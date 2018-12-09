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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 6994
Вайле
1:2
Конец матча
Брондбю
0'
1:0
11' Гол
Allan Sousa
37' Желтая карточка
Араюури Паулус
39' Желтая карточка
Arbnor Mucolli
43' Желтая карточка
Тибблинг Симон
44' Желтая карточка
Вильчек Камиль
47' Желтая карточка
Лауритсен Расмус
1:1
48' Гол
Вильчек Камиль
1:2
59' Гол
Уре Микаэль
72' Желтая карточка
Кайзер Доминик
90' Желтая карточка
Allan Sousa
90' Вторая желтая карточка
Allan Sousa
90'+4
Второй тайм
94'
УДАЛЕНИЕ! - Allan Sousa получает вторую желтую за споры
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Adam Jakobsen нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Удар от ворот произведет Вайле
93'
Tobias Moelgaard из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
92'
Вайле контролирует мяч.
Желтая карточка
92'
Allan Sousa получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
92'
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Allan Sousa нырнул в штрафной. Спорно!
91'
Nathan Oduwa из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
90'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
90'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
90'
Брённбю начинает контратаку
89'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Хальберг Мелькер из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
89'
Вайле имеет хороший шанс забить.
88'
Удар от ворот произведет Вайле
88'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 6994 болельщиков
87'
Хорошую попытку сделал Allan Sousa. Удар в створ, но вратарь начеку
87'
Отличные скиллы показывает Allan Sousa, обводя своих соперников
86'
Adam Jakobsen из команды Вайле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
86'
Arbnor Mucolli из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
85'
Вайле контролирует мяч.
84'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
84'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
84'
Уре Микаэль задерживает мяч рукой
83'
Удар от ворот произведет Брённбю
83'
Тактическая замена. Радошевич Йосип уходит с поля и его заменяет Фискер Каспер
Угловой
82'
Allan Sousa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
82'
Ларссон Юхан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
82'
Allan Sousa из команды Вайле подал угловой справа.
82'
Араюури Паулус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Allan Sousa из команды Вайле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
82'
Опасность! Хальберг Мелькер из команды Вайле отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Фол, нарушение
81'
Кристенсен Лассе задерживает мяч рукой
81'
Хальберг Мелькер делает длинную передачу вперед
80'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Хальберг Мелькер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
80'
Судья свистит. Юнг Антони атаковал сзади соперника. Это Arbnor Mucolli заработал своей команде штрафной
79'
Тактическая замена. Юрченко Владлен уходит с поля и его заменяет Nathan Oduwa
Фол, нарушение
79'
Судья свистит. Allan Sousa атаковал сзади соперника. Это Вильчек Камиль заработал своей команде штрафной
78'
Брённбю контролирует мяч.
78'
Радошевич Йосип из команды Брённбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
77'
Брённбю начинает контратаку
77'
Tobias Moelgaard из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
76'
Удар от ворот произведет Вайле
76'
Ларссон Юхан из команды Брённбю навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
76'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Брённбю контролирует мяч.
75'
Удар от ворот произведет Брённбю
75'
Хальберг Мелькер из команды Вайле не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
75'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Греве Мадс из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
74'
Рамадани Юльбер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Радошевич Йосип из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Allan Sousa
74'
Удар от ворот произведет Вайле
73'
Удар от ворот произведет Вайле
73'
ШАНС! Уре Микаэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
73'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Юрченко Владлен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
72'
Кайзер Доминик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
72'
Кайзер Доминик из команды Брённбю играет слишком грубо. Скооп Якоб оказался на газоне.
71'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
70'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
68'
Рамадани Юльбер возвращается на поле.
68'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
68'
Ох, нехорошо это выглядит. Рамадани Юльбер получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
67'
Рамадани Юльбер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
67'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
66'
Вильчек Камиль из команды Брённбю сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
66'
Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
66'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Вайле контролирует мяч.
65'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Tobias Moelgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
64'
Скооп Якоб из команды Вайле опасно и грубо сыграл. Кайзер Доминик пострадал.
63'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Вайле контролирует мяч.
62'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Матч возобновлен
61'
Матч остановлен
59'
Ларссон Юхан сделал результативную передачу.
Описание гола
59'
ГОООООЛ - Уре Микаэль Брённбю забивает ударом головой
59'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
59'
Юнг Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Лауритсен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
59'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Швебе Марвин из команды Брённбю хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
56'
Брённбю контролирует мяч.
55'
Удар от ворот произведет Брённбю
55'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Юрченко Владлен из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
53'
Adam Jakobsen нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Allan Sousa из команды Вайле делает пас партнеру.
53'
Вайле начинает контратаку
53'
Радошевич Йосип нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
53'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой справа.
52'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
51'
Вильчек Камиль из команды Брённбю в офсайде
51'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Мукхтар Хани сделал результативную передачу.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Вильчек Камиль изменил счет на табло!
47'
Мукхтар Хани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
47'
Лауритсен Расмус получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
47'
Лауритсен Расмус из команды Вайле играет слишком грубо. Уре Микаэль оказался на газоне.
46'
Удар от ворот произведет Вайле
46'
Как он промахнулся? Вильчек Камиль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
46'
Плохо сыграл Thomas Hagelskjaer - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
46'
Тактическая замена. Тибблинг Симон уходит с поля и его заменяет Кайзер Доминик
46'
Тактическая замена. Халими Бесар уходит с поля и его заменяет Уре Микаэль
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Тактическая замена. Мемия Керим уходит с поля и его заменяет Хальберг Мелькер
Второй тайм
Первый тайм
52'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
52'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Удар от ворот произведет Вайле
51'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Лауритсен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
51'
Брённбю контролирует мяч.
Офсайд
50'
Adam Jakobsen из команды Вайле в офсайде
50'
Вайле начинает контратаку
49'
Опасность! Кристенсен Лассе из команды Брённбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
49'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Удар от ворот произведет Вайле
49'
Шанс! Мукхтар Хани из команды Брённбю пробил головой, но мимо
49'
Радошевич Йосип из команды Брённбю сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
48'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
48'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
47'
Мемия Керим возвращается на поле.
47'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
46'
Ох, нехорошо это выглядит. Мемия Керим получил травму и медбригада забирает его с поля.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
Травма, повреждение
45'
Мемия Керим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
44'
Вильчек Камиль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
44'
Вильчек Камиль из команды Брённбю толкнул локтем оппонента. Это Мемия Керим заработал фол
44'
Удар от ворот произведет Вайле
44'
Тибблинг Симон из команды Брённбю сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Кристенсен Лассе не смог удачно сыграть.
43'
Матч возобновлен
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
43'
Тибблинг Симон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
43'
Тибблинг Симон из команды Брённбю опасно и грубо сыграл. Рамадани Юльбер пострадал.
Фол, нарушение
42'
Arbnor Mucolli наказан за толчок Халими Бесар
42'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Arbnor Mucolli из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
42'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Adam Jakobsen из команды Вайле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Вайле начинает контратаку
41'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
40'
Рёкер Бенедикт из команды Брённбю играет слишком грубо. Adam Jakobsen оказался на газоне.
40'
Мукхтар Хани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
39'
Arbnor Mucolli получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
39'
Arbnor Mucolli из команды Вайле опасно и грубо сыграл. Ларссон Юхан пострадал.
39'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Allan Sousa из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
38'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
38'
Лауритсен Расмус из команды Вайле в офсайде
37'
Юрченко Владлен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
37'
Араюури Паулус получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
37'
Араюури Паулус из команды Брённбю опасно и грубо сыграл. Юрченко Владлен пострадал.
36'
Удар от ворот произведет Вайле
36'
Халими Бесар из команды Брённбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
36'
Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
36'
Удар от ворот произведет Брённбю
35'
Allan Sousa не смог попасть в створ ударом издали
35'
Adam Jakobsen из команды Вайле делает пас партнеру.
Фол, нарушение
35'
Ларссон Юхан наказан за толчок Tobias Moelgaard
35'
Юнг Антони из команды Брённбю делает неудачный навес.
34'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Вайле контролирует мяч.
33'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
33'
Ларссон Юхан пробует нанести удар издали, но Thomas Hagelskjaer держит все под контролем
33'
Брённбю контролирует мяч.
Фол, нарушение
32'
Юрченко Владлен из команды Вайле играет слишком грубо. Радошевич Йосип оказался на газоне.
Травма, повреждение
31'
Allan Sousa возвращается на поле.
31'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Allan Sousa получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
30'
Allan Sousa на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Вайле начинает контратаку
28'
Удар от ворот произведет Вайле
28'
Мукхтар Хани из команды Брённбю плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Угловой
28'
Тибблинг Симон из команды Брённбю разыграл угловой с правого угла.
28'
Лауритсен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
27'
Скооп Якоб наказан за толчок Кристенсен Лассе
27'
Ларссон Юхан из команды Брённбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
27'
Tobias Moelgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Халими Бесар из команды Брённбю забрасывает мяч в штрафную.
26'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Швебе Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Arbnor Mucolli из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
26'
Adam Jakobsen из команды Вайле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
25'
Араюури Паулус возвращается на поле.
25'
Удар от ворот произведет Вайле
25'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Араюури Паулус получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
24'
Араюури Паулус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Какой промах! Рёкер Бенедикт имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
24'
Халими Бесар из команды Брённбю подал угловой справа.
23'
Греве Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
22'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Иллой-Айет Владис-Эммерсон получил травму и заменен. Лауритсен Расмус выходит на поле.
21'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
20'
Тибблинг Симон из команды Брённбю играет в стеночку с партнером по команде. Халими Бесар это был.
19'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
19'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Вайле контролирует мяч.
17'
Матч возобновлен
17'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
17'
Судья свистит. Ларссон Юхан атаковал сзади соперника. Это Arbnor Mucolli заработал своей команде штрафной
Травма, повреждение
16'
Иллой-Айет Владис-Эммерсон возвращается на поле.
16'
Thomas Hagelskjaer из команды Вайле хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
16'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
15'
Ох, нехорошо это выглядит. Иллой-Айет Владис-Эммерсон получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
14'
Иллой-Айет Владис-Эммерсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
13'
Мукхтар Хани из команды Брённбю в офсайде
13'
Опасность! Тибблинг Симон из команды Брённбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Офсайд
12'
Мукхтар Хани из команды Брённбю в офсайде
12'
Кристенсен Лассе делает скидку к воротам
12'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
Описание гола
11'
Г О О О О Л Allan Sousa закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Юнг Антони из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Allan Sousa
9'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Arbnor Mucolli из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
9'
Удар от ворот произведет Вайле
9'
Халими Бесар из команды Брённбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
8'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
7'
Мемия Керим из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
7'
Вайле имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
7'
Рамадани Юльбер наказан за толчок Радошевич Йосип
6'
Thomas Hagelskjaer из команды Вайле хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
6'
Мукхтар Хани не смог попасть в створ ударом издали
6'
Брённбю начинает контратаку
5'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Thomas Hagelskjaer взял и забрал мяч на выходе
5'
Мукхтар Хани из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
4'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Удар от ворот произведет Вайле
4'
Шанс! Вильчек Камиль из команды Брённбю пробил головой, но мимо
Угловой
4'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой справа.
3'
Иллой-Айет Владис-Эммерсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
3'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Tobias Moelgaard из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
2'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
1'
Allan Sousa наказан за толчок Юнг Антони
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Вайле начинает с центра поля
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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