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Winline
Стадион:
Порту
1:1
Первый тайм: 38'
Портимоненсе
0'
0:1
9' Гол
Тормена Витор
1:1
23' Гол
Марега Мусса
38'
Первый тайм
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Марега Мусса бьет в цель!
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Тормена Витор бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Dragao. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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