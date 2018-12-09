Стадион: Телья Паркен Зрители: 11193
3:0
Конец матча
1:0
4' ГолН'Дойе Даме
44' Желтая карточкаJeppe Hoejbjerg
2:0
45' ПенальтиСков Роберт
55' Желтая карточкаОстин Родольф
3:0
56' ПенальтиСков Роберт
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
93'
Кристенсен Матиас нанес удар, мяч был парирован, но Йоронен Йессе не удержал его в руках.
93'
Кристенсен Матиас не смог попасть в створ ударом издали
93'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
92'
Хорошую попытку сделал Хольсе Карло. Удар в створ, но вратарь начеку
92'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
92'
Фальк Расмус из команды Копенгаген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Папаяннопулос Сотирис пробует нанести удар издали, но Jeppe Hoejbjerg держит все под контролем
90'
90'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
90'
Остин Родольф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
89'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает пас партнеру.
89'
89'
Тигадауини Аднане из команды Эсбьерг сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Бринк Марк мяча так и не получил
88'
Сотириу Пиерос наказан за толчок Остин Родольф
88'
Лауридсен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
87'
87'
Сотириу Пиерос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг подал угловой слева.
86'
Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
86'
86'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
86'
Daniel Anyembe нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
85'
Йоронен Йессе отбил мяч на угловой после удара Яковенко Юрий из штрафной площади.
85'
85'
Тактическая замена. Adrian Petre уходит с поля и его заменяет Яковенко Юрий
84'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
84'
84'
84'
Отличный пас сделал Зека Родригес из команды Копенгаген. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
83'
Кристенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
82'
Сотириу Пиерос задерживает мяч рукой
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 11193 болельщиков
82'
81'
ШАНС! Бойлесен Николай нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
81'
Сков Роберт из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
81'
80'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
80'
Бринк Марк наказан за толчок Зека Родригес
79'
Парунашвили Лаша наказан за толчок Грегуш Ян
79'
78'
77'
Тактическая замена. Jacob Lungi Soerensen уходит с поля и его заменяет Бринк Марк
77'
Зека Родригес наказан за толчок Кауко Йони
77'
76'
Jeppe Hoejbjerg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
76'
Халсти Маркус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Хольсе Карло из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
Опасность! Бойлесен Николай из команды Копенгаген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
75'
74'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
74'
Опасность! Сков Роберт из команды Копенгаген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
74'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Тактическая замена. Н'Дойе Даме уходит с поля и его заменяет Хольсе Карло
73'
Парунашвили Лаша наказан за толчок Зека Родригес
71'
Тактическая замена. Оти Эммануэль уходит с поля и его заменяет Тигадауини Аднане
70'
Судья сигнализирует, что Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Сков Роберт
70'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
70'
69'
Грегуш Ян наказан за толчок Jacob Lungi Soerensen
69'
68'
Парунашвили Лаша из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
68'
Судья сигнализирует, что Сков Роберт из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Оти Эммануэль
67'
67'
66'
Фальк Расмус нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
66'
66'
Тактическая замена. Винд Жонас уходит с поля и его заменяет Сотириу Пиерос
65'
Daniel Anyembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
65'
Н'Дойе Даме возвращается на поле.
65'
Остин Родольф возвращается на поле.
64'
Матч возобновлен
64'
Ох, нехорошо это выглядит. Остин Родольф получил травму и медбригада забирает его с поля.
64'
Ох, нехорошо это выглядит. Н'Дойе Даме получил травму и медбригада забирает его с поля.
63'
Остин Родольф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Н'Дойе Даме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
62'
62'
61'
Близко! Кристенсен Матиас нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
61'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг разыграл угловой с левого угла.
60'
Оти Эммануэль мяч отрикошетил от ворот
60'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
60'
Судья свистит. Зека Родригес атаковал сзади соперника. Это Лауридсен Йеспер заработал своей команде штрафной
60'
Н'Дойе Даме нанес удар, мяч был парирован, но Jeppe Hoejbjerg не удержал его в руках.
59'
Судья сигнализирует, что Кауко Йони из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Зека Родригес
58'
58'
57'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
56'
Г О О О О Л - Сков Роберт из команды Копенгаген забивает с точки!
56'
ПЕНАЛЬТИ - Остин Родольф из команды Эсбьерг привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Н'Дойе Даме.
55'
Остин Родольф получил желтую карточку от судьи
55'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
55'
55'
54'
54'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
54'
54'
53'
Судья сигнализирует, что Грегуш Ян из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Кауко Йони
52'
Судья свистит. Лауридсен Йеспер атаковал сзади соперника. Это Сков Роберт заработал своей команде штрафной
51'
51'
51'
Зека Родригес не смог попасть в створ ударом издали
51'
50'
Остин Родольф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
49'
Н'Дойе Даме не смог попасть в створ ударом издали
49'
Йоронен Йессе делает длинную передачу вперед
49'
48'
Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
48'
Лауридсен Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Фальк Расмус из команды Копенгаген играет слишком грубо. Кристенсен Матиас оказался на газоне.
47'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
46'
Бьеллан Андреас получил травму и заменен. Папаяннопулос Сотирис выходит на поле.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
45'
Г О О О О Л - Сков Роберт из команды Копенгаген забивает с точки!
44'
Jeppe Hoejbjerg получил желтую карточку от судьи
44'
ПЕНАЛЬТИ - Jeppe Hoejbjerg из команды Эсбьерг привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Н'Дойе Даме.
44'
ШАНС! Н'Дойе Даме вышел один-на-один с голкипером...
43'
Винд Жонас из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
43'
Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг в офсайде
43'
42'
Daniel Anyembe из команды Эсбьерг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
41'
41'
40'
Йоронен Йессе из команды Копенгаген хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
40'
Daniel Anyembe из команды Эсбьерг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
39'
Лауридсен Йеспер бьет со штрафного в створ, но Йоронен Йессе держит все под контролем
38'
Судья сигнализирует, что Фальк Расмус из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Кауко Йони
38'
37'
Судья сигнализирует, что Н'Дойе Даме из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Парунашвили Лаша
37'
36'
35'
34'
34'
Грегуш Ян не смог попасть в створ ударом издали
34'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает пас партнеру.
34'
34'
33'
33'
Бьеллан Андреас из команды Копенгаген наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
33'
Грегуш Ян из команды Копенгаген подал угловой справа.
33'
Зека Родригес мяч отрикошетил от ворот
32'
Вавро Денис нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
32'
32'
Н'Дойе Даме нанес удар головой, но Jeppe Hoejbjerg перевел мяч на угловой!
31'
Грегуш Ян из команды Копенгаген подал угловой справа.
31'
Штрафной исполнил Сков Роберт, после его удара Jeppe Hoejbjerg сделал классный сейв. Угловой
30'
Остин Родольф из команды Эсбьерг играет слишком грубо. Винд Жонас оказался на газоне.
30'
29'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
29'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг играет слишком грубо. Н'Дойе Даме оказался на газоне.
29'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг играет в стеночку с партнером по команде. Кауко Йони это был.
28'
28'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
28'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
27'
Н'Дойе Даме наказан за толчок Остин Родольф
27'
Йоронен Йессе делает длинную передачу вперед
26'
25'
25'
24'
Фальк Расмус из команды Копенгаген играет слишком грубо. Кристенсен Матиас оказался на газоне.
24'
24'
Сков Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Сков Роберт из команды Копенгаген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
23'
23'
22'
22'
22'
Adrian Petre решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
21'
Вавро Денис наказан за толчок Кауко Йони
21'
Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
17'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген в офсайде
17'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Н'Дойе Даме забивает хорошим ударом, но гол не будет засчитан!
17'
Грегуш Ян из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
15'
15'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
14'
Парунашвили Лаша из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
14'
Грегуш Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
Кристенсен Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг подал угловой слева.
13'
Сков Роберт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
11'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
11'
11'
Н'Дойе Даме нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает пас партнеру.
10'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
9'
8'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Н'Дойе Даме наказан за толчок Daniel Anyembe
8'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
7'
6'
Эсбьерг начинает контратаку
6'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
5'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Анкерсен Петер сделал результативную передачу.
4'
ГОООООЛ - Н'Дойе Даме Копенгаген забивает ударом головой
4'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
4'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
3'
3'
3'
2'
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Копенгаген начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австралия: Дабл-ю Лига: Женщины
Австралия: Эй-Лига
Австрия: Бундеслига
Азербайджан: Премьер-лига
Англия: Женская Суперлига: Женщины
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль А Зона 2
Аргентина: Федераль А Зона 3
Аргентина: Федераль А Зона 4
Бельгия: Первый дивизион А
Бельгия: Первый дивизион Б. Второй этап
Болгария: Первая профессиональная лига
Боливия: Примера: Клаусура
Гватемала: Лига Насьонал: Апертура (1/2 финала)
Германия: Бундеслига: Женщины
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Гондурас: Лига Насьонал: Апертура (Финал)
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Дания: Суперлига Дании
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: И-Лига
Индия: Суперлига Индии
Индонезия: Лига 1
Иран: Персиан Галф Про Лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Итог 1 Альмерия-2 3 Мурсия Итог 0 Севилья Атлетико 0 Атлетико Санлукеньо Итог 2 Атлетико Малагуэно 2 Бадахос Итог 0 Хумилья 0 Ibiza-Eivissa Итог 4 Гранада-2 1 Талавера ОТМ 0 Хумилья 0 Лорка Итог 0 Дон Бенито 1 Марбелья Итог 3 УКАМ Мурсия 0 Эль-Эхидо Итог 0 Мелилья 0 Вильяновенсе Пер 0 Линенсе 0 Рекреативо Позже 0 Картахена 0 Сан-Фернандо
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа B)
Италия: Серия C (Группа C)
Кипр: Первый дивизион
Коста-Рика: Примера: Апертура (Финал)
Кубок Либертадорес (Финал)
Марокко: Ботола
Мексика: Лига MX Апертура (1/2 финала)
Норвегия: Типпелиген. Переходные матчи (Финал)
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Румыния: Первая лига
Сальвадор: Примера: Апертура (1/2 финала)
Сербия: Суперлига
Словения: Первая лига
США: МЛС (Финал)
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Южная Корея: Матчи за право играть в К-Лиге 1 (Финал)
Япония: Кубок (Финал)
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить