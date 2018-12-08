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Стадион:
Витория Сетубал
0:1
Первый тайм: 37'
Бенфика
0'
11' Желтая карточка
Перрейра Криштиану
16' Желтая карточка
Пицци Луиш
0:1
17' Гол
Жонас Оливейра
37'
Первый тайм
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Жонас Оливейра бьет в цель!
Желтая карточка
16'
Пицци Луиш получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
11'
Перрейра Криштиану получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bonfim. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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