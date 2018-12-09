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Стадион:
Эрзурум ББ
1:3
Конец матча
Малатьяспор
0'
1:0
33' Пенальти
Щук Ясмин
41' Желтая карточка
Алексич Даниел
49' Желтая карточка
Доналд Митчелл
1:1
67' Гол
Доналд Митчелл
1:2
78' Гол
Тозлу Эрен
90' Желтая карточка
Саллей Муниру
1:3
90' Гол
Тозлу Эрен
90'+6
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Тозлу Эрен бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Саллей Муниру получил желтую карточку от судьи
89'
Малатьяспор делает замену. Алексич Даниел уходит с поля, а Мина Артуро выходит на его замену.
84'
Малатьяспор делает замену. Доналд Митчелл уходит с поля, а Саллей Муниру выходит на его замену.
81'
Ерзурум делает замену. Хурмаджи Озер уходит с поля, а Мунси Ридж выходит на его замену.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Тозлу Эрен бьет в цель!
70'
Ерзурум делает замену. Суну Жиль уходит с поля, а Тай Леннарт выходит на его замену.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Доналд Митчелл бьет в цель!
60'
Ерзурум делает замену. Антальяли Тайлан уходит с поля, а Шабалала Сифиве выходит на его замену.
59'
Малатьяспор делает замену. Перейра Мишель уходит с поля, а Каш Эркан выходит на его замену.
Желтая карточка
49'
Доналд Митчелл получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Алексич Даниел получил желтую карточку от судьи
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Щук Ясмин из команды Ерзурум забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kazim Karabekir Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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