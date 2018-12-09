Стадион: Вейле Зрители: 6994
1:0
11' ГолAllan Sousa
37' Желтая карточкаАраюури Паулус
39' Желтая карточкаArbnor Mucolli
43' Желтая карточкаТибблинг Симон
44' Желтая карточкаВильчек Камиль
47' Желтая карточкаЛауритсен Расмус
1:1
48' ГолВильчек Камиль
1:2
59' ГолУре Микаэль
72' Желтая карточкаКайзер Доминик
90' Желтая карточкаAllan Sousa
90' Вторая желтая карточкаAllan Sousa
Второй тайм
94'
УДАЛЕНИЕ! - Allan Sousa получает вторую желтую за споры
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Adam Jakobsen нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
93'
Tobias Moelgaard из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
92'
92'
Allan Sousa получил желтую карточку от судьи
92'
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Allan Sousa нырнул в штрафной. Спорно!
91'
Nathan Oduwa из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
90'
90'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
90'
Брённбю начинает контратаку
89'
89'
Хальберг Мелькер из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
89'
Вайле имеет хороший шанс забить.
88'
88'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
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87'
Хорошую попытку сделал Allan Sousa. Удар в створ, но вратарь начеку
87'
Отличные скиллы показывает Allan Sousa, обводя своих соперников
86'
Adam Jakobsen из команды Вайле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
86'
85'
84'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
84'
84'
Уре Микаэль задерживает мяч рукой
83'
Удар от ворот произведет Брённбю
83'
Тактическая замена. Радошевич Йосип уходит с поля и его заменяет Фискер Каспер
82'
Allan Sousa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
82'
Ларссон Юхан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Allan Sousa из команды Вайле подал угловой справа.
82'
Араюури Паулус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Allan Sousa из команды Вайле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
82'
Опасность! Хальберг Мелькер из команды Вайле отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
81'
Кристенсен Лассе задерживает мяч рукой
81'
Хальберг Мелькер делает длинную передачу вперед
80'
80'
Хальберг Мелькер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Судья свистит. Юнг Антони атаковал сзади соперника. Это Arbnor Mucolli заработал своей команде штрафной
79'
Тактическая замена. Юрченко Владлен уходит с поля и его заменяет Nathan Oduwa
79'
Судья свистит. Allan Sousa атаковал сзади соперника. Это Вильчек Камиль заработал своей команде штрафной
78'
Брённбю контролирует мяч.
78'
Радошевич Йосип из команды Брённбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
77'
Брённбю начинает контратаку
77'
Tobias Moelgaard из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
76'
76'
Ларссон Юхан из команды Брённбю навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
76'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Брённбю контролирует мяч.
75'
Удар от ворот произведет Брённбю
75'
Хальберг Мелькер из команды Вайле не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
75'
75'
Греве Мадс из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
74'
Рамадани Юльбер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Судья сигнализирует, что Радошевич Йосип из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Allan Sousa
74'
73'
73'
ШАНС! Уре Микаэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
73'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
73'
Юрченко Владлен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Кайзер Доминик получил желтую карточку от судьи
72'
Кайзер Доминик из команды Брённбю играет слишком грубо. Скооп Якоб оказался на газоне.
71'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
70'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
68'
Рамадани Юльбер возвращается на поле.
68'
Матч возобновится спорным мячом
68'
Ох, нехорошо это выглядит. Рамадани Юльбер получил травму и медбригада забирает его с поля.
67'
Рамадани Юльбер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
67'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
66'
Вильчек Камиль из команды Брённбю сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
66'
Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
66'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
65'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Tobias Moelgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Скооп Якоб из команды Вайле опасно и грубо сыграл. Кайзер Доминик пострадал.
63'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
62'
62'
Матч возобновлен
61'
Матч остановлен
59'
Ларссон Юхан сделал результативную передачу.
59'
ГОООООЛ - Уре Микаэль Брённбю забивает ударом головой
59'
59'
Юнг Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
59'
59'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
57'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Швебе Марвин из команды Брённбю хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
56'
Брённбю контролирует мяч.
55'
Удар от ворот произведет Брённбю
55'
53'
Судья сигнализирует, что Юрченко Владлен из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
53'
Adam Jakobsen нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Allan Sousa из команды Вайле делает пас партнеру.
53'
53'
Радошевич Йосип нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой справа.
52'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Вильчек Камиль из команды Брённбю в офсайде
51'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
48'
Мукхтар Хани сделал результативную передачу.
48'
Г О О О О Л - Вильчек Камиль изменил счет на табло!
47'
Мукхтар Хани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Лауритсен Расмус получил желтую карточку от судьи
47'
Лауритсен Расмус из команды Вайле играет слишком грубо. Уре Микаэль оказался на газоне.
46'
46'
Как он промахнулся? Вильчек Камиль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
46'
Плохо сыграл Thomas Hagelskjaer - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
46'
Тактическая замена. Тибблинг Симон уходит с поля и его заменяет Кайзер Доминик
46'
Тактическая замена. Халими Бесар уходит с поля и его заменяет Уре Микаэль
46'
Второй тайм начался
46'
Тактическая замена. Мемия Керим уходит с поля и его заменяет Хальберг Мелькер
Второй тайм
Первый тайм
52'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
52'
52'
51'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
51'
51'
Брённбю контролирует мяч.
50'
Adam Jakobsen из команды Вайле в офсайде
50'
49'
Опасность! Кристенсен Лассе из команды Брённбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
49'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
49'
Шанс! Мукхтар Хани из команды Брённбю пробил головой, но мимо
49'
Радошевич Йосип из команды Брённбю сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
48'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
48'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
47'
Мемия Керим возвращается на поле.
47'
Матч возобновлен
46'
Ох, нехорошо это выглядит. Мемия Керим получил травму и медбригада забирает его с поля.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
45'
Мемия Керим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Вильчек Камиль получил желтую карточку от судьи
44'
Вильчек Камиль из команды Брённбю толкнул локтем оппонента. Это Мемия Керим заработал фол
44'
44'
Тибблинг Симон из команды Брённбю сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Кристенсен Лассе не смог удачно сыграть.
43'
Матч возобновлен
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Тибблинг Симон получил желтую карточку от судьи
43'
Тибблинг Симон из команды Брённбю опасно и грубо сыграл. Рамадани Юльбер пострадал.
42'
Arbnor Mucolli наказан за толчок Халими Бесар
42'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
42'
Adam Jakobsen из команды Вайле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
41'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Рёкер Бенедикт из команды Брённбю играет слишком грубо. Adam Jakobsen оказался на газоне.
40'
Мукхтар Хани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Arbnor Mucolli получил желтую карточку от судьи
39'
Arbnor Mucolli из команды Вайле опасно и грубо сыграл. Ларссон Юхан пострадал.
39'
39'
38'
Allan Sousa из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
38'
38'
Лауритсен Расмус из команды Вайле в офсайде
37'
Юрченко Владлен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Араюури Паулус получил желтую карточку от судьи
37'
Араюури Паулус из команды Брённбю опасно и грубо сыграл. Юрченко Владлен пострадал.
36'
36'
Халими Бесар из команды Брённбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
36'
Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
Удар от ворот произведет Брённбю
35'
Allan Sousa не смог попасть в створ ударом издали
35'
Adam Jakobsen из команды Вайле делает пас партнеру.
35'
Ларссон Юхан наказан за толчок Tobias Moelgaard
35'
Юнг Антони из команды Брённбю делает неудачный навес.
34'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
33'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
33'
Ларссон Юхан пробует нанести удар издали, но Thomas Hagelskjaer держит все под контролем
33'
Брённбю контролирует мяч.
32'
Юрченко Владлен из команды Вайле играет слишком грубо. Радошевич Йосип оказался на газоне.
31'
Allan Sousa возвращается на поле.
31'
Матч возобновлен
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Allan Sousa получил травму и медбригада забирает его с поля.
30'
Allan Sousa на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
28'
28'
Мукхтар Хани из команды Брённбю плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
28'
Тибблинг Симон из команды Брённбю разыграл угловой с правого угла.
28'
28'
27'
Скооп Якоб наказан за толчок Кристенсен Лассе
27'
Ларссон Юхан из команды Брённбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
27'
Tobias Moelgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Халими Бесар из команды Брённбю забрасывает мяч в штрафную.
26'
26'
Швебе Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
Adam Jakobsen из команды Вайле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Араюури Паулус возвращается на поле.
25'
25'
Матч возобновлен
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Араюури Паулус получил травму и медбригада забирает его с поля.
24'
Араюури Паулус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Какой промах! Рёкер Бенедикт имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
24'
Халими Бесар из команды Брённбю подал угловой справа.
23'
Греве Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
22'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Иллой-Айет Владис-Эммерсон получил травму и заменен. Лауритсен Расмус выходит на поле.
21'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
20'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
20'
Тибблинг Симон из команды Брённбю играет в стеночку с партнером по команде. Халими Бесар это был.
19'
19'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
19'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
17'
Матч возобновлен
17'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
17'
Судья свистит. Ларссон Юхан атаковал сзади соперника. Это Arbnor Mucolli заработал своей команде штрафной
16'
Иллой-Айет Владис-Эммерсон возвращается на поле.
16'
Thomas Hagelskjaer из команды Вайле хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
16'
15'
Матч возобновлен
15'
Ох, нехорошо это выглядит. Иллой-Айет Владис-Эммерсон получил травму и медбригада забирает его с поля.
14'
Иллой-Айет Владис-Эммерсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Мукхтар Хани из команды Брённбю в офсайде
13'
Опасность! Тибблинг Симон из команды Брённбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
12'
Мукхтар Хани из команды Брённбю в офсайде
12'
Кристенсен Лассе делает скидку к воротам
12'
11'
Г О О О О Л Allan Sousa закручивает штрафной в сетку! Великолепно
10'
Судья сигнализирует, что Юнг Антони из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Allan Sousa
9'
9'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
9'
9'
9'
Халими Бесар из команды Брённбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
8'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
7'
Мемия Керим из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
7'
Вайле имеет хороший шанс забить.
7'
Рамадани Юльбер наказан за толчок Радошевич Йосип
6'
Thomas Hagelskjaer из команды Вайле хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
6'
Мукхтар Хани не смог попасть в створ ударом издали
6'
Брённбю начинает контратаку
5'
5'
Thomas Hagelskjaer взял и забрал мяч на выходе
5'
Мукхтар Хани из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
4'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
4'
Шанс! Вильчек Камиль из команды Брённбю пробил головой, но мимо
4'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой справа.
3'
Иллой-Айет Владис-Эммерсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
3'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Tobias Moelgaard из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
2'
1'
Allan Sousa наказан за толчок Юнг Антони
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Вайле начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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