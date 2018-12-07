Стадион: Bahcesehir Okullari Stadyumu
0:0
Конец матча
3' Желтая карточкаGuven Yalcin
9' Желтая карточкаКампуш Джалма
34' Желтая карточкаПектемек Мустафа
49' Желтая карточкаСакей Айзаак
90' Желтая карточкаВильяфаньес Лукас
Второй тайм
90'
Вильяфаньес Лукас получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Аланьяспор делает замену. Сиссе Паписс уходит с поля, а Бобо выходит на его замену.
83'
Аланьяспор делает замену. Кампуш Джалма уходит с поля, а Вильяфаньес Лукас выходит на его замену.
83'
Бешикташ делает замену. Токёз Дорукхан уходит с поля, а Ларин Кайл выходит на его замену.
72'
Бешикташ делает замену. Guven Yalcin уходит с поля, а Озьякуп Огузхан выходит на его замену.
62'
Бешикташ делает замену. Пектемек Мустафа уходит с поля, а Вагнер Лав выходит на его замену.
49'
Сакей Айзаак получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Пектемек Мустафа получил желтую карточку от судьи
9'
Кампуш Джалма получил желтую карточку от судьи
3'
Guven Yalcin получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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