккель задерживает мяч рукой
70'
Судья сигнализирует, что Эгхо Марвин из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Торстейнссон Йон
70'
70'
Отличный пас сделал Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
69'
Судья сигнализирует, что Багер Йонас из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Lucas Jensen
69'
69'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
68'
Brandao из команды Вендсиссель пасует в штрафную, но Карлгрен Патрик выходит и ловит мяч.
67'
Sebastian Czajkowski из команды Вендсиссель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
67'
66'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
66'
Вендсиссель контролирует мяч.
65'
Эгхо Марвин наказан за толчок Александр Юль Андерсен
65'
Лобжанидзе Саба навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Mads Aaquist получает желтую карточку за неспортивное поведение
65'
Lucas Jensen получает желтую карточку за неспортивное поведение
65'
Судья свистит. Lucas Jensen атаковал сзади соперника. Это Mads Aaquist заработал своей команде штрафной
64'
Sebastian Czajkowski из команды Вендсиссель в офсайде
63'
62'
Рёмер Андре наказан за толчок Торстейнссон Йон
61'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
Лобжанидзе Саба наказан за толчок Brandao
60'
60'
Mads Aaquist из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
60'
Матч возобновлен
59'
Марксен Эрик получил травму и заменен. Kasper Enghardt выходит на поле.
59'
Ох, нехорошо это выглядит. Марксен Эрик получил травму и медбригада забирает его с поля.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Опасность предотвращена - Бенджамин Стокке из команды Раннерс вступил в отбор удачно
58'
Отличные скиллы показывает Morten Brander Knudsen, обводя своих соперников
58'
58'
Sebastian Czajkowski из команды Вендсиссель делает навес прямо в штрафную.
58'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
57'
57'
Отличные скиллы показывает Brandao, обводя своих соперников
57'
Тактическая замена. Jeppe Svenningsen уходит с поля и его заменяет Moses Opondo
56'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс в офсайде
56'
56'
Рёмер Андре из команды Раннерс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
56'
Отличные скиллы показывает Торстейнссон Йон, обводя своих соперников
55'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
54'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
54'
53'
53'
Morten Brander Knudsen делает длинную передачу вперед
53'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
52'
52'
52'
51'
51'
Mads Aaquist из команды Раннерс делает неудачный навес.
51'
51'
51'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
50'
Mads Aaquist нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Рёмер Андре из команды Раннерс делает пас партнеру.
50'
Andreas Kaltoft выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
50'
50'
Brandao из команды Вендсиссель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
49'
Эгхо Марвин из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
49'
Торстейнссон Йон наказан за толчок Багер Йонас
48'
48'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
48'
Sebastian Czajkowski из команды Вендсиссель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
48'
Mads Aaquist из команды Раннерс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
48'
47'
Andreas Kaltoft наказан за толчок Эгхо Марвин
47'
47'
47'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель подал угловой справа.
46'
Конбой Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Вольгемут Миккель из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
46'
46'
46'
Jeppe Svenningsen из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
47'
47'
46'
Судья сигнализирует, что Конбой Кевин из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Jeppe Svenningsen
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
44'
Багер Йонас сделал результативную передачу.
44'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Лобжанидзе Саба из команды команды Раннерс.
44'
Багер Йонас делает длинную передачу вперед
44'
Раннерс контролирует мяч.
43'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
43'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
42'
42'
Марксен Эрик из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
41'
Вольгемут Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
41'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
40'
40'
Шанс! Бенджамин Стокке из команды Раннерс пробил головой, но мимо
40'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
39'
Эгхо Марвин нанес удар, мяч был парирован, но Nicolai Floe не удержал его в руках.
39'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает пас партнеру.
39'
39'
Рёмер Андре из команды Раннерс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
Отличные скиллы показывает Торстейнссон Йон, обводя своих соперников
37'
Вольгемут Миккель наказан за толчок Конбой Кевин
37'
37'
Jeppe Svenningsen делает длинную передачу вперед
36'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Судья сигнализирует, что Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Марксен Эрик
35'
Mads Aaquist возвращается на поле.
35'
35'
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Mads Aaquist получил травму и медбригада забирает его с поля.
34'
Судья свистит. Багер Йонас атаковал сзади соперника. Это Sebastian Czajkowski заработал своей команде штрафной
34'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
33'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс делает пас партнеру.
33'
Рёмер Андре из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
33'
32'
32'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
32'
Поульсен Николай II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Brandao совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
31'
Судья сигнализирует, что Brandao из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Mads Aaquist
30'
30'
30'
29'
Лобжанидзе Саба наказан за толчок Александр Юль Андерсен
29'
28'
28'
Brandao не смог попасть в створ ударом издали
28'
28'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
27'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
27'
Brandao из команды Вендсиссель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель в офсайде
26'
25'
25'
Отличный пас сделал Томсен Джонни из команды Раннерс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
25'
24'
Brandao из команды Вендсиссель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
24'
23'
23'
23'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
22'
22'
21'
ШАНС! Jeppe Svenningsen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
21'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
20'
Andreas Kaltoft нанес удар головой, но Карлгрен Патрик спокойно отбил мяч.
20'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель подал угловой справа.
19'
Судье надоело, что Поульсен Николай II тянет время и он наказал его горчичником
19'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает неудачный навес.
18'
Nicolai Floe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Эгхо Марвин из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
18'
Эгхо Марвин из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
18'
18'
18'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
17'
17'
Поульсен Николай II из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
16'
Судья сигнализирует, что Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Бенджамин Стокке
16'
16'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
15'
15'
Brandao из команды Вендсиссель делает неудачный навес.
14'
14'
14'
14'
Томсен Джонни из команды Раннерс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
13'
13'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
13'
13'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
12'
12'
Эгхо Марвин наказан за толчок Andreas Kaltoft
12'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
11'
11'
Вратарь парирует удар, который нанес Mads Aaquist, и мяч снова в игре
11'
10'
10'
Brandao из команды Вендсиссель делает навес прямо в штрафную.
10'
Марксен Эрик из команды Раннерс в офсайде
9'
Конбой Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Судья сигнализирует, что Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Эгхо Марвин
8'
Раннерс контролирует мяч.
7'
7'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
7'
7'
Mads Aaquist из команды Раннерс забрасывает мяч в штрафную.
6'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
6'
Отличные скиллы показывает Лобжанидзе Саба, обводя своих соперников
5'
5'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
4'
Карлгрен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
4'
4'
4'
Brandao из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
3'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс в офсайде
3'
3'
Brandao из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
3'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Рёмер Андре возвращается на поле.
2'
Матч возобновлен
2'
Ох, нехорошо это выглядит. Рёмер Андре получил травму и медбригада забирает его с поля.
1'
Рёмер Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Раннерс начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nord Energi Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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