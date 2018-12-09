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Winline
Стадион:
Акхисар
1:0
Перерыв
Фенербахче
0'
1:0
26' Гол
Бокила Лотетека
33' Желтая карточка
Барбоза Элдер
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
33'
Барбоза Элдер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Бокила Лотетека бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Spor Toto Akhisar Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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