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Стадион:
Насьонал Мадейра
0:0
Конец матча
Боавишта
0'
25' Желтая карточка
Индио Матеус
46' Желтая карточка
Маракиш Сержиу
47' Желтая карточка
Карраса Моура
69' Желтая карточка
Гонсалвеш Витор
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Насьонал Мадейра делает замену. Вити Витиньеш уходит с поля, а Риаскос Брайан выходит на его замену.
79'
Насьонал Мадейра делает замену. Jota уходит с поля, а Палочевич Александар выходит на его замену.
75'
Насьонал Мадейра делает замену. Хамзауи Окача уходит с поля, а Bryan Rochez выходит на его замену.
73'
Боавишта делает замену. Рошинья Кошта уходит с поля, а Ibra Koneh выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Гонсалвеш Витор получил желтую карточку от судьи
58'
Боавишта делает замену. Индио Матеус уходит с поля, а Матеуш Галиану выходит на его замену.
Желтая карточка
47'
Карраса Моура получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
46'
Маракиш Сержиу получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Боавишта делает замену. Рафаэл Коста уходит с поля, а Эшпинью Фабиу выходит на его замену.
Желтая карточка
25'
Индио Матеус получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Madeira. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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