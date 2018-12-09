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Стадион:
Морейренсе
0:1
Конец матча
Санта-Клара
0'
12' Желтая карточка
Аккиоли Данилдо
24' Желтая карточка
Silva Oliveira Ze manel
41' Желтая карточка
Фернандеш Иванилду
50' Желтая карточка
Нуну Педру
0:1
52' Гол
Silva Oliveira Ze manel
75' Желтая карточка
Роша Марку
77' Вторая желтая карточка
Фернандеш Иванилду
85' Желтая карточка
Абархоун Мохамед
88' Желтая карточка
Нето Анжело
90' Желтая карточка
Укра Андре
90'+8
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Укра Андре получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Санта-Клара делает замену. Хриен Мартин уходит с поля, а Педро Пачецо выходит на его замену.
Желтая карточка
88'
Нето Анжело получил желтую карточку от судьи
86'
Санта-Клара делает замену. зе Манель уходит с поля, а Укра Андре выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Абархоун Мохамед получил желтую карточку от судьи
80'
Морейренсе делает замену. Арсенио уходит с поля, а Ауашерия Билель выходит на его замену.
77'
Фернандеш Иванилду получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
75'
Роша Марку получил желтую карточку от судьи
75'
Санта-Клара делает замену. Ламас Бруно уходит с поля, а Кайо Силва выходит на его замену.
67'
Морейренсе делает замену. Счонс Алан уходит с поля, а Нето Анжело выходит на его замену.
59'
Морейренсе делает замену. Нуну Педру уходит с поля, а Heri выходит на его замену.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - зе Манель бьет в цель!
Желтая карточка
50'
Нуну Педру получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Фернандеш Иванилду получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
зе Манель получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
12'
Аккиоли Данилдо получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio C. Joaquim de Almeida Freitas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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