Стадион: Шенол Гюнеш
0:0
Второй тайм: 57'
23' Желтая карточкаДемирок Угур
51' Желтая карточкаЕвтович Марко
Второй тайм
51'
Евтович Марко получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
23'
Демирок Угур получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Senol Gunes Akyazi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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