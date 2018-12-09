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Стадион:
Витория Гимарайнш
2:2
Второй тайм: 71'
Риу Аве
0'
1:0
17' Пенальти
Андре Андре
20' Желтая карточка
Гедеш Алешандре
1:1
22' Пенальти
Винисиус Оливейра
2:1
43' Пенальти
Андре Андре
2:2
53' Гол
Габриэльзиньо
71'
Второй тайм
65'
Витория Гимарайнш делает замену. Рафа уходит с поля, а Анин Флоран выходит на его замену.
65'
Риу Аве делает замену. Габриэльзиньо уходит с поля, а Галено Вандерсон выходит на его замену.
60'
Витория Гимарайнш делает замену. Матеус де Андраде уходит с поля, а Джон Ола выходит на его замену.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Габриэльзиньо бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Андре Андре из команды Витория Гимарайнш забивает с точки!
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Винисиус Оливейра из команды Риу Аве забивает с точки!
Желтая карточка
20'
Гедеш Алешандре получил желтую карточку от судьи
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Андре Андре из команды Витория Гимарайнш забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio D. Afonso Henriques. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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