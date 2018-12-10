Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган
0:1
Первый тайм: 31'
19' Желтая карточкаВейньо Оливье
0:1
21' ПенальтиЧери Тьяронн
Первый тайм
21'
Г О О О О Л - Чери Тьяронн из команды Кайсериспор забивает с точки!
19'
Вейньо Оливье получил желтую карточку от судьи
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Recep Tayyip Erdogan Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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