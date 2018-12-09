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Стадион:
Вендсиссель
0:1
Второй тайм: 75'
Раннерс
0'
19' Желтая карточка
Поульсен Николай II
31' Желтая карточка
Brandao II
0:1
44' Гол
Лобжанидзе Саба
65' Желтая карточка
Lucas Jensen
65' Желтая карточка
Mads Aaquist
73' Желтая карточка
Вольгемут Миккель
75'
Второй тайм
75'
Вольгемут Миккель из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
75'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Morten Brander Knudsen делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
74'
Лобжанидзе Саба задерживает мяч рукой
74'
Тактическая замена. Sebastian Czajkowski уходит с поля и его заменяет Seyi Adekoya
74'
Тактическая замена. Lucas Jensen уходит с поля и его заменяет Emmanuel Ogude
Желтая карточка
73'
Судья подбегает и показывает Вольгемут Миккель из команды Вендсиссель отложенную желтую карточку за фол.
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Вольгемут Миккель из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Лобжанидзе Саба
73'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
73'
Рёмер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Торстейнссон Йон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Конбой Кевин из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Торстейнссон Йон
72'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Конбой Кевин из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Brandao
Фол, нарушение
70'
Вольгемут Миккель задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Эгхо Марвин из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Торстейнссон Йон
70'
Удар от ворот произведет Раннерс
70'
Отличный пас сделал Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Багер Йонас из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Lucas Jensen
69'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
68'
Brandao из команды Вендсиссель пасует в штрафную, но Карлгрен Патрик выходит и ловит мяч.
67'
Sebastian Czajkowski из команды Вендсиссель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
67'
Удар от ворот произведет Раннерс
66'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
66'
Вендсиссель контролирует мяч.
65'
Лобжанидзе Саба навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
65'
Mads Aaquist получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
65'
Lucas Jensen получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
65'
Судья свистит. Lucas Jensen атаковал сзади соперника. Это Mads Aaquist заработал своей команде штрафной
Офсайд
64'
Sebastian Czajkowski из команды Вендсиссель в офсайде
63'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
62'
Рёмер Андре наказан за толчок Торстейнссон Йон
61'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
61'
Лобжанидзе Саба наказан за толчок Brandao
60'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
60'
Mads Aaquist из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
60'
Матч возобновлен
59'
Марксен Эрик получил травму и заменен. Kasper Enghardt выходит на поле.
Травма, повреждение
59'
Ох, нехорошо это выглядит. Марксен Эрик получил травму и медбригада забирает его с поля.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Опасность предотвращена - Бенджамин Стокке из команды Раннерс вступил в отбор удачно
58'
Отличные скиллы показывает Morten Brander Knudsen, обводя своих соперников
58'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Sebastian Czajkowski из команды Вендсиссель делает навес прямо в штрафную.
58'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
57'
Удар от ворот произведет Раннерс
57'
Отличные скиллы показывает Brandao, обводя своих соперников
57'
Тактическая замена. Jeppe Svenningsen уходит с поля и его заменяет Moses Opondo
Офсайд
56'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс в офсайде
56'
Mads Aaquist из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Рёмер Андре из команды Раннерс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
56'
Отличные скиллы показывает Торстейнссон Йон, обводя своих соперников
55'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
54'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
54'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Удар от ворот произведет Раннерс
53'
Morten Brander Knudsen делает длинную передачу вперед
53'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
52'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
52'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс в офсайде
52'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
51'
Mads Aaquist из команды Раннерс делает неудачный навес.
51'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
50'
Mads Aaquist нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Рёмер Андре из команды Раннерс делает пас партнеру.
50'
Andreas Kaltoft выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
50'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
50'
Brandao из команды Вендсиссель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
49'
Эгхо Марвин из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Фол, нарушение
49'
Торстейнссон Йон наказан за толчок Багер Йонас
48'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
48'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
48'
Sebastian Czajkowski из команды Вендсиссель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
48'
Mads Aaquist из команды Раннерс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
48'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
47'
Andreas Kaltoft наказан за толчок Эгхо Марвин
47'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель подал угловой справа.
46'
Конбой Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Вольгемут Миккель из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
46'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Jeppe Svenningsen из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
47'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Торстейнссон Йон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Конбой Кевин из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Jeppe Svenningsen
46'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
44'
Багер Йонас сделал результативную передачу.
Описание гола
44'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Лобжанидзе Саба из команды команды Раннерс.
44'
Багер Йонас делает длинную передачу вперед
44'
Раннерс контролирует мяч.
43'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
Офсайд
42'
Эгхо Марвин из команды Раннерс в офсайде
42'
Марксен Эрик из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
41'
Вольгемут Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
41'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
40'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
40'
Шанс! Бенджамин Стокке из команды Раннерс пробил головой, но мимо
40'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
39'
Эгхо Марвин нанес удар, мяч был парирован, но Nicolai Floe не удержал его в руках.
39'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает пас партнеру.
39'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Рёмер Андре из команды Раннерс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
Отличные скиллы показывает Торстейнссон Йон, обводя своих соперников
Фол, нарушение
37'
Вольгемут Миккель наказан за толчок Конбой Кевин
37'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Jeppe Svenningsen делает длинную передачу вперед
36'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Марксен Эрик
Травма, повреждение
35'
Mads Aaquist возвращается на поле.
35'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
35'
Торстейнссон Йон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Mads Aaquist получил травму и медбригада забирает его с поля.
Фол, нарушение
34'
Судья свистит. Багер Йонас атаковал сзади соперника. Это Sebastian Czajkowski заработал своей команде штрафной
34'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
33'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс делает пас партнеру.
33'
Рёмер Андре из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
33'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
32'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
32'
Поульсен Николай II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
31'
Brandao совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Brandao из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Mads Aaquist
Офсайд
30'
Эгхо Марвин из команды Раннерс в офсайде
30'
Mads Aaquist из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Удар от ворот произведет Раннерс
28'
Brandao не смог попасть в створ ударом издали
28'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
27'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
27'
Brandao из команды Вендсиссель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
26'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель в офсайде
26'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
25'
Отличный пас сделал Томсен Джонни из команды Раннерс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
25'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Brandao из команды Вендсиссель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Mads Aaquist из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
22'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Удар от ворот произведет Раннерс
21'
ШАНС! Jeppe Svenningsen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
21'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
20'
Andreas Kaltoft нанес удар головой, но Карлгрен Патрик спокойно отбил мяч.
Угловой
20'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель подал угловой справа.
Желтая карточка
19'
Судье надоело, что Поульсен Николай II тянет время и он наказал его горчичником
19'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает неудачный навес.
18'
Nicolai Floe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Эгхо Марвин из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
18'
Эгхо Марвин из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
18'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Офсайд
17'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс в офсайде
17'
Поульсен Николай II из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Бенджамин Стокке
16'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
16'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
15'
Удар от ворот произведет Раннерс
15'
Brandao из команды Вендсиссель делает неудачный навес.
Офсайд
14'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс в офсайде
14'
Mads Aaquist из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
14'
Томсен Джонни из команды Раннерс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
13'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
13'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
13'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Офсайд
12'
Эгхо Марвин из команды Раннерс в офсайде
Фол, нарушение
12'
Эгхо Марвин наказан за толчок Andreas Kaltoft
12'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
11'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Вратарь парирует удар, который нанес Mads Aaquist, и мяч снова в игре
11'
Удар от ворот произведет Раннерс
10'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Brandao из команды Вендсиссель делает навес прямо в штрафную.
Офсайд
10'
Марксен Эрик из команды Раннерс в офсайде
9'
Конбой Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Эгхо Марвин
8'
Раннерс контролирует мяч.
7'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
7'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
7'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Mads Aaquist из команды Раннерс забрасывает мяч в штрафную.
6'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
6'
Отличные скиллы показывает Лобжанидзе Саба, обводя своих соперников
5'
Удар от ворот произведет Раннерс
5'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
4'
Карлгрен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
4'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
4'
Brandao из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
3'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс в офсайде
3'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
3'
Brandao из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
3'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Травма, повреждение
2'
Рёмер Андре возвращается на поле.
2'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
2'
Ох, нехорошо это выглядит. Рёмер Андре получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
1'
Рёмер Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Раннерс начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nord Energi Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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