  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Турция
  5. Суперлига
Winline
Стадион:
Сивасспор
0:0
Перерыв
Гёзтепе
0'
11' Желтая карточка
Торже Андрей-Габриэль
12' Желтая карточка
Демир Мухаммет
29' Желтая карточка
Рыбалка Сергей
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
29'
Рыбалка Сергей получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
12'
Демир Мухаммет получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
11'
Торже Андрей-Габриэль получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni 4 Eylul Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австралия: Эй-Лига
Болгария: Первая профессиональная лига
Грузия: Еровнули Лига
Индия: И-Лига
Индонезия: Лига 1
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Турция: Первая лига Турции

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация