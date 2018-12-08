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Winline
Стадион:
Тондела
0:1
Второй тайм: 48'
Брага
0'
0:1
31' Гол
Эдуарду Уилсон
33' Желтая карточка
Гойяно Марсело
35' Желтая карточка
Муфи Фахд
48'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Тондела делает замену. Тембенг Азуга уходит с поля, а Мендеш Жоау выходит на его замену.
38'
Тондела делает замену. Кошта Рикарду уходит с поля, а Рикарду Алвеш II выходит на его замену.
Желтая карточка
35'
Муфи Фахд получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Гойяно Марсело получил желтую карточку от судьи
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Эдуарду Уилсон бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Joao Cardoso. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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