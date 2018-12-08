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Winline
Стадион:
Трабзонспор
0:0
Второй тайм: 57'
Коньяспор
0'
23' Желтая карточка
Демирок Угур
51' Желтая карточка
Евтович Марко
57'
Второй тайм
Желтая карточка
51'
Евтович Марко получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
23'
Демирок Угур получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Senol Gunes Akyazi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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