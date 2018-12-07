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Стадион:
Аланьяспор
0:0
Конец матча
Бешикташ
0'
3' Желтая карточка
Guven Yalcin
9' Желтая карточка
Кампуш Джалма
34' Желтая карточка
Пектемек Мустафа
49' Желтая карточка
Сакей Айзаак
90' Желтая карточка
Вильяфаньес Лукас
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Вильяфаньес Лукас получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Аланьяспор делает замену. Сиссе Паписс уходит с поля, а Бобо выходит на его замену.
83'
Аланьяспор делает замену. Кампуш Джалма уходит с поля, а Вильяфаньес Лукас выходит на его замену.
83'
Бешикташ делает замену. Токёз Дорукхан уходит с поля, а Ларин Кайл выходит на его замену.
72'
Бешикташ делает замену. Guven Yalcin уходит с поля, а Озьякуп Огузхан выходит на его замену.
62'
Бешикташ делает замену. Пектемек Мустафа уходит с поля, а Вагнер Лав выходит на его замену.
Желтая карточка
49'
Сакей Айзаак получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
34'
Пектемек Мустафа получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
9'
Кампуш Джалма получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
3'
Guven Yalcin получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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