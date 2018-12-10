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Winline
Стадион:
Анкарагюджю
0:1
Первый тайм: 34'
Истанбул Башакшехир
0'
0:1
8' Гол
Вишча Эдин
34'
Первый тайм
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Вишча Эдин бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Osmanli Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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