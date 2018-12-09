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Стадион:
Бурсаспор
0:2
Второй тайм: 90+'
Антальяспор
0'
23' Желтая карточка
Йардымджи Барис
37' Желтая карточка
Umut Meras
0:1
38' Пенальти
Озкан Сердар
0:2
43' Гол
Эрдинг Мевлут
54' Желтая карточка
Челюстка Ондржей
61' Желтая карточка
Аллано Лима
85' Желтая карточка
Найир Умут
90'+3
Второй тайм
89'
Антальяспор делает замену. Майкон Маркес уходит с поля, а Куртулуш Йекта выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Найир Умут получил желтую карточку от судьи
84'
Бурсаспор делает замену. Севе Анри уходит с поля, а Burak Kapacak выходит на его замену.
80'
Антальяспор делает замену. Синик Догукан уходит с поля, а Венкёр Вильям выходит на его замену.
72'
Бурсаспор делает замену. Торун Тунай уходит с поля, а Эрдоган Юсуф выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Аллано Лима получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
54'
Челюстка Ондржей получил желтую карточку от судьи
46'
Антальяспор делает замену. Эрдинг Мевлут уходит с поля, а Дроле Жан-Армель выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Бурсаспор делает замену. Ramazan Keskin уходит с поля, а Аллано Лима выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Эрдинг Мевлут бьет в цель!
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Озкан Сердар из команды Антальяспор забивает с точки!
Желтая карточка
37'
Umut Meras получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
23'
Йардымджи Барис получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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