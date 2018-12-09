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Стадион:
Спортинг Л
2:1
Перерыв
Авиш
0'
0:1
17' Гол
Дефенди Родриго
31' Желтая карточка
Акунья Маркос
31' Желтая карточка
Гомеш Витор
31' Желтая карточка
Алвес Родриго
34' Желтая карточка
Гомеш Витор
1:1
40' Пенальти
Дост Бас
2:1
45' Гол
Нани Луиш
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Нани Луиш бьет в цель!
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Дост Бас из команды Спортинг Л забивает с точки!
Желтая карточка
34'
Гомеш Витор получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Алвес Родриго получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Гомеш Витор получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Акунья Маркос получил желтую карточку от судьи
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Дефенди Родриго бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Alvalade. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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