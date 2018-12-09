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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 11193
Копенгаген
3:0
Конец матча
Эсбьерг
0'
1:0
4' Гол
Н'Дойе Даме
44' Желтая карточка
Jeppe Hoejbjerg
2:0
45' Пенальти
Сков Роберт
55' Желтая карточка
Остин Родольф
3:0
56' Пенальти
Сков Роберт
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Удар от ворот произведет Копенгаген
93'
Кристенсен Матиас нанес удар, мяч был парирован, но Йоронен Йессе не удержал его в руках.
93'
Кристенсен Матиас не смог попасть в створ ударом издали
93'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
92'
Хорошую попытку сделал Хольсе Карло. Удар в створ, но вратарь начеку
92'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
92'
Фальк Расмус из команды Копенгаген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Папаяннопулос Сотирис пробует нанести удар издали, но Jeppe Hoejbjerg держит все под контролем
90'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
90'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
90'
Остин Родольф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
89'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает пас партнеру.
89'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
89'
Тигадауини Аднане из команды Эсбьерг сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Бринк Марк мяча так и не получил
Фол, нарушение
88'
Сотириу Пиерос наказан за толчок Остин Родольф
88'
Лауридсен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
87'
Копенгаген начинает контратаку
87'
Сотириу Пиерос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг подал угловой слева.
86'
Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
86'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
86'
Daniel Anyembe нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
86'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг подал угловой справа.
85'
Йоронен Йессе отбил мяч на угловой после удара Яковенко Юрий из штрафной площади.
85'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
85'
Тактическая замена. Adrian Petre уходит с поля и его заменяет Яковенко Юрий
84'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
84'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
84'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
84'
Отличный пас сделал Зека Родригес из команды Копенгаген. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
83'
Кристенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Копенгаген начинает контратаку
Фол, нарушение
82'
Сотириу Пиерос задерживает мяч рукой
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 11193 болельщиков
82'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
81'
ШАНС! Бойлесен Николай нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
81'
Сков Роберт из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
81'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
80'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Фол, нарушение
80'
Бринк Марк наказан за толчок Зека Родригес
Фол, нарушение
79'
Парунашвили Лаша наказан за толчок Грегуш Ян
79'
Копенгаген контролирует мяч.
78'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
77'
Тактическая замена. Jacob Lungi Soerensen уходит с поля и его заменяет Бринк Марк
Фол, нарушение
77'
Зека Родригес наказан за толчок Кауко Йони
77'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
Jeppe Hoejbjerg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Грегуш Ян из команды Копенгаген подал угловой слева.
76'
Халсти Маркус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Хольсе Карло из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
Опасность! Бойлесен Николай из команды Копенгаген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
75'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
74'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
74'
Опасность! Сков Роберт из команды Копенгаген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
74'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Тактическая замена. Н'Дойе Даме уходит с поля и его заменяет Хольсе Карло
Фол, нарушение
73'
Парунашвили Лаша наказан за толчок Зека Родригес
71'
Тактическая замена. Оти Эммануэль уходит с поля и его заменяет Тигадауини Аднане
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Сков Роберт
70'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
70'
Копенгаген начинает контратаку
Фол, нарушение
69'
Грегуш Ян наказан за толчок Jacob Lungi Soerensen
69'
Удар от ворот произведет Копенгаген
68'
Парунашвили Лаша из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Сков Роберт из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Оти Эммануэль
67'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
Фальк Расмус нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
66'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
66'
Тактическая замена. Винд Жонас уходит с поля и его заменяет Сотириу Пиерос
65'
Daniel Anyembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Травма, повреждение
65'
Н'Дойе Даме возвращается на поле.
Травма, повреждение
65'
Остин Родольф возвращается на поле.
64'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
64'
Ох, нехорошо это выглядит. Остин Родольф получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
64'
Ох, нехорошо это выглядит. Н'Дойе Даме получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
63'
Остин Родольф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
63'
Н'Дойе Даме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Копенгаген контролирует мяч.
62'
Эсбьерг контролирует мяч.
62'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
Близко! Кристенсен Матиас нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
Угловой
61'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг разыграл угловой с левого угла.
60'
Оти Эммануэль мяч отрикошетил от ворот
60'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
Фол, нарушение
60'
Судья свистит. Зека Родригес атаковал сзади соперника. Это Лауридсен Йеспер заработал своей команде штрафной
60'
Н'Дойе Даме нанес удар, мяч был парирован, но Jeppe Hoejbjerg не удержал его в руках.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Кауко Йони из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Зека Родригес
58'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Копенгаген контролирует мяч.
57'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Сков Роберт из команды Копенгаген забивает с точки!
Фол, нарушение
56'
ПЕНАЛЬТИ - Остин Родольф из команды Эсбьерг привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Н'Дойе Даме.
Желтая карточка
55'
Остин Родольф получил желтую карточку от судьи
55'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
55'
Копенгаген начинает контратаку
55'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
54'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
54'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
54'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Грегуш Ян из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Кауко Йони
Фол, нарушение
52'
Судья свистит. Лауридсен Йеспер атаковал сзади соперника. Это Сков Роберт заработал своей команде штрафной
51'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
51'
Зека Родригес не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
51'
Грегуш Ян из команды Копенгаген подал угловой слева.
50'
Остин Родольф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
49'
Н'Дойе Даме не смог попасть в створ ударом издали
49'
Йоронен Йессе делает длинную передачу вперед
49'
Эсбьерг контролирует мяч.
48'
Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
48'
Лауридсен Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Фальк Расмус из команды Копенгаген играет слишком грубо. Кристенсен Матиас оказался на газоне.
47'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг подал угловой справа.
46'
Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Бьеллан Андреас получил травму и заменен. Папаяннопулос Сотирис выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Сков Роберт из команды Копенгаген забивает с точки!
Желтая карточка
44'
Jeppe Hoejbjerg получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
44'
ПЕНАЛЬТИ - Jeppe Hoejbjerg из команды Эсбьерг привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Н'Дойе Даме.
44'
ШАНС! Н'Дойе Даме вышел один-на-один с голкипером...
43'
Винд Жонас из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
Офсайд
43'
Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг в офсайде
43'
Копенгаген контролирует мяч.
42'
Daniel Anyembe из команды Эсбьерг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Копенгаген контролирует мяч.
41'
Копенгаген начинает контратаку
40'
Йоронен Йессе из команды Копенгаген хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
40'
Daniel Anyembe из команды Эсбьерг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
39'
Лауридсен Йеспер бьет со штрафного в створ, но Йоронен Йессе держит все под контролем
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Фальк Расмус из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Кауко Йони
38'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Н'Дойе Даме из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Парунашвили Лаша
37'
Копенгаген контролирует мяч.
36'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Копенгаген контролирует мяч.
34'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
34'
Грегуш Ян не смог попасть в створ ударом издали
34'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает пас партнеру.
34'
Копенгаген начинает контратаку
34'
Эсбьерг контролирует мяч.
33'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
33'
Бьеллан Андреас из команды Копенгаген наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
33'
Грегуш Ян из команды Копенгаген подал угловой справа.
33'
Зека Родригес мяч отрикошетил от ворот
32'
Вавро Денис нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
32'
Грегуш Ян из команды Копенгаген подал угловой слева.
32'
Н'Дойе Даме нанес удар головой, но Jeppe Hoejbjerg перевел мяч на угловой!
Угловой
31'
Грегуш Ян из команды Копенгаген подал угловой справа.
31'
Штрафной исполнил Сков Роберт, после его удара Jeppe Hoejbjerg сделал классный сейв. Угловой
Фол, нарушение
30'
Остин Родольф из команды Эсбьерг играет слишком грубо. Винд Жонас оказался на газоне.
30'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
29'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг играет слишком грубо. Н'Дойе Даме оказался на газоне.
29'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг играет в стеночку с партнером по команде. Кауко Йони это был.
28'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
28'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
27'
Н'Дойе Даме наказан за толчок Остин Родольф
27'
Йоронен Йессе делает длинную передачу вперед
26'
Копенгаген контролирует мяч.
25'
Копенгаген контролирует мяч.
25'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
24'
Фальк Расмус из команды Копенгаген играет слишком грубо. Кристенсен Матиас оказался на газоне.
24'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Сков Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Сков Роберт из команды Копенгаген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
23'
Копенгаген контролирует мяч.
23'
Удар от ворот произведет Копенгаген
22'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Удар от ворот произведет Копенгаген
22'
Adrian Petre решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
21'
Вавро Денис наказан за толчок Кауко Йони
21'
Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Эсбьерг контролирует мяч.
Офсайд
17'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген в офсайде
Описание гола
17'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Н'Дойе Даме забивает хорошим ударом, но гол не будет засчитан!
17'
Грегуш Ян из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
15'
Копенгаген контролирует мяч.
15'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
14'
Парунашвили Лаша из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
14'
Грегуш Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг подал угловой справа.
14'
Кристенсен Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
13'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг подал угловой слева.
13'
Сков Роберт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
11'
Эсбьерг контролирует мяч.
11'
Н'Дойе Даме нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает пас партнеру.
10'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
8'
Н'Дойе Даме наказан за толчок Daniel Anyembe
8'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
7'
Копенгаген контролирует мяч.
6'
Эсбьерг начинает контратаку
6'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Анкерсен Петер сделал результативную передачу.
Описание гола
4'
ГОООООЛ - Н'Дойе Даме Копенгаген забивает ударом головой
4'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
4'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
3'
Копенгаген контролирует мяч.
3'
Эсбьерг контролирует мяч.
3'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Копенгаген контролирует мяч.
1'
Копенгаген контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Копенгаген начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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