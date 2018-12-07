Стадион: Драгау
1:1
Первый тайм: 38'
0:1
9' ГолТормена Витор
1:1
23' ГолМарега Мусса
Первый тайм
23'
Г О О О О Л - Марега Мусса бьет в цель!
9'
Г О О О О Л - Тормена Витор бьет в цель!
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Dragao. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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