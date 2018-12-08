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Winline
Дефенса и Хустисия
2:0
Перерыв
Колон
0'
1:0
3' Гол
Ciro Rius
11' Желтая карточка
Mateo Hernandez
2:0
30' Гол
Ignacio Aliseda
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Ignacio Aliseda бьет в цель!
Желтая карточка
11'
Mateo Hernandez получил желтую карточку от судьи
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Сиру Риус бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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